Eine Reise zur Weite Russlands

Ein Kabarettist und ein Verleger auf der Suche nach der fränkisch-russischen Seele - vor 1 Stunde

ST. PETERSBURG - Es war ein Experiment. Mit dabei ein alter Hase, der Reisebuchautor und Verleger Michael Müller aus Erlangen, und ich, Bernd Regenauer, Kabarettist aus Nürnberg. Unser Plan: Von St. Petersburg aus mit einem gemieteten Pkw tief eintauchen in die Region rund um das frühere Leningrad und Nowgorod, durch sehr dünn besiedeltes Land fahren, dann am Ladogasee hoch nach Karelien, rüber zum Finnischen Meerbusen, und an ihm entlang zurück in die Sieben-Millionen-Metropole.

Völlig einsam liegt dieses Dörfchen in einem riesigen Waldgebiet. Die Einwohner werden von fahrenden Händlern versorgt. © Bernd Regenauer



Wir wollen herausfinden, welche Gemeinsamkeiten zwischen der russischen und der fränkischen Seele bestehen. Und testen, inwieweit eine Individualreise durch die ländlichen Regionen möglich ist, ohne Kenntnisse von Schrift und Sprache. Wenn ja, soll nach einem zweiten, längeren Besuch ein Individual-Reiseführer herauskommen.

Gabi Popov, die Frau des in Russland als unsterblicher Nationalheld verehrten Clowns Oleg, wohnt in Egloffstein in der Fränkischen Schweiz und vermittelte uns Peter und Lora, Chefin einer Schokoladenmanufaktur. Lora führte uns tagsüber sehr fachkundig durch St. Petersburg, das bis 1991 Leningrad geheißen hat. Für die drei Abende in der Stadt war Peter zuständig, ein Münchner, der hier seit Jahren mit seiner russischen Frau lebt und eine Firma leitet. Außerdem besuchten wir die deutsche Generalkonsulin, die uns Bier und Wein für die Reise schenkte.

Am dritten Tag ging es raus aufs Land. Es wurde uns dringend empfohlen, einen Fahrer zu buchen, der auch als Dolmetscher fungiert. Wir entschieden uns dagegen. Gut 2200 Kilometer in neun Tagen, das war, wie sich herausstellte, ein sportliches Ziel, da wir rund zwei Drittel der Strecke bewusst auf kleineren Nebenstraßen zurücklegen wollten. Denn gerade da offenbart sich der Zauber des Landes.

Unser Autor Bernd Regenauer in St. Petersburg. © Regenauer



Klar gesagt: Der Weg muss das Ziel sein. Sich treiben lassen, anhalten, schauen, die absolute Stille genießen, das Licht, das nach Norden hoch immer weißer scheint, dieses enorme Maß an unverbrauchter Natur mit all ihrer Einsamkeit. Wer sich darauf einlassen kann, wird reich belohnt.

Touristische Hotspots sind im weiten Land dünn gesät. Ein paar beeindruckende Klöster gibt es, die tolle Kremlmauer in Nowgorod, russische Dichterstätten und deutsche Soldatenfriedhöfe, die in ihren Ausmaßen und den in Stein gemeißelten Namen den ganzen faschistischen Irrsinn dokumentieren. Ansonsten: Man fährt und schaut.

Das Land bietet faszinierende Kontraste. Spürbar ist auch hier die Landflucht aus abgelegenen Dörfern. Brache, verbuschte Wiesen und Felder, immer wieder verfallene Häuser, ein morbider Charme zum Teil, der jedoch selten in Tristesse mündet. Zu schön anzuschauen sind dann doch wieder die schmucken Holzhäuser in ihren mutigen Farben und fantastischen Gärten. Oft scheint die Zeit stillzustehen. Und man könnte bei den Fahrten durch endlos scheinende Wälder in Trance verfallen, wenn da nicht die Schlaglöcher wären.

Beeindruckende Herzlichkeit

Auf dem Land sprechen nur wenige Englisch, noch weniger Deutsch. Deshalb bleiben wir Beobachter. Das ist zweifelsohne nicht optimal. Weiß man jedoch die russischen Höflichkeitsformeln plus ein paar weitere wenige Brocken Russisch, was nicht schwer ist, dann schlägt einem eine beeindruckende Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit entgegen.

Man muss hier umdenken, schon bei den ästhetischen Maßstäben. Die Farbkombinationen in den Hotels sind für fränkische Augen gewagt, das Auge sucht vergebens nach Ruhe. Aber irgendwie passt auch das.

Das Essen ist aufgrund der Speisekarten in kyrillischen Buchstaben immer wieder ein Experiment, das Frühstücksbuffet verlangt Umdenken. Mal gibt es Haferbrei, mal Wurst, mal Blini, die russische Variante von Pfannkuchen. Man gewöhnt sich daran.

Im tiefen Land sind Sie in aller Regel der einzige, wenn nicht erste deutsche Tourist. Ergo ist Ihr Geschmack nicht das Maß der Dinge. Dafür funktioniert das Internet stabiler als gedacht: Praktisch alle Quartiere haben kostenloses Wi-Fi, und auch die Netzabdeckung ist besser als bei uns.

Die Kunst einer solchen Individualreise besteht eben darin, keine zielorientierten Erwartungen zu haben. Das Erleben von Außergewöhnlichem lässt sich hier nur durch die eigene Neugier erfüllen, mal abseits zu gucken, was da wohl so ist.

Mal ist es ein Schild, das zu einer Fischfarm führt, und man befindet sich nach ein paar Kilometern schlimmster Schlaglochpisten plötzlich in einer traumhaften Seenlandschaft. Mal schlängelt sich ein Sandweg zum Ilmensee, wo dann ein russischer Filmproduzent einsam auf einem Hügel sitzt und den Drehort seines geplanten Kinofilms betrachtet. Er zeigt uns den Hafen und eine fast mystische Kirchenruine.

