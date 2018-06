Entschleunigung und Sightseeing: Auf einer Flusskreuzfahrt erlebt man beides. Die Kinder sind im Arosa-Kids Club gut aufgehoben, während die Eltern entspannt an Deck sitzen und Holland oder Belgien landschaftlich an sich vorbeiziehen lassen.

Pulsierendes Großstadtleben, einsame Sandstrände, exotische malaysische Küche: Eine Südostasien-Kreuzfahrt ist ein Erlebnis für jeden Geschmack und für jedes Alter. Die AidaBella befährt den Golf von Thailand und die Andamanen-See, wenn es in Deutschland kalt und ungemütlich ist und es die Sonne viel zu selten durch die zähe Wolkendecke schafft.

Sie haben sich regelrecht verguckt in diese Insel: Maler wie Lyonel Feiniger, Philipp Otto Runge und Otto Niemeyer-Holstein liebten die beschauliche Landschaft, die Architektur, die weiten Strände Usedoms. Und sie hatten recht. Die Insel, nicht einmal halb so groß wie Rügen, strahlt inspirierende Ruhe aus. Es sei denn, der Reisende begibt sich in die Kaiserbäder Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin. Dort ist der Tourismus dichter, viel Volk ist auf den Beinen oder Rädern. Wir haben uns dort umgeschaut.