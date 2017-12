Einmalig im Leben: Paddeln im Eis der Antarktis

ANTARKTISCHE HALBINSEL - Nur einmal im Leben hat man wohl die Chance, nach einer langen Anreise über Südamerika aufs Schiff zu steigen und an den für den Menschen lebensfeindlichsten Ort der Welt zu fahren. Dort kann man sich die spektakuläre Landschaft vom Oberdeck aus anschauen oder mit hundert Touristen gleichzeitig auf abgesteckten Pfaden an Land gehen. Oder man wagt ein besonderes Abenteuer: Mit dem Kajak durch Eisberge zu paddeln, ein Bad im minus ein Grad kalten Wasser inklusive.

Mit dem Kajak geht es am lebensfeindlichsten Ort der Welt zwischen Eisbergen hindurch. Foto: Matthias Niese



Die beiden Guides sind aus dem Häuschen und zeigen wild mit dem Finger aufs Wasser. Gerade paddeln wir mit unseren Kajaks im Schneegestöber um einen blauen Eisberg in der Antarktis, da taucht schon wieder gut zwei Meter neben dem Boot ein Seeleopard auf. Tief schnauft er durch, als er seinen gefleckten Kopf neugierig aus dem Wasser hebt. Tröpfchen spritzen aus den Nasenlöchern bis zu uns. Ein Kajak-Team kentert fast vor Schreck, denn wenn so eine vier Meter lange und bis zu 400 Kilogramm schwere Robbe das Boot anheben sollte, wird es auch für Menschen lebensgefährlich.

Sie reißt ihr Maul auf, zeigt ihre spitzen Raubtierzähne, taucht dann mit rundem Buckel ab, um nur drei Meter weiter wieder neugierig aus dem Wasser zu schauen und zu schnaufen. "Rudert zurück!", ruft Felipe seine Schützlinge aus der Gefahrenzone. Dann schwimmt der Seeleopard weiter und sucht sich ein Mittagessen, das seinem Geschmack mehr entspricht - einen leckeren Pinguin etwa oder eine junge Robbe.

Alle haben Gänsehaut, auch Felipe und Michael. Seit ein paar Jahren zeigen sie nun schon Passagieren des Hurtigruten-Schiffs MS Midnatsol, wie man hier an der antarktischen Halbinsel mit dem Kajak kleine Eisberge umrundet oder Pinguine erspäht. Doch der gefährlichste Räuber der südpolaren Küsten, der auch an Land geht, ist selbst ihnen noch nie so nahe gekommen.

Wer die wahrscheinlich einmalige Chance hat, mit dem Kajak zwischen den Eisbergen der Antarktis herumzupaddeln, muss erst gehörig schwitzen. Minus vier Grad Celsius ist es jetzt im antarktischen Frühling kalt, die Wassertemperatur liegt ein Grad unter Null. Blaue Eisberge treiben in der antarktischen See, und obwohl gerade die Sonne an manchen Stellen durch dunkelgraue Wolken spitzt, pfeift starker Wind, fällt Schnee. Darum müssen sich alle sehr warm einpacken. Und das dauert.

Über die lange Skiunterwäsche kommen dicke Wollsocken und ein Fleecepullover. Darüber ziehen wir einen Fleeceoverall. Darüber einen wasserdichten Kajak-Overall. Dann noch Neoprenhandschuhe und -schuhe. Bis das alles sitzt, steht man innerlich dampfend im eigenen Sud auf dem Unterdeck der Midnatsol und sieht ein wenig aus wie ein Tiefseetaucher mit Wollmütze.

Plötzlich schaut gleich neben dem Kajak ein Seeleopard aus dem Wasser. Er könnte leicht das Boot umwerfen und die Paddler töten. Foto: Matthias Niese



Mit dem Tenderboot fahren wir zu einem kleinen Strand, eine der wenigen Stellen in der Antarktis, an der wir unsere roten Boote über dunkle Kiesel gefahrlos ins Wasser ziehen können. Während die anderen Schiffspassagiere von hier aus wie auf einer Ameisenstraße über Schnee auf abgesteckten Pfaden zu Pinguinkolonien stapfen, verlassen wir das Treiben und hören bald nur noch das leise Plätschern unserer Paddel im glasklaren Wasser.

Alle sind still und ergriffen von der Kulisse, die sich ihnen so dicht über dem Ozean an diesem entlegensten und für den Menschen lebensfeindlichsten Ort der Welt zeigt. Rundherum ragen nah und fern zackige Bergspitzen auf, Gletscher strecken ihre Eiszungen hinab zum Meer, die sich in allen Blautönen zeigen und gelegentlich rauschend ins Wasser kalben. Über allem spannt sich ein Himmel in Grau- und Blautönen, wie es ihn wohl so nur hier gibt.

An vielen Stellen hat der Schnee des polaren Winters weiße Buckel gebildet. Auf den höchsten Stellen sitzen jetzt die Pinguine, bauen ihre Nester und suchen sich laut schnatternd einen Partner für die Brut. Mindestens einmal täglich watscheln sie behäbig auf ihren Pfaden hinab und verwandeln sich im Wasser zu einem anderen Tier. Sie können nur in der Luft nicht mehr fliegen - im Wasser sausen sie blitzschnell mit starken Flügelschlägen umher und springen wie Delfine um unsere Kajaks.

Nach dem Kajakfahren nutzen manche die wohl letzte Chance im Leben, im Eiswasser der Antarktis zu baden. © Matthias Niese



Nach dem Kajakfahren nutzen manche die wohl letzte Chance im Leben, im Eiswasser der Antarktis zu baden. Foto: Matthias Niese



Es wird kalt, Zeit, an den Strand zurückzurudern. Da keimt eine verrückte Idee auf: Was kann man an einem Strand noch? Baden! Noch so eine Gelegenheit, die man im Leben nur einmal hat. Einige von uns häuten sich die sperrigen Thermo-Schichten vom Leib und rennen mit Anlauf und nur in Unterhose schreiend ins eisige Wasser, um nach ein paar Schwimmbewegungen wieder herauszuflitzen und sich bibbernd mit einem Handtuch abzutrocknen. Felipe hat derweil einen Klumpen Gletschereis aus dem Meer gefischt. Der wird später an Bord in Stücke zerschlagen und in Whisky schwimmend an der Bar serviert.

Hurtigruten Expeditions-Seereisen, www.hurtigruten.de

Da die Antarktis kein politisches Territorium ist, gibt es kein Tourismusbüro, das den geschützten Kontinent vermarktet. Diese Reise fand mit Hurtigruten statt, die sie unterstützt haben. Die Reederei zieht im europäischen Winter mit der MS Fram und der MS Midnatsol zwei Schiffe aus Norwegen ab und bringt damit Touristen in die Antarktis. Ab Spätherbst 2018 wird noch die neue MS Roald Amundsen den eisigen Kontinent ansteuern.