Es sind diese Zufälligkeiten, die so eine Reise spannend und immens unterhaltsam gestalten. Hilflos im Gespräch zu sein, hat auch etwas Kreatives, man muss nur Scham, Scheu und peinliche Gefühle abstreifen. Wir lernten russische Hochzeiten kennen. Trafen einen Russen, der am Rand des Nationalparks 20 Hektar Land an einem herrlichen See erworben hat und dort sanften Tourismus plant: Das muss er uns natürlich zeigen, dauert nur 30 Minuten, sagt er. Drei Stunden später sitzen wir bei ihm um den Samowar – einen russischen Teewasserkocher – herum, seine Frau bringt Selbstgebackenes, und wir kommen kaum wieder weg.

Vorsicht vor unkonventionellen Autofahrern

Überhaupt: Gäste werden fortwährend beschenkt. An unserem schlichten Apartment am Ladogasee klopft es abends, und wir bekommen Gegrilltes mit Gurkensalat. Helfende Menschen als Dankeschön zum Essen einzuladen, ist dagegen schier unmöglich. Sie empfinden es als Beleidigung, wenn sie nicht Gastgeber sein dürfen.

Was es auch zu beachten gilt: Der russische Autofahrer fährt nicht aggressiv, doch bisweilen unkonventionell. In städtischen Bereichen empfiehlt es sich als Fußgänger dringend, den Zebrastreifen zu benutzen und darauf zu achten, wenn Motorradfahrer bisweilen mit 120 Kilometern pro Stunde durchs Wohngebiet rasen.

Außerhalb der Stadt gibt es wirklich viele Schlaglöcher, regelrechte Fallen zum Teil, mit scharfen Bruchkanten. Aber der Mietwagen hält mehr aus, als man denkt. Daheim werden wir über sogenannte Straßenschäden nur noch milde lächeln.

Wer zu schnell unterwegs war, sollte auf keinen Fall versuchen, die Polizei mit einem Tausender im Pass zu bestechen. Peter hat es gleich bei der ersten Fahrt mit uns vom Flughafen in die Stadt erwischt. Nicht blinken beim Spurwechsel, reichte, um herausgewunken zu werden. Seine Lösung: siehe oben.

"Gute-Laune-Laden - die erste Bierstube": Das steht auf diesem Schild. © Bernd Regenauer



Wir wurden dagegen während der Reise nicht ein Mal gestoppt, es war fast enttäuschend. 0,0 Promille am Steuer sind dringend einzuhalten. Die Strafen sind drakonisch, also Obacht mit dem Restalkohol vom Vorabend. Gerüchte besagen: Wenn die Polizistenfrau ihrem Mann vor Dienstantritt zu verstehen gab, dass sie gerne neue Schuhe hätte, dann kostet es in jedem Fall etwas, auch ohne Fahrerdelikt. Andererseits werden deutsche Touristen stets zuvorkommend behandelt. Die Russen haben uns die Gräuel der Vergangenheit irgendwie verziehen, wie auch die aktuellen EU-Sanktionen, die sie weglächeln.

In den möglichen Gesprächen trafen wir auf keinen Putin-Kritiker. Sie mögen ihn. Sie sagen, er tue ihnen gut und habe für alltägliche Nöte ein offenes Ohr. Und das mit der Krim? Die Nato-Osterweiterung ließ keine andere Wahl, es war ein zwingender Schritt, sagen sie. Die Bevölkerung hier setzt in Sachen Demokratie andere Prioritäten, und die sollen auch so bleiben. "Alles was getan worden ist, wurde zum Besseren vollbracht", ist eines der Lieblingssprichwörter.

Auf der einen Seite beinhaltet es eine optimistische und abenteuerlustige Sichtweise, auf der anderen Seite schieren Fatalismus und Passivität. Diese Widersprüche vereint auch die russische Mentalität. Viele sind geschickter darin, sich ständig verändernden Umständen anzupassen, als sich ihnen zu widersetzen. Dieses Merkmal ist nachvollziehbar, wenn man Russlands Geschichte der Umbrüche und Katastrophen betrachtet.

Die zwei Reisegefährten. © Bernd Regenauer



Da ist der Franke mit den bayerischen Nachbarn noch gut bedient, wenngleich das fränkische Seelenleid durchaus Parallelen zur russischen Melancholie aufweist. Der Russe sagt sich: "Stets das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein." Ein Franke dagegen erwartet das Schlimmste und tut sich dann schwer, wenn es nicht eintritt.

Endlose Geduld

Zur russischen Mentalität gehört aber auch die Geduld. Sie scheint ebenso endlos zu sein wie die Weiten des Landes. Die Fähigkeit des russischen Volkes, allen möglichen Entbehrungen zu trotzen. Viele Russen ertragen die Härten ihres Alltags mit außergewöhnlicher Fassung und sind manchmal sogar stolz darauf, ihr persönliches "Kreuz" tragen zu müssen.

Die Strenge des Gesetzes wird kompensiert durch seine lasche Umsetzung. Als sprachunkundiger Reisender bekommt man davon nur wenig mit, aber das Gefühl ist spürbar. Es hat sich aber nie unangenehm angefühlt. Nie wähnten wir uns in einer Situation, die besondere Vorsicht gebot. Eine leichtfüßige unbeschwerte Melancholie ist hier kein Widerspruch. Lachen löst eh alles auf. Der Rest ist pure Gastfreundschaft. Ich werde sicher wiederkommen.

