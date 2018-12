Diese Stadt trägt Blau

CHEFCHAOUEN - Die blaue Farbe der Fassaden, Türen, Zäune, Fensterrahmen, Treppen, Blumentöpfe eingeschlossen, macht die Aura des marokkanischen Bergortes Chefchaouen aus. Ein Besuch mit vielen Farbtupfern.

Wer Lust hat, einfach mal so richtig blau zu machen, ist in Chefchaouen richtig: Die Palette reicht von Pastell- über Königs- bis Dunkelblau. Reisende sind sofort verliebt in diese Mischung aus Blautönen an den Hausfassaden. © Andrea Munkert



Wie im Flug huschen die Bäume und braunen Hügel vorbei. Die Sonne strahlt durchs getönte Fenster des Mini-Busses, der sich die kurvigen und nur leicht holprigen Straßen des Rif-Gebirges im Nordosten Marokkos hinter einem belgischen VW-Bulli hinaufpumpt. Am Wegesrand ziehen dessen riesige graue zerklüftete Bergformationen vorbei, die bei den Einheimischen als Wandergegend beliebt sind; genauso junge Männer mit ihren Handys am Ohr sowie Frauen in traditioneller Kleidung, die hier in der Einöde Zwiebeln und Kaktusfrüchte an die (motorisierten) Passanten verkaufen.

Plastiktüten, verfangen im trockenen nackten Geäst, Ziegen, die daneben die letzten gelbgrünen Reste der Vegetation abgrasen. Die Kakteen hingegen üppig, die fleischigen Arme hängen durch, weil sie so viele Früchte zu tragen haben. Familien, die im Schatten unter einem Baum direkt neben ihrem Auto picknicken. Dann thront, hoch über einem sandbraunen Tal, die "blaue Perle" Chefchaouen, die bei den Berbern die "Stadt zwischen zwei Hörnern" heißt, weil sie zwischen zwei Felszacken liegt.

Sofort überrascht sie den Ankommenden. Nahezu die ganze Stadt macht blau: Die Häuser stechen aus der eintönigen Wüstenumgebung wie erfrischende Farbkleckse hervor. Blau, sagt Guide Mohammad El Makrini beim Betreten der schmalen Gassen, kühle im heißen Sommer und wehre Mücken sowie andere Insekten ab. In der Bevölkerung geht die Kunde um, dass auch böse Geister vor der Farbe zurückschrecken und die Bewohner daher nicht heimsuchen.

So beruhigend die Stadt bei der Anfahrt aussieht, so geschäftig ist ihr Innenleben im Herzen der Medina, also der Altstadt. Dicht gedrängt geht es durch enge, sich schlängelnde Gassen, die nach Leder, den berühmten Gewürzen, Duftstäbchen und Gebackenem riechen. Vorbei an Händlern, die links und rechts ihre klassischen Souvenirs vor den blauen Hausfassaden in Szene gesetzt haben, vorbei an Menschen, die sich für ein Erinnerungs-Selfie in Pose bringen und deren bunte Kleidung vor dem zarten Himmel- bis Mittelblau besonders leuchten. Vorbei an Frauen und Männern, die ihre Einkaufstaschen nach Hause tragen.

Schnell gerät das Auge in einen gemütlichen Farbrausch, man verliebt sich in diesen Reigen aus Pastell-, Königs- und Dunkelblau, in die winzigen Gassen. Geschäftig ja, aber auch voller Muße zum Müßiggang.

Bilderstrecke zum Thema Chefchaouen in Marokko: Eine Bergstadt macht blau Chefchaouen, ein 45.000-Einwohner-Städtchen im Nordosten Marokkos, besticht durch fotogene Hausfassaden und orientalisch-andalusischen Charme. Die Stadt wird wegen ihres Erscheinungsbildes nicht nur die "blaue Perle" genannt, sondern von den Berbern auch "die Stadt zwischen zwei Hörnern": Der 1471 gegründete Ort liegt zwischen zwei zackigen Bergformationen mitten im Rif-Gebirge.



Chefchaouen, zweifelsohne Tochter der Stadt Granada, ist stolz auf ihre andalusische Vergangenheit. Ende des 15. Jahrhunderts kamen viele aus Andalusien vertriebene Muslime hierher: Moulay Ali Ben Moussa Ben Rached El Alami, ein Aleviten-Sultan vertriebener Andalusier, gründete 1471 die Stadt rund 50 Kilometer südöstlich von Tétouan, um den Sturm auf sie nach dem Fall Granadas 1462 aufzuhalten.

Ihm und den Seinen verdankt Chefchaouen die Bauweise der verwinkelten Gassen und der weiß und blau gestrichenen Mauern. Über Jahrhunderte galt die Stadt als heilig, bis 1920 blieb sie für Nichtmuslime gesperrt: Von 1926 bis 1956 hatten die Spanier wieder die Macht über die Kommune.

Heute noch ist Chefchaouen, kurz Chaouen, ein marokkanisch-andalusisches Kleinod, das es erlaubt, andalusische Lebensarten zu erahnen, mehr noch: zu erfühlen. Das mittelalterliche Ambiente und das schon immer von den Arabern gepriesene Glück eines zeitfernen Daseins haben hier fünfhundert Jahre überdauert.

Drei Quellen liefern der Stadt, die 1260 Meter über dem Meeresspiegel liegt, ausreichend Wasser. 40.000 Einwohner leben hier, in der Provinz sind es etwa 300.000. Früher seien hier vor allem Morisken, blauäugige und blonde Flüchtlinge und zum Christentum zwangskonvertierte Mauren (Unbekehrbare) beheimatet gewesen, sagt El Makrini.

Alt und doch jung und lebendig: Chefchaouen hat ein besonderes Flair.



Aber auch der französische Forscher Charles Foucauld, der britische Journalist Walter Harris oder amerikanische Missionar William Summer haben in der ehemaligen Hippie-Hochburg und für ihr Cannabisgewerbe berüchtigten Stadt einige Zeit blau gemacht. Immer noch sind jede Menge Aussteiger und Backpacker hier zu finden sind.

An jeder Ecke wartet ein neues Fotomotiv. Junge Paare, die sich vor einer kunstvollen Haustüre verliebt ablichten oder eine Japanerin, die im roten Kleid überzeugt. Ein künstlerischer Charme umweht diese bunte Welt, diese bunte Kulisse, in der jede Farbe noch ein wenig mehr leuchtet.

ANDREA MUNKERT