Familienhotels in Südtirol: Mal ohne Kinder sein

In diesen Häusern gönnen sich Eltern ein paar entspannende Auszeiten - vor 2 Stunden

BOZEN - Es gibt Kinderhotels und es gibt Familienhotels - was sich nach einem kleinen Unterschied anhört, hat eine große Wirkung. Wir haben Familienhotels in Südtirol ausprobiert, in denen alle auf Ihre Kosten kommen.

Die Eltern liegen auf der Wiese, die Kinder spielen auf dem großen Spielplatz des Hotels Gutenberg in Schenna. © Matthias Niese



Es gibt Hotels, da sieht man gleich, wer hier die erste Geige spielt. In manchen Kinderhotels zum Beispiel beugt sich die Rezeptionistin mit einem fröhlichen Hallo erst mal zu den Kindern hinunter, dann werden die Eltern begrüßt. Nahezu alles ist hier auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet. Weil es im Speisesaal ziemlich zugehen kann und ständig alle erdenklichen Namen gerufen werden, sollten die Nerven aus Stahl sein. Das muss man mögen und es ist nicht immer erholsam - doch es gibt gute Alternativen.

Familienhotels etwa. Hier ist - der Name verrät es - alles auf Familien ausgerichtet. Jeder kommt zu seinem Recht, auch die Eltern. Achten Sie also auf diesen Unterschied, damit Sie nicht das eine bekommen, obwohl Sie das andere wollen.

Auch in einem Familienhotel sind Kinder herzlich willkommen, man stellt ihnen dort zum Beispiel eine kleine Treppe an die Rezeption, damit auch sie einchecken können. Doch auch die Eltern werden sich hier wohlfühlen, und selbst Paare ohne Kinder können getrost in einem Familienhotel absteigen. Denn neben Spielplatz, Kinderbetreuung oder Kinderbuffet hat es die ganz normale Ausstattung, die Reisende auch in anderen Hotels finden - je nach Kategorie auch ein Schwimmbad und einen Wellnessbereich.

In Südtirol haben sich 25 Hoteliers zusammengeschlossen, um nach festen Kriterien naturnahe Erholung und Spaß für Große und Kleine in einer ungezwungenen Atmosphäre anzubieten. Sie offerieren mindestens zweimal pro Woche Familienprogramm - etwa gemeinsame geführte Wanderungen, Bogenschießen oder Naturerkundungen - zusätzlich aber auch ganztägige Kinderanimation und Kinderausflüge etwa zum Bauernhof. Währenddessen gönnen sich die Eltern eine Auszeit von den Kleinen - so lieb sie sie auch haben mögen.

Eine Balance aus Rückzug und Gemeinschaft

Sie entspannen dann zu zweit in der Sauna oder wandern als Paar durch die Berge und reden miteinander, ohne ständig durch ein "Mama" oder "Papa" unterbrochen zu werden. Wenn sich die Kleinen am Kinderbuffet bedient haben und ins Kinderland zum betreuten Spielen gehen, essen die Erwachsenen in Ruhe ihr Menü weiter, trinken auf der Terrasse noch ein Glas Wein und holen die Kinder erst fürs Zubettgehen ab. So ein Urlaub schafft eine Balance aus Rückzug und Gemeinschaft, alle erleben erfüllende Tage.

Zum Ausstattungsstandard gehören unter anderem größere Familienzimmer oder -suiten mit Kinderbetten, eine baby- oder kindgerechte Grundausstattung mit Wickeltisch und Babyphone, Buggy oder Rückentragen (Kraxen), eine Teeküche, ein Kühlschrank. Dazu gibt es Kinderbetreuung ab mindestens drei Jahren, einen Spielbereich mit Kinderklo und Erlebnisspielplatz mit Minifuhrpark im Freien, Gesellschaftsspiele, Kinderbücher - eigentlich müssen Eltern außer Kleidung kaum noch etwas mitbringen. Sogar Schwimmwindeln werden zum Teil gestellt.

Die Familienhotels unterteilen sich in drei Kategorien: "Family" bietet die genannten Standards und ist orange. "Comfort" ist rot, hier gibt es etwa mindestens zwei Spielzimmer, dreimal pro Woche Familienprogramm, eine kleinkindgerechte Badezimmerausstattung, an sieben statt nur an sechs Tagen Kinderbetreuung, ein Schwimmbad mit Kinderbecken und eine Sauna. Die Kategorie "Premium" ist das dunkelrote Rundum-sorglos-Paket und vor allem für Familien mit Babys interessant - wer keine Kinder hat, darf hier nicht wohnen.

Dafür gibt es Familiensaunen oder Familienzeiten im Saunabereich, Kinderprogramm für unterschiedliche Altersgruppen, Babybetreuung an fünf Tagen pro Woche in einem eigenen Babyspielbereich und ein Kinderbuffet mit Babygläschen.

Urlaub in der Kategorie Premium oder Comfort muss nicht unbedingt teurer sein, denn letztendlich entscheidet vor allem die Kategorie des Hotels über den Preis des Urlaubs.

Mehr Informationen: Familienhotels Südtirol, www.familienhotels.com , die diese Reise unterstützt haben.

Buchtipp: Wanderspaß mit Kindern - Südtirol 47 erlebnisreiche Touren Bruckmann, 15 Euro.

Matthias Niese Magazin am Wochenende / Gute REISE E-Mail