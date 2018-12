Eine Reise zu den Wurzeln des berühmtesten Weihnachtsliedes

Salzburg feiert "Stille Nacht" mit vielen Ausstellungen - vor 1 Stunde

SALZBURG - In aller Welt ist Weihnachten mit dem Zauber eines Liedes verbunden, das vor 200 Jahren zum ersten Mal erklang: Stille Nacht, Heilige Nacht. Und auch wenn das Fest schon wieder einige Tage zurückliegt, laden insgesamt 13 Stille-Nacht-Orte in Salzburg, im Salzburger Land, Oberösterreich und Tirol weiter zu Besichtigungen und Entdeckungstouren ein – viele das ganze Jahr hindurch.

Eine Gedenktafel vor der "Stille-Nacht-Kapelle" in Oberndorf zeigt den Lehrer Franz Xaver Gruber (mit Gitarre) und den Hilfspriester Joseph Mohr. © Matthias Röder, dpa



Eine Gedenktafel vor der "Stille-Nacht-Kapelle" in Oberndorf zeigt den Lehrer Franz Xaver Gruber (mit Gitarre) und den Hilfspriester Joseph Mohr. Foto: Matthias Röder, dpa



Gerade bis Anfang Februar lohnen sich auf dem Weg in den Winterurlaub Ausflüge oder Abstecher zu den neun Orten, die sich an der dezentralen Landesausstellung zum Jubiläum des Liedes unter dem Motto "Österreichs Friedensbotschaft an die Welt" beteiligen. Einen anregenden Überblick zur Entstehungsgeschichte, dem Leben des Pfarrers und Textdichters Joseph Mohr und seines Partners, des Organisten und Komponisten Franz Xaver Gruber, vermittelt das Salzburg Museum gleich neben dem Dom.

Staunen lässt den Besucher vor allem die Karriere, die das Lied beispielsweise mit Dutzenden von Filmen im Kino erlebte. Und auch die Kitschkomponente mit der Vermarktung auf unendlich vielen Sammelprodukten und Souvenirs bleibt nicht ausgeblendet. Parallel dazu hat das Salzburger Spielzeugmuseum eine eigene Stille-Nacht-Ausstellung für Kinder gestaltet.

Gruber-Orgel verzaubert die Zuhörer

In der alten Salzbergbaustadt Hallein – von der Autobahnanschlussstelle in wenigen Minuten zu erreichen – ist neben dem großen Keltenmuseum vor allem das komplett restaurierte und neugestaltete Gruber-Museum ein Muss. Es wurde, klein, aber fein, in seiner einstigen Wohnung gleich neben der Stadtpfarrkirche eingerichtet. Zu sehen sind Handschriften, persönliche Gegenstände, Möbel und Musikinstrumente, vor allem Joseph Mohrs Gitarre. Und wer die Chance hat, nebenan die Gruber-Orgel in Aktion zu erleben, sollte sich das nicht entgehen lassen: Sie wurde zum Jubiläum umfassend restauriert und ist erst seit November wieder zu hören.

Und weiter geht es hinein in die Berge: Der Pilgerort Mariapfarr, Mohrs erste Wirkungsstätte als Hilfspriester, wo er 1816 den späteren Liedtext erstmals notierte, rückt das Thema Wallfahrt in den Mittelpunkt. Vom harten und kargen Seelsorge-Dienst in den damals ärmlichen Bergbauern-Regionen erzählt der Joseph-Mohr-Weg in Hintersee, während sich Wagrain als letzte Lebensstation auch der weltweiten Verbreitung des Liedes widmet. Und dem Genießen: Eine Sonderschau präsentiert hier kulinarische und andere weihnachtliche Traditionen in Europa.

Authentische Einblicke in das Leben um 1800

Als Stille-Nacht-Hochburg ist Oberndorf an der Salzach mit seiner Kapelle und dem Museum im Alten Pfarrhof längst weltberühmt, im Advent dürfen auch ein Sonderpostamt und Historienspiele nicht fehlen. Ein Gruber-Mohr-Gedenkweg führt hinüber nach Arnsdorf mit Österreichs ältestem, aktiven Schulhaus mit einem weiteren Stille-Nacht-Museum. Als Lehrer, Mesner und Organist war Gruber hier mehr als

20 Jahre lang tätig.

Weiter nördlich, nur wenigen Minuten von Burghausen entfernt und schon in Oberösterreich, vermittelt schließlich Hochburg-Ach im Franz-Gruber-Gedächtnishaus, einem historischen Bauernhaus, die Wohn- und Arbeitswelt um 1800 – und auch wenn es nicht das Originalanwesen von Grubers Familie ist, wirkt es doch rundherum authentisch. Bleibt Zeit für einen Spaziergang, empfiehlt sich der Friedens-Rundweg mit expressiven, den Kontinenten der Erde gewidmeten Skulpturen des Tiroler Bildhauers Hubert J. Flörl.

Alle Museen sind von Dienstag bis Sonntag mindestens von 14 bis 17 Uhr geöffnet, etliche auch schon ab dem Vormittag. Ein gemeinsames Kombiticket, das auch online zu buchen ist, beinhaltet zusätzlich ein Tagesticket für den Salzburger Verkehrsverbund.

Mehr Informationen:

Salzburg Tourismus:

www.salzburgerland.com/de/

www.stillenacht.com, die diese Reise unterstützt haben.

www.stillenacht.at

Wolfgang Heilig-Achneck