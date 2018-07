Die Zahl nützlicher und unnützer Apps für Ihr Smartphone ist schier unendlich. Das gilt auch für das Thema Reisen. Daher schlagen wir eine Schneise in den Dschungel der Anwendungen und stellen Ihnen Apps vor, die wir für empfehlenswert halten.

Nur zweieinhalb Stunden Autofahrt von Nürnberg entfernt: die Oberschwäbische Barockstraße. Dort kann man mehr als nur Engel und Putten in festlich-bunten Kirchen entdecken. Konzerte in Schlössern, Essen nach originalen Rezepten bringen die Barockzeit zwischen Ulm und dem Bodensee nahe.

Auf der japanischen Südinsel Kyushu dampft es aus jeder Pore der vulkanischen Erde. Das schwefel- und mineralhaltige Thermalwasser sehen die Japaner als Geschenk der Natur. Sie nutzen es ausgiebig zum Kochen und Heizen - und natürlich zum traditionellen Baden in den Onsen, von Thermalwasser gespeisten Becken. Auf dem Weg dorthin treten Fremde allerdings in so manches Fettnäpfchen...