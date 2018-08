Feuerquallen-Alarm an der Ostsee

Mindestens 100 Badegäste wurden von den giftigen Tieren verletzt - vor 58 Minuten

HEILIGENDAMM - Zu Beginn der Sommersaison waren die Touristen auf Mallorca in Aufruhr, als vor den Stränden mindestens eine Portugiesische Galeere gesichtet wurde - eine Tod bringende Riesenqualle. So ungewöhnlich sind giftige Quallen an Mittelmeerstränden nicht, an Ostseestränden aber schon. Heuer werden auffällig viele Touristen von gewöhnlichen Feuerquallen verletzt. Liegt das vielleicht an der Hitze?

Eine Feuerqualle wurde an den Ostseestrand von Rostock-Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) gespült. © Bernd Wüstneck / dpa



Eine Feuerqualle wurde an den Ostseestrand von Rostock-Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) gespült. Foto: Bernd Wüstneck / dpa



Auch an der Ostsee scheint die Sonne seit Wochen, noch nie urlaubten hier so viele Menschen wie in diesem Jahr. Das erhöht natürlich schon statistisch die Chance, dass ein Badender eine Qualle berührt.

Trotzdem ungewöhnlich: Alleine vor dem Ostseebad Heiligendamm meldeten am vergangenen Wochenende 90 Strandgäste den Lebensrettern der DLRG schmerzhaften Kontakt mit den glibbrigen Tieren. Auch vor anderen Stränden im Landkreis Rostock wurden Feuerquallen gesehen. Doch warum gibt es dort gerade heuer so viele dieser Nesseltiere?

Bilderstrecke zum Thema Die gefährlichsten Quallen vor unseren Küsten Selten wurden so viele Quallen an deutschen Küsten angespült wie in diesem Jahr. Grund: Durch die Wärme vermehren sich die Quallenlarven und wachsen schneller. Außerdem weht seit langem konstanter Wind und treibt die Tiere auf die Küsten zu. Wir zeigen hier, welche Quallen an unsere Küsten gespült werden.



Feuerquallen und hier vor allem Gelbe Haarquallen sind in der Ostsee nicht ungewöhnlich, sie sind dort sogar heimisch. Allerdings leben sie in der Regel weit draußen auf offener See, wo die Temperaturen niedriger sind. Zwischen 15 und 25 Grad fühlen sie sich pudelwohl, bei Temperaturen darüber gehen sie allmählich ein. Quallenlarven hingegen lieben warmes Wasser, "sie wachsen dann schneller", sagt der Warnemünder Meeresbiologe Ulrich Bathmann.

In diesem Jahr kommt noch ein Faktor dazu: Weil schon länger der Wind aus nördlicher und östlicher Richtung bläst, treibt es die Tiere mit landeinwärts gerichteten Strömungen an die Küsten. Solange diese Windverhältnisse sich nicht ändern, werden auch mehr Feuerquallen vor den Stränden im seichten Wasser schwimmen.

Und das hilft gegen Quallen:

Mit Rasierschaum gegen brennende Nesseln: DLRG-Rettungsschwimmer Odiri Hilgendorf versorgt die kleine Stella nach ihrer schmerzhaften Begegnung mit einer Feuerqualle. © obs / DLRG



Mit Rasierschaum gegen brennende Nesseln: DLRG-Rettungsschwimmer Odiri Hilgendorf versorgt die kleine Stella nach ihrer schmerzhaften Begegnung mit einer Feuerqualle. Foto: obs / DLRG



Wenn man nicht allergisch auf das Nesselgift der Quallen reagiert, ist eine Berührung mit einer Feuerqualle nur schmerzhaft, aber nicht lebensgefährlich. Ähnlich wie bei einem Tritt in Brennesseln schwillt die betroffene Stelle an, rötet sich, brennt und juckt. Dagegen helfen ein paar einfache Sofortmaßnahmen.

Besonders wirksam: Rasierschaum aufsprühen. Denn der Schaum bindet das Nesselgift, das das Tier unter die Haut schießt. Den Schaum kurz einwirken lassen und dann zum Beispiel mit einer Kreditkarte abschaben - das Gift wird dem Körper so quasi entzogen. Auch Essigwasser deaktiviert die Nesselkapseln einiger Arten.

Auf keinen Fall mit Süßwasser abspülen

Hat man beides nicht zur Hand, hilft es auch, mit Meerwasser etwaige Tentakelreste und Schleim abzuspülen. Selbst trockener Sand verbindet sich mit den Quallenresten, auch ihn kann man dann abschaben.

Auf gar keinen Fall sollten Betroffene die Stelle übrigens mit Süßwasser abspülen, da dadurch die Nesselkapseln aufplatzen und sogar noch mehr Gift abgegeben wird.

Matthias Niese Magazin am Wochenende / Gute REISE E-Mail