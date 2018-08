Die Vermeidung von Essensverschwendung ist ein großes Thema auf der Mein Schiff 1. Was einmal in der Auslage in einem der Buffet-Restaurants liegt, muss nach spätestens vier Stunden weggenommen und entsorgt werden. Deshalb werden immer nur kleine Mengen und beim Kuchen vorportionierte Teile angeboten. Ein ganzer Kuchen, an dem viele Gäste herumgeschnitten haben, sieht zu schnell unansehnlich aus und bleibt liegen. Kreuzfahrten sind beliebt wie nie, doch die Schiffe gelten als Umweltsünder. Gehen Seereisen und Umweltschutz überhaupt zusammen? Dieser Frage sind wir auf dem neuesten Schiff von Tui Cruises nachgegangen. © Nicole Forstner