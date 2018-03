Fotografieren auf Reisen: Hier bitte nicht lächeln

Denn bei Urlaubsbildern kann es große rechtliche Probleme geben - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Seien Sie vorsichtig, in der Fremnde einfach alles abzulichten und ins Internet zu stellen. Das kann zu hohen Strafen führen, auch viele Jahre danach. Eine Expertin verrät, was Sie beachten sollten.

Ein Touristenhaufen fotografiert den Wachwechsel vor dem Parlament in Athen, wo ein Schnappschuss kein Problem sein dürfte © Louisa Gouliamaki / afp



Ein Touristenhaufen fotografiert den Wachwechsel vor dem Parlament in Athen, wo ein Schnappschuss kein Problem sein dürfte Foto: Louisa Gouliamaki / afp



Unsere liebsten Urlaubs-Souvenirs sind nicht etwa Schlüsselanhänger oder Kühlschrankmagneten, sondern Erinnerungsfotos von wunderschönen Panoramen, lachenden Einheimischen oder exotischem Essen. Die Bilder landen dann nicht mehr nur in unserem Foto-Ordner oder Fotoalbum, sondern wir stellen sie weltweit bei Facebook, Instagram und anderen Portalen für Hinz und Kunz zur Ansicht. Ob das alles rechtlich sauber ist, interessiert die wenigsten. Doch es gibt das Recht am Bild der Fotografierten und des Fotografierenden. Wo sind die Grenzen des Möglichen? Wir sagen, was auch Hobbyfotografen im Urlaub ablichten dürfen.

Wer darf fotografiert werden?

"Generell sollten Touristen nicht überall drauflos knipsen, sonst kann es passieren, dass sie die Bildrechte von Dritten verletzen", rät Birgit Dreyer, Reiseexpertin der ERV (Europäische Reiseversicherung). Denn immer gilt das Recht am eigenen Bild, wenn eine Person gut erkennbar ist - dann fragt man vorher. Keine Einwilligung ist nötig, wenn die Personen neben vielem Anderem erscheint und nicht aus dem Foto hervorsticht.

Was darf fotografiert werden?

Tatsächlich unterliegen viele Gegenstände dem Urheberrecht, etwa in einigen Museen. Dort dürfen Sie dann zwar manchmal fotografieren, doch Veröffentlichen ist tabu. Ohne Zustimmung des Künstlers und ohne Nennung seines Namens dürfen Sie nicht einfach sein Werk online stellen. Das gilt sogar für manche Gebäude, die als architektonische Kunstwerke dem Urheberrecht unterliegen. Krasses Beispiel: Der beleuchtete Eiffelturm bei Nacht. Hier liegen die Rechte am Objekt beim Lichtkünstler Pierre Bideau. Oder in Dubai, da dürfen keine Regierungsgebäude, militärische Anlagen oder Anwesen der Scheichfamilie fotografiert werden. Das Foto strategisch bedeutender Einrichtungen wie Flughäfen und Brücken ist in vielen anderen Ländern verboten.

Eigene Rechte verschenken?

Wer knipst und postet, gibt oft ohne Wissen eigene Rechte preis. In den AGBs von Facebook steht etwa: "Für Inhalte, die durch Rechte am geistigen Eigentum geschützt sind, wie Fotos und Videos (IP-Inhalte), erteilst du uns ausdrücklich nachfolgende Genehmigung, vorbehaltlich deiner Einstellungen für Privatsphäre und Apps: Du gewährst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie, weltweite Lizenz für die Nutzung jedweder IP-Inhalte, die du auf bzw. im Zusammenhang mit Facebook postest (. . .)" Die Firma darf dann alle hier geposteten Fotos nach eigenem Interesse verwenden.

Ein Bild für die Ewigkeit?

Urlaubsbilder, die einmal im Internet gelandet sind, werden dort voraussichtlich für immer zu finden sein. Wer etwas Peinliches postet, dem könnte der Schnappschuss vom Saufgelage viele Jahre später beim Wechsel des Arbeitgebers etwa auf die Füße fallen, wenn der neue potentielle Chef das Foto findet.

Welche Strafen drohen?

In jedem Land gelten andere Regeln und Strafen. Wer im Iran Regierungsgebäude ablichtet, landet sogar im Gefängnis. Wer sich auf einem Foto im Netz erkennt, kann in einem zivilrechtlichen Verfahren klagen, dem Fotograf drohen meist Geldstrafen. Informationen über eventuelle heikle Motive im jeweiligen Reiseland gibt die Website des Auswärtigen Amts: www.auswaertiges-amt.de.

Reiseinformationen der ERV:

www.reiseversicherung.de/de/reisetipps/aktuelles/

Matthias Niese Magazin am Wochenende / Gute REISE E-Mail