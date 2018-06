Frankreichs Côte d’Azur: Sprachkurs oder App?

ANTIBES - An der Côte d’Azur haben wir den Selbsttest angetreten: Taugen Apps wirklich für die ersten Schritte in einer fremden Sprache oder ist die Sprachschule doch die bessere Alternative?

Nicht nur die Sprache, sondern auch ein Gefühl für die Lebensart in Antibes nehmen Sprachschüler damit auf. Foto: Patrick Schroll



Das 76 000 Einwohner große Antibes mit seinem alten Kern zwischen zwei Buchten und mittelalterlichen Mauern empfängt mich zur persönlichen Kraftprobe - und zwar in Persona von Rosa Minniti. Mit laminierten bunten Kärtchen in den Händen und einem milden Lächeln im Gesicht, das mir wohl Mut schenken soll, wartet die Lehrerin der Sprachschule Centre International d’Antibes vor dem monumentalen Torbogen. Gleich gibt sie mir die erste Unterrichtsstunde Französisch - bei einem Gang durch die Gassen. Ich soll mich vorstellen. Mein Name, mein Beruf, wo ich arbeite. In der hintersten Stube meines Gehirns krame ich bereits abgelegte Vokabeln hervor, versuche sie in Sätze zu betten. Die Vorstellungsrunde ist überstanden.

Die Sprachschule steht auf einem Hügel. Von dort blicken die Schüler auf die Ausläufer der Alpen, gen Nizza und gleichzeitig aufs Meer. 8000 Schüler pro Jahr kommen dort zum ersten Mal oder seit langem wieder mit der französischen Sprache in Berührung. Die Schüler aller Altersklassen wohnen in Gastfamilien oder Schulunterkünften.

Erinnerungen werden wach. So habe ich kurz nach dem Abi Spanisch gelernt - nachmittags in einer Sprachschule, abends in der Gastfamilie, in Costa Rica, vier Monate lang. Bis zu meiner Rückkehr nach Deutschland hat es für flüssiges Spanisch ausgereicht.

Für Französisch fehlte damals die Zeit und wohl auch der Mut. Seit dieser verpassten Chance behelfe ich mir mit der Fremdsprachen-App "Duolingo", die eine grüne Eule zum Symbol hat. Das Tier begleitet mich durch Übungen, die aus Bildern, Hörverstehen und Vokabeltraining bestehen. Sogar ins Handy gesprochene französische Sätze hört sich die Eule an und hebt meckernd ihren Flügel, falls es an der Aussprache hapert. Und das auch noch kostenlos.

Zum Vergleich: Einen fünftägigen Standardkurs mit Übernachtung in der Schulresidenz bewirbt das Unternehmen LAL-Sprachreisen auf seiner Internetseite mit knapp 400 Euro. LAL bietet für den deutschen Markt Sprachreisen in ihre Partnerschulen in Antibes, Montpellier, Nizza und Paris an.

Wie Paris, nur viel kleiner

Montpellier hätte ich fast gewählt, denn in der 280 000-Einwohner-Stadt fühlt man sich wie in Paris. Schließlich hat der Stadtarchitekt Georges-Eugène Haussmann auch hier seine Spuren hinterlassen. Nur dass Montpellier nur wenige Kilometer vom Meer entfernt ist. Bequem kommt man man mit der Straßenbahn an den Strand. Doch ich habe mich für das beschaulichere Antibes entschieden und stehe nun unterm Torbogen vor Rosa. Die Sprachlehrerin und ich laufen entlang der Stadtmauern. Vis-à-vis das Meer, lerne ich mit Blick auf eine haushohe Kunstfigur Wörter wie Beine, Nase oder Arm, also jambes, nez ou bras.

Kurzerhand wird der "Cours Massena", der Markt von Antibes, zum Unterrichtsraum umfunktioniert. Unter dem Dach einer Eisenkonstruktion aus dem Jahr 1900 verkaufen Händler regionale Waren. Es ist der Ort, an dem sich mein Gehirn die Vokabeln merkt. Ich lerne sie nicht stringent vom Blatt ab. Die Wörter für Gewürze kriechen mir duftend in die Nase, meine Augen erfassen das leuchtende Obst und Gemüse im Getümmel des Markttreibens.

Mit Rosa Minniti wird aus dem Cours Masséna - dem Markt von Antibes - kurzerhand ein Unterrichtsraum. Foto: Patrick Schroll



Rosa erklärt mir, was zu einem richtigen Ratatouille gehört oder wann und wo ich beim Stadtrundgang auf den Spuren von Pablo Picasso wandere. Für zwei Monate lebte der Maler 1946 hier und hinterließ 23 Gemälde und 44 Zeichnungen - heute ausgestellt im Musée Picasso.

Was meine Euphorie allerdings bremst: Selbst Sätze formen, um ein Gespräch in Gang zu bringen, vermag ich nicht. Dafür habe ich bisher zu wenig mit der grünen Eule gesprochen - und das auch nur ein paar Minuten täglich.

Dass ich mir vor lauter Sonne und Meer nicht bloß einbilde, hin und wieder den Sinn des Gesprochenen zu verstehen, bestätigt mir Brigitte Renier, die pädagogische Leiterin der Sprachschule. Sie kennt meine App. "Speziell Anfänger kommen damit gut voran", sagt sie. Wer zuvor schon mit der App gepaukt hat, "ist für uns nicht mehr ein reiner Anfänger", hätten Einstufungstests ergeben. Mit diesen stellt die Schule das Sprachniveau eines jeden Neuankömmlings fest, um ihn im passenden Sprachkurs zu platzieren.

Das Tückische am Französischen sind die Grammatik und Aussprache. Leicht überhörbare Buchstaben und Laute können Sätzen ganz andere Bedeutungen verleihen. "Da mag so mancher Neuankömmling das Ergebnis aus mündlicher und schriftlicher Prüfung nicht immer gleich akzeptieren", sagt Renier und verrät ein Geheimnis: Am schnellsten beim Französischlernen seien die Brasilianer, Italiener und Spanier - dank der Sprachverwandtschaft. Den stärksten Akzent haben übrigens nicht die Deutschen, sondern die Schweizer - sagt Renier.

