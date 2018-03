Deutschland blüht auf

Wer Pflanzen liebt, ist auf einer Landesgartenschau genau richtig

NÜRNBERG - Farbenfrohe Beete, dazu gibt es exotische Pflanzen und Ideen für den eigenen Garten. Ausstellungen in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg warten in diesem Sommer mit bunten Programmen auf und rechnen mit bis zu einer Million Besuchern. Wer sich für eine eine Dauerkarte kauft, kann übrigens alle anderen je einmal kostenlos besuchen.

Was für ein schöner Frühlingsgruß: Tulpenpracht in Bad Iburg. © Imma Schmidt/Landesgartenschau Bad Iburg



Bad Iburg: in Baumkronenhöhe

Das Städtchen Bad Iburg am Südhang des Teutoburger Waldes richtet die sechste niedersächsische Landesgartenschau aus. Sie steht unter dem Motto "Tauch ein!", denn der Kurort verfügt über einen Kneipp-Erlebnispark mit Wasserbrunnen und Tretbecken — perfekt für heiße Sommertage. Der Waldkurpark, der Kurgarten mit den Blütenterrassen und der Charlottenseepark sind über eine Achse mit der Iburger Altstadt samt Schloss verbunden. Die beste Übersicht über das 25 Hektar große Schaugelände mit zwölf Themengärten bietet der neu angelegte Baumwipfelpfad: In einer Höhe von zehn bis 28 Metern führt er über 440 Meter im Zickzack an 630 Bäumen entlang. Höhepunkte des Veranstaltungskalenders sind ein Oldtimertreffen (23./24. Juni), ein Zauberwochenende Ende Juni und das Niedersächsische Chorfest (18./19. August). Alle Infos hier

Burg: Türme von Gärten umrahmt

Zum vierten Mal richtet Sachsen-Anhalt eine Landesgartenschau aus, und zwar in der Stadt Burg nordöstlich von Magdeburg. Die Kernbereiche der Gartenschau — der Goethepark, der Weinberg, die Ihlegärten und der Flickschupark — umfassen rund 17 Hektar. Besucher sollen sich von Gärten umarmt fühlen. Ein großes Wasserspiel, Alleen sowie großflächige Staudenbeete prägen den historischen Goethepark. Entlang des Flüsschens Ihle nehmen Besucher auf Sitzstufen am Ufer Platz und genießen den Blick auf die Fachwerkhäuser und die vielen erhaltenen Türme, für die die Stadt bekannt ist. Malerisch ist auch der Flickschupark mit seinem Seerosenteich. Alle Infos hier

Würzburg: Stadtteil im Grünen

"Wo die Ideen wachsen": Als Thinktank versteht sich die diesjährige bayerische Landesgartenschau in Würzburg: Die 95 Hektar große Hochfläche Hubland wurde umgestaltet von einem Stützpunkt der US-Streitkräfte zu einem neuen Stadtteil mit weitläufigem Park. Rund zwei Kilometer von der Würzburger Innenstadt entfernt und auf Augenhöhe mit der historischen Festung Marienberg präsentieren sich Spiel- und Erlebnisflächen. Neben Beeten und Blumenschauen sind Trends rund um Natur und Gartenkunst, städtisches Gärtnern sowie Mobilität Thema. 1990 war Würzburg schon Schauplatz einer Landesgartenschau, damals kamen rekordverdächtige 2,5 Millionen Besucher in die unterfränkische Residenzstadt. Alle Infos hier

Auch im hessischen Bad Schwalbach wirkt eine Tulpe als Blickfang - allerdings als Gemälde auf einer Holzstele am Kurweiher. © Arne Dedert / dpa



Bad Schwalbach: Natur im Tal

Der Duft von Hyazinthen, Narzissen und Goldlack stimmt die Besucher auf die sechste hessische Landesgartenschau in Bad Schwalbach, unweit von Wiesbaden, ein: 2500 Quadratmeter sind mit Frühjahrsblühern bepflanzt. Gemäß dem Motto "Natur erleben, natürlich leben" wurde der Kurpark des Heilbads mit den beiden Tälern Röthelbach- und Menzebachtal zu zwölf Hektar Grünfläche verbunden. Wer möchte, kann sogar umgeben von farbenfrohen Beeten in der eigens aufgebauten "Lichtkirche" heiraten. Attraktionen für junge Besucher: Im Menzebachtal warten der Waldspielplatz sowie eine Minigolf-Anlage, und im Röthelbachtal gibt es Tierschauen und Früchte aus Holz zum Herumklettern. Alle Infos hier

Lahr: Brücken im Schwarzwald

Prachtvolle Bürgerhäuser und Fachwerk: Am Fuße des Schwarzwaldes und wenige Kilometer vom Rhein und dem Elsass entfernt, findet die diesjährige baden-württembergische Landesgartenschau in Lahr statt. Eine neue Fuß- und Radwegebrücke ist wesentliches Element der 38 Hektar großen Schau: Sie verbindet den Bürgerpark Mauerfeld und den Seepark Stegmatten. Während es im Bürgerpark auf einem Kletterturm hoch hinaus geht und ein nachgebautes römisches Streifenhaus in die Vergangenheit entführt, bietet der Seepark Einblick in die Welt der Winzer, Imker und Obstbrenner. Zudem laden das Wiesenzimmer, das Auenwäldchen und das Haus am neuen Bade- und Landschaftssee zum Verweilen ein. Alle Infos hier

Heilbronn: Bundesgartenschau 2019

Gestaltet und gepflanzt wird derzeit nur 170 Kilometer von Nürnberg entfernt: In Heilbronn laufen die Vorbereitungen für die nächste Bundesgartenschau, die zwar erst im nächsten Jahr stattfindet - die aber bereits jetzt einmal im Monat Baustellenführungen für Jedermann anbietet. Die Buga steht dann 2019 vom 17. April bis zum 6. Oktober unter dem Motto "Blühendes Leben". Dabei entsteht auf einer innerstädtischen Brachfläche das grüne Stadtquartier Neckarbogen. Gezeigt wird, "wie eine Gartenausstellung mit vielfältig gestalteten Parklandschaften und eine innovative Stadtausstellung mit urbaner Architektur zu etwas Einzigartigem werden können." Alle Infos hier

Sibylle von Kamptz