Die Zahl nützlicher und unnützer Apps für Ihr Smartphone ist schier unendlich. Das gilt auch für das Thema Reisen. Daher schlagen wir eine Schneise in den Dschungel der Anwendungen und stellen Ihnen Apps vor, die wir für empfehlenswert halten.

Berge, Meer und Wüste - und das in einer einzigen Region: Andalusiens Natur bietet etwas für jeden Geschmack. Besonders schön lässt sie sich auf den vielfältigen Wanderwegen erkunden, die Urlauber zum Beispiel in die Alpujarras führen, die südlichen Hänge der Sierra Nevada.

Die norwegische Provinz Telemark steht für traditionellen Wintersport in toller Landschaft. Dabei ist die skurrile Technik selbst hier nur was für wenige Spezialisten. Die Skigebiete an sich bieten unverfälschte Natur und viel Ruhe für echte Kenner.