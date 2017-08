Durch den Latemar wandern

Der mächtige Dolomiten-Gebirgsstock prägt das Südtiroler Eggental - vor 1 Stunde

STEINEGG - Dinosaurier, feuerspeiende Vulkane und dort ein wogendes Meer, wo heute die Kalkgipfel an der Dreitausender-Grenze kratzen – es braucht einiges an Fantasie auf der Bergwanderung durch das grüne Eggental in Südtirol, um sich den Wandel vorzustellen, den die heute blühende Alm- und Gebirgslandschaft des Latemar in den vergangenen 230 Millionen Jahren durchlaufen haben muss.

Gut Essen - und dabei den Latemar immer im Blick: Wandern im Eggental schmeichelt allen Sinnen. © Obereggen AG/Günther Pichler



Wanderführer Ermanno Pozza holt mit seinen Erzählungen bis ins Erdmittelalter aus, als große Teile des Kontinents noch von Wasser bedeckt waren. "Viele Steine enthalten Fossilien von Meerestieren und Muscheln, man muss sie nur aufklopfen", teilt er den staunenden Wanderern mit, die das viele leblose Geröll schlagartig mit großem Interesse betrachten. Für einige Minuten herrscht Steinzeit: Die Teilnehmer wiegen kleine Brocken prüfend in den Händen hin und her und hoffen auf einen archäologisch wichtigen Zufallsfund.

Einen solchen Gruß aus der Frühzeit des Planeten erhielt Pozza unverhofft in der schroffen Bletterbach-Schlucht bei Aldein. Vor zwei Jahren stieß der 73-Jährige bei einer Tour auf einen versteinerten Fußabdruck einer Tiroler Urzeitechse. "Doch wie gewonnen so zerronnen", muss er bedauernd nachschieben. "Der Abdruck war zu groß zum Forttragen. Als ich ein paar Tage später mit Helfern zurückkam, war die Spur nach einem Starkregen von Schutt bedeckt und nicht mehr auffindbar. Ein Jammer!"

Der nächste Panoramablick

Ob die Natur ihr Dino-Geheimnis vom Bletterbach jemals wieder freigibt, steht in den Sternen. Nicht lange suchen muss man dafür nach dem nächsten Panoramablick auf das Unesco-Welterbe Dolomiten, der einem den Atem verschlägt. Ermanno Pozza bittet uns einige Kilometer weiter auf bequemen Holzsitzen wieder Platz zu nehmen und durch einen hölzernen Rahmen auf den Latemar mit seinen schroffen grauen Felsen zu schauen – das Freiluftkino mitten auf der Alm zeigt ausschließlich diesen Blockbuster in Endlosschleife.

Spitzenaussichten gibt es auch auf der Berghütte Oberholz. Mit Jausenstationen aus Luis Trenkers Zeiten hat diese futuristische Anlage wenig gemein. Drei Stuben im Loungestil direkt am Obereggener Lift ragen spektakulär über die Oberholz-Piste hinaus. Sie simulieren optisch einen liegenden Baum, dessen Äste in die Umgebung hinauswachsen.

Umgeben ist Oberholz von einer 360-Grad-Panoramaterrasse, auf der Bergfexen nichts entgeht. Die Küche auf knapp 2100 Metern Höhe ist gehoben, heimatverbunden und voller Finessen.

Daneben werden natürlich auch traditionelle Hüttengerichte serviert: Ein Glas gut gekühlter Gewürztraminer, hinreißender Kaiserschmarrn mit hausgemachter Preiselbeermarmelade oder das deftige Speckbrettl. Leicht auszumalen, wie sich in einigen Monaten die Pistenwedler im Skigebiet Obereggen hier zwischen zwei Abfahrten um die schönsten Plätze drängeln werden.

Vegetarisch-veganes Essen serviert Alexander Bisan auf der Petersberger Leger Alm, unweit der berühmten Wallfahrtskirche Maria Weißenstein. "Leinsamengelee tut es genauso gut wie Eier", sagt Bisan. Er verfolgt damit ein rares Konzept südlich der Alpen. In der Knödelwerkstatt des gelernten Kommunikationsdesigners lernen Kursteilnehmer, wie man ganz ohne tierische Zutaten die Rundlinge im Handumdrehen herstellen kann. Für das feine Aroma sind allein Südtiroler Wildkräuter wie der Gute Heinrich und Salz verantwortlich.

Vegan und mit Schwitzhütte

Bisan ist überzeugt vom veganen Weg, will aber seine Besucher nicht missionieren. "Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie er sich ernährt. Wir geben Beispiele, aber üben niemals Druck aus, etwas anders zu machen und akzeptieren auch andere Meinungen."

Man speist auf gemütlichen Holzbänken ohne viel Chichi, dafür aber umgeben von farbenfrohen Kräuterwiesen und einem Blick auf die Bergwelt, der Appetit auf mehr macht. Kinder toben auf dem kleinen, liebevoll angelegten Spielplatz und bestaunen mit großen Augen die entspannt grasenden Rinder.

Selbstredend, dass Halligalli-Musik und Hüttengaudi an diesem meditativ ausgerichteten Ort keinen Platz haben. Gleich nebenan auf einer Weide steht eine traditionelle Schwitzhütte. Das gut abgedichtete Zelt wird mit glühenden Steinen angeheizt und zielt auf die seelische und körperliche Reinigung der Gäste ab – ein Prozedere, wie es seit Jahrtausenden in allen alten Kulturen praktiziert wird.

Auch das gehört zum alternativen Konzept Bisans, der seit vier Jahren keine Schnitzel und Würstel mehr über die Theke gehen lässt. Für den idealen Ausklang eines Wandertags durch den Latemar ist nicht viel mehr nötig als Wasser, ein paar glühende Holzscheite und ein kühles Weißbier.

