Friaul Julisch-Venetien: Zwischen k.u.k und Mittelmeer

TRIEST - Das Friaul hat was von allem. Aber vor allem von diesem gespenstischen Wind, der Bora. Lernt man sie persönlich kennen, ist sie ein eisiges Luder, das dir kalt direkt aus den Dinarischen Alpen kommend unter die Jacke fährt. Die Bora will nicht nur spielen. Sie beißt. Ansonsten ist die Region aber ein wundervolles Ziel für alle, die zwei Kulturen auf einmal entdecken wollen.

Der Platz der Einheit Italiens in Triest. © Giuseppe Cacace / afp



Im Winter haben sie früher in Triest Seile gespannt, damit sich die Leute im Sturm festhalten und zur Arbeit laufen konnten. Oder in diese Jugendstil-Kaffeehäuser, die es hier noch immer gibt. Die Hüte der Durstigen flogen unterwegs weg, manchmal bis ins Hafenbecken. Denn Triest war die Hafenstadt der k.u.k-Monarchie, von 1382 bis 1917 hatten die Habsburger hier Besitztümer am Meer. Was die Bora betrifft: Nur gut, dass im heutigen Nordosten Italiens nicht immer Winter, sondern endlich Frühling ist.

Amtlich heißt die Region Friaul Julisch-Venetien. Als Bühnenbild des mediterranen Lebens ist dieser Landstrich eine kantig umstellte Kulisse. Hinten klettert der Blick zu den schroff aufragenden Gipfeln der Julischen Alpen hinauf, die bis um Ostern schneeweiße Spitzen tragen, man kann den Blick kaum davon lösen.

Vorne liegt die venezianische Lagune, zwischen Verheißung und Klischee schwappende Adriatische See. Lauernd im Osten: Der istrische Karst. Hügel wie schlafende Tiere. Das sind die Colli. Sanfte Weinberge, grün durchflaumt wie ein erster Bart. Und falls noch jemand was zu Grado wissen will, diesem salzwasserumspülten, Patina anlegenden Touristenort mit einem Architektur-Mix, aber auch für sein klares Meerwasser berühmt: Sie nennen es die Mutter Venedigs. Sollen wir ehrlich sein? Es gibt schönere Orte hier.

Aufgebahrte Mortadella

Allen voran Udine, Perle der Provinz. Um 1420 setzten die Venezianer einen Stadthalter ein. Pflanzten der Domkirche eine Grabkirche links ans Gemäuer, um ihre letzten Dogen dort in die Gruft zu stecken - so der Plan. Wobei die Dogen dann irgendwie den Leichenwagen aufs Festland verpassten. Sie kamen nie in Udine an. Aber all das nimmt der heutigen Studentenstadt, diesem Bamberg des Friauls, nichts von seiner dem Leben zugewandten Schönheit. Winzige Konditoreien in Nebengassen bieten duftenden Hefe-Nusskuchen, die Spezialität Gubana, feil.

Voller baulicher Perlen ist die Studentenstadt Udine. © Andreas Stirnberg / Wikinger Reisen



Es gibt natürlich auch Nachtleben in Udine. Eine Adresse heißt "Pieri Mortadele", die "gestorbene Mortadella". Der Stadtführer erwähnt sie lieber beiläufig. Tatsächlich liegt die namensgebende, barocke Wurst vom Umfang einer Fliegerbombe im Hinterraum des Studenten-Lokals divenhaft aufgebahrt. Lachen, Menschen, Gläser voller Wein. Abgeschnitten von der Wurst wird vor aller Augen. Aufgegessen auch. Allein wie die rosagefleckte Fleischgranate lebensmitteltauglich halbwegs frisch durch die Nacht kommt, steht in den friaulischen Sternen.

Unterbrechen wir für einen literaturgeschichtlichen Exkurs, denn "Die Engel starten schon". Die Story von Rilke (1875-1926) gehört im Tourismus-Friaul zum Inventar. Sind die Duineser Elegien ein Begriff? Wenn einer Rainer Maria mit Vornamen hieß, konnte die habsburgische k.u.k.-Monarchie nicht weit sein. Nennen wir den Dichter einen Couchsurfer auf hohem Niveau. Prinzessin Maria Theresia von Thurn und Taxis (1855 - 1934), die Schlossherrin von Duino, nahm ihn ernst. Er habe zwar ausgesehen wie ein Kind, aber er war ein Männlein mit Manieren. Sie war ihm mütterliche Freundin. So der offizielle Pressetext. Er war sinnierender Feingeist im Wind des Küstenpfads, der heute als Rilke-Pfad vermarktet wird. Wo jetzt Touristen über Wurzelwerk stolpern, betrachtete Rilke 1912 bis 1922 die Landschaft.

