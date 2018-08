Sie zählt nur 4200 Einwohner, ist aber eine der beliebtesten Touristen-Destinationen in Slowenien: Das Küstenstädtchen Piran. Grund sind das venezianische Stadtbild und die tolle Lage am Mittelmeer. Hier ein paar Impressionen aus Piran und Umgebung.

Selten wurden so viele Quallen an deutschen Küsten angespült wie in diesem Jahr. Grund: Durch die Wärme vermehren sich die Quallenlarven und wachsen schneller. Außerdem weht seit langem konstanter Wind und treibt die Tiere auf die Küsten zu. Wir zeigen hier, welche Quallen an unsere Küsten gespült werden.