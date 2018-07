Donnerwetter an Afrikas Victoriafällen

LIVINGSTONE - Was ist das bloß? Kein Wölkchen ist zu sehen, die Sonne strahlt vom afrikanischen Himmel - und trotzdem liegt über der Hotel-Terrasse ein feiner, ständig sicht- und spürbarer Wasservorhang. Wir Touristen rätseln, erst ein junger Kellner klärt uns auf: "Die Tröpfchen kommen von den Vic Falls." Weil die gut fünf Kilometer Luftlinie vom Hotel entfernt sind, beginnen wir zu ahnen, welch gewaltiges Spektakel uns da erwartet.

Bei Livingstone spannt sich ein Regenbogen über die Schlucht — den sieht man bei Sonnenschein immer. © Gulshand Khan / afp



Mosi o tunja, "Donnernder Rauch", nennen die Einheimischen die Victoriafälle im Süden Simbabwes - und das trifft’s. Je näher wir den Fällen kommen, desto lauter wird das Donnergrollen und desto dichter die Gischt, die wie Rauch hoch über die Absturzkante des mächtigen Sambesi-Flusses steigt.

Die "Vic Falls" (so nennen sie die Einheimischen), die sich Simbabwe und das Nachbarland Sambia teilen, sind nicht die höchsten und nicht die breitesten der Welt. Doch mit 100 Metern Höhe, 1,7 Kilometer Ausdehnung und einer halben Million Kubikmeter Wasser, die in der Regenzeit pro Minute über die Kante fließen, bilden sie den flächenmäßig größten, durchgängigen Wasservorhang auf der Erde. Und der ist ein so beeindruckendes Naturereignis, dass er keinen Vergleich mit der amerikanischen Konkurrenz in Niagara scheuen muss.

"Niemand kann sich die Schönheit dieses Anblicks vorstellen", schrieb der Afrika-Forscher David Livingstone, der den Mosi o Tunja am 3. August 1855 als erster Europäer sah, an die ehrenwerte Royal Geographic Society in London. Seine Entdeckung war eine Sensation. Livingstone, der den Riesen-Katarakten den Namen seiner Königin Victoria gab, wurde zum gefeierten Nationalhelden. Man riss sich um seine Berichte vom Schwarzen Kontinent und geriet in höchste Sorge, als er 1868, auf der Suche nach den Quellen des Nil, plötzlich verstummte und spurlos verschwunden schien.

Eine auflagenstarke US-Zeitung rüstete eine aufwändige Suchexpedition aus - ihr Reporter Henry Morton Stanley fand den Verschollenen schließlich krank in dem von arabischen Sklavenjägern beherrschten Ort Ujiji. Stanleys Begrüßungsworte "Dr. Livingstone, I presume" (Dr. Livingstone, nehme ich an) gingen in die Geschichte der Afrika-Forschung ein. Erst recht Livingstone selbst, der nach seinem Tod 1873 hochgeehrt in der Westminster Abbey in London beigesetzt wurde. Sein Herz blieb in Afrika, es wurde von Freunden unter einem Affenbrotbaum begraben.

Viel Geld strömt ins Land

Livingstones Denkmal steht heute mitten im Nationalpark Victoriafälle, endlose Besucherströme ziehen Tag für Tag an ihm vorbei. Ihm verdankt die Regierung des fast bankrotten Simbabwe, dessen Währung wertlos und durch den US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel ersetzt worden ist, eine wichtige Einnahmequelle.

Die Touristen spülen dringend benötigtes Geld in die Kassen: 30 Dollar kostet der normale Eintritt in den Park, nochmal bis zu 15 Dollar werden fällig, wenn man ihn per Boot ansteuert oder im Helikopter überfliegt. Auch der Flug ist mit 150 Dollar für 20 Minuten nicht gerade billig. Doch das Erlebnis, den mächtigen Sambesi und den Wasserfall-Giganten mit seinen Klippen und Schluchten von oben zu sehen, ist es wert.

Die Victoriafälle zu Fuß zu erkunden, bleibt gleichwohl Pflicht. Wer sich das Geld für den Regenumhang spart, ist selber schuld und nach einer Stunde nah am Wasservorhang klatschnass. Ganz trocken kommt trotzdem niemand heraus, der ehrfürchtig die Fallkanten am "Teufels Katarakt", am "Kochtopf" oder den "Stufen zum Himmel" betrachtet. Wem das noch nicht Abenteuer genug ist, kann im Wildwasser raften, an der Zip-Line über die Schlucht sausen oder sich am Bungee-Seil von der "Victoria Falls"-Brücke stürzen.

Es geht auch gemütlicher und höchst komfortabel. Im alten Victoria Falls Hotel beispielsweise, das schon die englische Königsfamilie beherbergt hat und zu den schönsten Luxushotels der Welt gehört. Es steht Besuchern offen, und eine Tasse Tee mit einem kleinen Snack können sich dort auch Normalsterbliche leisten. Der Blick auf die imposante "Victoria Falls"-Brücke und den "Donnernden Rauch" dahinter ist von der Hotel-Terrasse atemberaubend schön - und gratis.

Mehr Informationen:

Buchen können sie eine Reise an die Victoriafälle in jedem Reisebüro - am besten baut man den Besuch der Victoriafälle in eine größere Reise ein, die beispielsweise in Südafrika oder Namibia beginnt und meist auch Botswana einschließt.

Anreise: Das südliche Afrika wird von vielen Airlines angeflogen, es bietet sich etwa Johannesburg als Ziel- oder Zwischenflughafen an. Die Victoriafälle können Sie aber auch über Kenia und Sambia erreichen.

Reisedokumente: Für deutsche Staatsbürger reicht bei der Einreise nach Südafrika und Namibia ein Reisepass. Botswana und Simbabwe verlangen zudem ein Visum, das direkt an den Grenzstationen ausgestellt werden kann.

Gesundheitsvorsorge: Unerlässlich ist eine Malaria-Prophylaxe, Impfungen gegen Typhus oder Cholera sind nicht vorgeschrieben, aber empfehlenswert. Ausnahme: Wer aus Sambia nach Südafrika einreisen will, benötigt eine Gelbfieberimpfung. Dringend anzuraten ist für alle Länder der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung.

Geld und Kreditkarten: In Südafrika ist der Rand, in Namibia der namibische Dollar (jeweils 1 Euro = 15 Rand/15 Dollar) Zahlungsmittel. Beides kann gegen alle gängigen Währungen gewechselt oder an Geldautomaten abgehoben werden. Die Zahlung mit Kreditkarten ist in aller Regel problemlos. Die botswanische Währung ist der Pula (1 Euro = 11 Pula), der Kurs in den Wechselstuben meist sehr schlecht. Geldautomaten sind oft leer, in den Banken sind lange Wartezeiten üblich. Kreditkarten werden nicht überall akzeptiert. Es empfiehlt sich die Mitnahme von Rand und US-Dollar in kleinen Scheinen. In Simbabwe kann praktisch nur mit US-Dollar bezahlt werden.

