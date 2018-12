Eine Frau allein unter 150 russischen Matrosen

EMDEN - Kurz vor Mitternacht werden die Leinen losgemacht. Als einzige Mitseglerin unter 105 Kadetten (davon sechs Mädchen) und 49 Crewmitgliedern geht es von der Ostsee in die Nordsee, von Rostock-Warnemünde nach Emden. Eine Woche nur noch schwankenden Boden, dem Wetter und Wasser ausgesetzt, unter Menschen, deren Sprache man nicht spricht.

Nette Jungs sind sie, die Kadetten auf der Sedov. © Fred Tanneau / afp



"Wir sind hier alle freundlich", beruhigt Marina, als sie das Bettzeug in die Kajüte bringt. Sie ist für die ausländischen Trainees zuständig und Englischlehrerin. "Du kommst mit Seekrankheit klar, ja?", meint sie noch lapidar. Als gebürtige Oberfränkin liegen mir Berge näher als das Meer. Mein Jugendtraum: auf einem Segelschiff mitzusegeln.

Mit 117 Metern Länge, vier bis zu 60 Meter hohen Masten, 32 Segeln mit über 4000 Quadratmetern Fläche ist sie die größte Viermastbark der Welt. Und fast 100 Jahre alt, mit einer großen Geschichte.

Den Deutschen abgenommen, den Russen geschenkt

Die Sedov wurde 1921 in Kiel gebaut, den Deutschen im Zweiten Weltkrieg von den Engländern abgenommen und den Russen geschenkt. Jahrzehntelang diente sie als Fracht- und Forschungsschiff. In den 1990er Jahren wurde sie Ausbildungsschiff der TU Murmansk und gilt als größtes Ausbildungsschiff der Welt.

Seit einigen Jahren ist es möglich, auch als Nicht-Student mitzusegeln. Dabei kann man sich ins Segelhandwerk einweisen lassen oder einfach nur als Mitreisende(r) an Bord.

Die Kadetten werden in Wetterkunde, Segel setzen und einholen oder Seile knoten eingewiesen. Sie polieren das Messing, schrubben das Deck, schmieren Ketten und Gewinde, drehen das Steuerrad. Alle Anweisungen kommen über Bordfunk. Alles passiert zu festgesetzten Zeiten. Viermal täglich heißt es Essen fassen in der Kadettenmesse – auch für Mitsegler.

Seeleute machen die Takelage der Sedov klar. © Derrick Ceyrac / afp



Dort gibt es auf geblümten Tischdecken russische Klassiker wie Sauerkraut- und Rote-Beete-Suppe, Hering mit Kartoffeln, Buchweizengrütze. Dabei wacht die rundliche Golina darüber, dass die Kadetten sich nicht gegenseitig das Stück Schweinekotelett vom Teller stibitzen. Das Essen soll junge Kerle nähren, die auf Masten klettern. Wer eine Mahlzeit ausfallen lässt, muss der herzlichen Golina beim nächsten Zusammentreffen Rechenschaft darüber abzulegen, ob es wohl nicht geschmeckt hat.

Wer zu viele Pfunde auf die Rippen futtert, kann auf Deck joggen oder in den Fitnessraum — eine spartanische Kammer unter Deck voller junger Männer in blau-weißen Ringel-T-Shirts, die sich an altmodischen Geräten die Muskeln stählen.

Aus der Schiffsbäckerei duftet es, hier werden täglich für die Mannschaft frisches Brot und Kuchen gebacken. Ein paar Türen weiter das "Lenin"-Zimmer. Dort steht eine Kaffeemaschine, liegen Zeitungen aus und steht ein Fernsehapparat. Im Kartenhaus auf der Kommandobrücke treffen wir auf Oberststeuermann Sergej. Er informiert über Position, Wellen und Wind. Er überwacht auch das Hineinschlüpfen in einen dieser schwimmenden Rettungsanzüge.

Ab dem zweiten Tag in den Mast

Denn erst nach dieser Übung darf der Laie mit anpacken. Einer der ersten Aufgaben ist das Brassen – das gemeinsame Ziehen am Tau. Jeder Mitsegler macht so viel oder wenig wie er kann oder sich zutraut. Ab dem zweiten Segeltag darf auf den Mast gestiegen werden.

"Wie gefällt dir unser Schiff?", fragt Alexander. Seit vielen Wochen ist er ohne Kontakt zur Familie. Bei einem der Aufstiege fiel ihm das Handy aus der Hosentasche. Schrott. "Was soll's, so kann ich mich gleich mal testen, ob ich für die Seefahrt tauge." So jung und doch schon so erwachsen sind die Kadetten. Auch ihr höfliches, stets hilfsbereites Auftreten beeindruckt – und ihre Bescheidenheit. Mit nur 30 Euro Taschengeld pro Monat müssen sie auskommen.

Es ist kurz nach 22 Uhr, die meisten liegen bereits im Bett. Da läutet es Segelalarm. "Parunsnij avral" – alle Mann an Deck, kommt das Kommando über den Bordlautsprecher. Denn: Der Wind hat gedreht. Segel müssen gesetzt werden. Kadetten – und Mitseglerin – stehen unter den Masten und warten auf weitere Kommandos.

