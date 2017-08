Friedliche Nähe in Kasan

KASAN - Das sollte sich kein Fußball-Tourist entgehen lassen, wenn er die russische Stadt Kasan anlässlich der WM 2018 besucht: Hier leben zwei Glaubenswelten in guter Nachbarschaft.

Am glänzenden Kreuz zu erkennen: Die orthodoxen Mariä-Verkündigungs-Kathedrale in Kasan. Foto: Marcel Staudt



Das Licht reicht eigentlich für beide Gotteshäuser. Doch im Kasaner Kreml, dem Unesco-Weltkulturerbe hoch über der Stadt, blitzen die goldenen Kuppeln der orthodoxen Mariä-Verkündigungs-Kathedrale im strahlenden Sonnenschein mit den türkisen Minaretten der Kul-Scharif-Moschee um die Wette.

Christentum und Islam - im Sowjetreich war die eine Religion so verpönt wie die andere. Hat die gemeinsame Erfahrung der Unterdrückung und Verfolgung das Verständnis für die andere Glaubensrichtung gestärkt? Man möchte es gerne glauben.

Kasan wirkt wie eine moderne, weltoffene europäische Großstadt mit ausgedehnten Parks, architektonischen Besonderheiten wie dem kochtopf-förmigen Standesamt am Ufer der Kasanka oder dem schwungvollen Fußballstadion und einer blitzsauberen Fußgängerzone.

Stolz bezeichnet sich Kasan als "Russlands Sporthauptstadt". Das liegt nicht nur an den erfolgreichen Fußball- und Eishockeyprofis, sondern auch an den rund 50 Sportkomplexen, wo jede denkbare Disziplin ausgeübt wird. Seit der Ausrichtung der Universiade 2013, also der Studentenspiele, verfügt die etwa 1,1 Millionen Einwohner zählende Metropole über reichlich Schwimmbäder, Trainingshallen und über das außergewöhnliche Fußballstadion.

Drei Spiele des letzten Confed-Cups haben hier stattgefunden, Kasan hat die Generalprobe für die WM mühelos bestanden. Für das große Turnier im kommenden Jahr ist fast alles bereit, nur die U-Bahnstation an der WM-Arena fehlt noch. Dass sie tatsächlich gebaut wird, wie die Fifa es vom Gastgeber erwartet, ist ein großes Anliegen der Kasaner. Das Stadion liegt nämlich in einem Schlafbezirk. Zigtausende Bewohner wünschen sich eine schnelle Verbindung ins Zentrum.

1177 wurde Kasan als Bulgar-Dzadid gegründet, heute ist es die Hauptstadt der Republik Tatarstan, moslemische Tataren machen 48 Prozent der Bevölkerung aus, Tatarisch und Russisch sind gleichberechtigte Amtssprachen – mehr Autonomie geht in Russland nicht.

Bei aller Friedlichkeit, die Kasan heute ausstrahlt: Auch diese Stadt hat ihre blutige Geschichte. Die ursprünglich hier ansässigen Wolga-Bulgaren wurden im 13. Jahrhundert durch die Mongolen und Tataren vertrieben. Als sich die "Goldene Horde" auflöste, wurde Kasan zur Hauptstadt des gleichnamigen Khanats, also Fürstentums.

Das blieb so, bis das Kreuz Einzug hielt. 1552 eroberte Iwan der Schreckliche im dritten Anlauf das Fürstentum, verleibte es seinem Herrschaftsgebiet ein und rückte in schrecklicher Herrschertradition erst mal den Andersgläubigen, also den Muslimen, zu Leibe. Erst die Zarin Katharina die Große verordnete den Tataren mehr als 200 Jahre später religiöse Toleranz.

Während sich die Russen in Richtung Kreml niederließen, siedelten sich die Tataren in den Vorstädten an. Daher finden sich viele russische Kirchen im Zentrum, die tatarischen Moscheen dagegen meist außerhalb davon.

Nachbarschaftlich im Wortsinn wurde es zwischen den Religionen aber erst 2005 mit der Einweihung der Kul-Scharif-Moschee. Sie ist eine Mischung aus Gedenkstätte, Museum und Gotteshaus. Sie gehört zu den größten Moscheen außerhalb des unmittelbaren islamistischen Einzugsgebiets und wirkt wie ein Beweis für das wiedergewonnene Selbstbewusstsein der moslemischen Tataren.

Die Mariä-Verkündigungs-Kathedrale steht dagegen schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts. Getrennt sind die beiden Bauwerke lediglich durch ein Regierungsgebäude. Und gestritten wird nur noch um den besseren Glanz im Sonnenlicht.