Nahe Schloss Duino gewähren die Klippen tolle Aussicht auf die Vorbuchten von Triest, die Hauptstadt der autonomen Republik seit 1963. Die Küstenlinie geht heute bis Slowenien und dann über nach Kroatien.

Maria von Thurn und Taxis wies ihren stets wiederkehrenden Gast neben der Spaziergeherei nur an, die Hausbibliothek zu sortieren. Die Literaturgeschichte gab ihr Recht. "Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?" Um solche Verse kommt bis heute kein Germanistik-Student herum. Die erste Elegie erschien 1923.

Wanderer laufen durch die Weinberge der Colli Orientali del Friuli. © Andreas Stirnberg / Wikinger Reisen



Stirnfalte bitte kurz beibehalten. Denn jeder Reiseleiter würde einen Teufel tun, seinem Rudel Schloss Miramare vorzuenthalten, es geht nur ein Stück die Küste runter. Dort sehen wir: sissitaugliche Baukulisse, schneeweiß getüncht, Balkone. Von Maximilian, dem Bruder von Kaiser Franz Joseph I. 1856 bis 1860 erbaut. Für Kaiserin Elisabeth (geboren 1837, ermordet 1898) war Miramare die erste Adresse, wenn sie weiter nach Korfu wollte.

Miramare ist von Gerüchten umrankt. Vielleicht wurde deshalb nie ein Hotel daraus. Nächtigt ein Paar in dem Prachtbau über der See, wird einer der beiden demnächst sterben, heißt es. Okay, für zerstrittene Pärchen wäre das doch hilfreich, könnte man einwenden. Blöd nur, dass keiner weiß, wen es erwischt. Rilke schrieb: Schönheit ist all der Schrecken Anfang. Und so liest sich denn auch die Historie von Friaul Julisch-Venetien wie ein Thriller, denn viele waren scharf auf diese Ecke der Welt und gingen dabei über Leichen.

Allein auf dem Soldatenfriedhof am Fluss Isonzo liegen 70 000 Tote aus dem Ersten Weltkrieg. Zwölf Schlachten lang haben im Jahr 1917 die Italiener gegen k.u.k.-Truppen gekämpft. Ein Grab der Jugend. Brutales Ende der Bataillone. Unter Mussolini, der den Ort nationalistisch für sich verwertete, hielten Schnellzüge nach Triest für eine Schweigeminute hier an. Im Jahr 1976 bewegten die Bilder des Erdbebens nördlich von Udine die Welt. Eine schreckliche Spur. Fast 1000 Menschen starben, weil ihre Dörfer einfach den Berg hinuntergerutscht sind. Heute sind sie wieder aufgebaut, doch die Region bleibt gefährlich seismisch aktiv.

Feine Alternative zu Venedig

Gegenüber dem nahen Tourismus-Blockbuster Venedig ist das Friaul eine feine Alternative. Für Geschichtslehrer: Palmanova steht hier zum Beispiel, eine Sechseck-Festung, 1593 zum Schutz gegen die Türken gebaut. Die sich dann doch nicht mehr blicken ließen. Nicht nur für Archäologen interessant: In Aquilea entdeckte mandas bedeutendste frühchristliche Bodenmosaik. 700 Quadratmeter voller Darstellungen aus dem 4. Jahrhundert.

Manche lesen halt Böden. Andere Bücher. Wer liest, kennt James Joyce (1882-1941). In den Jahren 1905 bis 1906 wohnte der Verfasser des "Ulysses" in Triest und unterrichtete. Ansonsten trieb der Ire sich gern auf windigen Wegen herum. Häfen und Bräute. Überall dasselbe. Dank einer Statue kann man sich Joyce bis heute als Flaneur in Triest vorstellen.

Noch so ein Getriebener war Italo Svevo (1861-1928), Literat und Spezialist in Geheimniskrämerei. Eingeheiratet in eine Industriellenfamilie, musste er seiner Schreibkunst im Stillen nachgehen - um dann zu schreiben, wie man vielleicht das Rauchen aufhören will, ohne es zu wirklich schaffen. Sein Künstlerroman "Zeno Cosini" ist Weltliteratur. Auch Svevo haben sie ein Denkmal gesetzt. Zwar ohne Kippe. Aber wenigstens mit Hut in der Hand. Pfeif doch auf die Bora.

Christian Mückl