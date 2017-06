Deutschland aufs Dach steigen: die Zugspitze

Bei einer Tagestour zeigt sich unser höchster Berg besonders abwechslungsreich - vor 1 Stunde

ZUGSPITZE - Das zischt! Das spritzige Weißbier auf der Terrasse der Knorrhütte, die im Licht der untergehenden Sonne daliegt, schmeckt. Die Felsenspitzen des Wettersteingebirges strahlen Ruhe aus. Vereinzelt trudeln späte Bergsteiger ein, einige sind sehr erschöpft. Man hört das Blöken von Schafen. Und fühlt den Wind auf der Haut. Der beginnende Abend atmet sanft ein und wieder aus. Wir sind ein Stück unterhalb des Zugspitzgipfels angekommen.

Diesen tollen Blick hat man auf den Gipfel der Zugspitze. Foto: pure-life-pictures / Fotolia



Wie eine mittelalterliche Trutzburg liegt das Wettersteinmassiv anderthalb Autostunden südwestlich von München, umschlossen von saftig grünen Tälern, durchzogen von den Adern der Loisach, der Isar und der Leutascher Ache. Der Hauptgipfel, die 2962 Meter hohe Zugspitze, übt eine magische Anziehung aus: Bergsteiger, Skifahrer, Ausflügler zieht es auf Deutschlands höchsten Berg, den wir uns mit den Tirolern teilen

Eine der leichteren Routen, die noch bis in den Oktober hinein möglich ist, führt aus dem österreichischen Ehrwald übers Gatterl, sieben bis acht Stunden dauert der Aufstieg ohne Pausen. Wer keine Eile hat, übernachtet auf der Knorrhütte am unteren Rand des Zugspitzplatts. Sie ist ein großartiger Ort, um über die gewaltigen Landschaften des Wettersteins zu sinnieren.

Der Schweiß lief in Rinnsalen

Da war die Landschaft idyllisch, als wir hoch über dem Gaistal dem Hütejungen zusahen, wie er die Kühe über die Weide trieb. Sie war anstrengend, als wir zwischen Hochfeldern Alm und Brandjoch auf schmalem Pfad zackig bergauf stiegen und der Schweiß in Rinnsalen lief. Sie war aufregend, als wir an einem Drahtseil die Felspassage des Gatterls durchkletterten und kurz dahinter die Staatsgrenze von Österreich nach Deutschland überschritten. Und sie war spannend, als wir durch die weite Schotter-Ödnis des Plattsteigs wanderten und in der Ferne die Knorrhütte entdeckten, die dort als Pünktchen in den Felsen klebte. Und jetzt wird es erst mal dunkel. Am Himmel erscheinen die ersten Sterne.

Die Knorrhütte dient vielen beim Aufstieg als Nachtlager. Foto: Felix Hörhager / dpa



Um diesem Himmel noch ein Stückchen näher zu kommen, schlüpft man am nächsten Morgen wieder in die Wanderschuhe. "Langsam gehen", rät Hüttenwirt Thomas Knestel. Schließlich sei das letzte Stück kein Pappenstiel. Und so arbeitet man sich Schritt um Schritt wie eine Raupe über die leicht gewellten Steinfelder des Zugspitzplatts weiter bergauf. Die Kraft lässt nach, die Beine zittern - aber wenn man auf dem Gletscherrest vor dem Steilaufschwung hinauf zum Gipfel steht, dann breitet sich augenblicklich Adrenalin im Körper aus. Man will sich über diesen fiesen Bröselhang schinden, man will am Drahtseil den Fels hinaufklettern, nur eine Handbreit Platz zwischen sich und dem Abgrund, Kruzifünferl, man will diesen Gipfel erreichen!

Mit der Seilbahn sind die knapp 2000 Höhenmeter leichter überwunden. Zehn Minuten schwebt man ab Ehrwald mit der Tiroler Zuspitzbahn durch die Luft, taucht vielleicht ein in eine Wolke wie in Zuckerwatte. Egal wohin man schaut - man ist mittendrin in diesem gleißend weißen Nichts, und als die Kabine die Stütze passiert, fühlt sich der Magen wie im Karussell. Endlich durchbricht etwas das Zuckerwatteweiß. Kaum hat man im Fels die Bergstation erkannt, dockt die Kabine auch schon am Ausstieg an. Der Gipfel begrüßt einen, wie man es erhofft hatte: unter strahlend blauem Himmel. Die Fernsicht ist grandios. Es gibt viel "O!" und "A!", wenn Besucher die Felspyramide des Großglockner in Österreich oder die Bernina in der Schweiz entdecken. Wer zum goldenen Kreuz möchte, bahnt sich einen Weg durchs Getümmel und kraxelt über einen Klettersteig auf den "richtigen" Gipfel. Bis zu 4000 Besucher kommen an Spitzentagen.

Kreischende Japanerinnen

Überhaupt vergnügt sich auf der Terrasse, die sich über den eingeebneten Westgipfel von der bayerischen zur österreichischen Aussichtsplattform erstreckt, ein recht unterschiedliches Publikum: Kreischende Japanerinnen werfen Postkarten in den höchsten Briefkasten des Landes. Eine Gruppe 16-Jähriger vertreibt sich die Zeit mit Smartphones in Liegestühlen. Eine achtköpfige arabische Familie bestellt Wildgulasch mit Semmelknödeln und besetzt dabei gleich eine ganze Sitzgruppe im Restaurant Gipfelalm. Und dann schwärmt auch noch eine Reisegruppe aus dem Spreewald: "Ach, ist das schön hier!" Stimmung reiner Daseinsfreude.

Neben dem Zugspitzgipfel füttern Touristen die Bergvögel, die das Massiv umkreisen. Foto: Claudia Schuh / dpa



Unberührte Bergwelt findet man hier nicht. Eine Ahnung davon hat man höchstens, wenn nach der letzten Gondel Souvenirläden und Imbissbuden schließen, freche Bergdohlen die letzten Pommes vom Boden schnappen und sich das milde Licht des Abends heranschleicht.

Das ist auch die Zeit, wenn draußen auf der Terrasse vor dem Münchner Haus nur noch Bergsteiger sitzen, die hier oben in Deutschlands höchster Alpenvereinshütte in einem einfachen Matratzenlager übernachten. Dann nimmt sich Hüttenwirt Hansjörg Barth gern einen Moment Zeit und serviert eine Runde Schnaps, den er in hohem Bogen in kleine Gläser auf einem Tablett laufen lässt.

Und wenn er dann zu erzählen beginnt, ahnt man, was die Zugspitze einmal war: "Diese stille Einsamkeit! Dieser irrsinnige Blick!" Und dann sieht man es: Ein Meer aus Bergen breitet sich unter einem tiefblauen Horizont aus. Die Gipfel glühen golden. Die Alpen in der untergehenden Sonne! Man ist ganz sicher, eines der schönsten Naturschauspiele erlebt zu haben.

Stefana Häberle