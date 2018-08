Großes Kino auf Guernsey

Hollywood hat die deutsche Vergangenheit der Kanalinsel entdeckt - vor 1 Stunde

GUERNSEY - Juliet Ashton steht auf einer hohen Klippe und blickt übers Meer. Sie atmet tief ein und wieder aus. Die Schriftstellerin ist extra aus London hierher geflogen. Aus der hektischen Stadt auf die ruhige, idyllische Insel mitten im Ärmelkanal zwischen Frankreich und England. Sie sucht auf Guernsey nach einer guten Geschichte für ihr neues Buch – und findet so viel mehr.

Ein Schiff läuft in St. Peter Port ein. © Christina Merkel



Ein Schiff läuft in St. Peter Port ein. Foto: Christina Merkel



Ashton ist die Hauptperson im Film "Deine Juliet", der am kommenden Donnerstag in den deutschen Kinos startet und auf dem gleichnamigen Buch basiert. Gespielt wird sie von Hollywoodstarlet Lily James, bekannt als Cinderella und aus der Historienserie "Downton Abbey". Touristen können es ihr jetzt auf Guernsey nachtun.

Andy Tailor fährt sie zu den Orten, an denen die Geschichte spielt. Der 30-Jährige kennt alles und jeden auf der Insel mit ihren rund 65 000 Einwohnern, auf der er aufgewachsen ist. Seine Eltern haben eine Farm mit Blick über die Bucht im Süden. Seit diesem Sommer bietet er Insel-Jeep-Touren an. Dazu trägt er Tweed-Mütze, Lederhandschuhe und den berühmten "Guernsey", einen blauen Strickpullover, den früher die Fischer getragen haben.

Bilderstrecke zum Thema Guernsey und Herm - raue Schönheiten im Kanal Raue Klippen, kilometerlange Sandstrände und durchgehend mildes Klima: Die Kanalinseln sind längst nicht mehr nur als Steuerparadis bekannt, sondern auch als interessantes Urlaubsziel, nur eine Flugstunde von London entfernt.



Das Muster an Armen, Bund und Kragen verriet, von welcher Insel und aus welcher Familie sie stammten, falls man sie tot aus dem Meer zog. Heute sind die Pullis wieder in Mode gekommen, sie schützen bei Wind und Wetter. Im Film trägt der gut aussehende Hauptdarsteller, Michiel Huisman, so einen, sowohl bei der Arbeit als auch beim romantischen Strandspaziergang mit der Schriftstellerin.

Tailor lenkt seinen großen Jeep für elf Personen geschickt durch die vielen kleinen Gassen der Gemeine St. Martin, in der die Geschichte spielt, und hält am letzten verbliebenen Herrschaftshaus "Sausmarez Manor". In dessen Park wachsen wegen des durchgehend milden Klimas – Guernsey bekommt viel Wärme vom Golfstrom ab – meterhohe Bananenbäume, Rhododendren und Bambus.

Alles nur erfunden

Das Gelände ist seit Jahrhunderten im Besitz der Familie: Peter de Sausmarez arbeitet gerade im Garten zwischen 100 Skulptpuren. "Natürlich ist die Geschichte fürs Kino erfunden", erzählt er. Doch dann läuft er ins Haus und holt das Tagebuch seiner Großtante: "Darin beschreibt sie, wie sie ein Schwein vor den deutschen Besatzern versteckt haben, um selbst nicht zu verhungern."

Dieselbe Szene gibt es auch im Film, der während des Zweiten Weltkriegs spielt. Die Wehrmacht hat Guernsey als Vorposten zu Großbritannien besetzt. Zwangsarbeiter bauen Schützengräben. Die Soldaten haben Hunger. Da findet sich eine Gruppe Einheimischer zusammen, um unter dem Deckmantel eines Buchclubs Nachbarschaft und Nächstenliebe aufrecht erhalten zu können.

Mitten im Kanal gibt es starke Gezeiten: Bei Ebbe sinkt der Wasserstand im Hafen von St. Peter Port um mehr als zehn Meter. © Christina Merkel



Mitten im Kanal gibt es starke Gezeiten: Bei Ebbe sinkt der Wasserstand im Hafen von St. Peter Port um mehr als zehn Meter. Foto: Christina Merkel



Die Schützengräben durchziehen Teile der Küste noch heute. Bei Pleinmont im Südwesten stehen Wachtürme und eine Kanone auf den Klippen. Die Schlafkammern der Wachen sind zu sehen, mit Betten und Waffenregal. Wanderer stolpern quasi darüber, nichts ist abgesperrt oder beschildert. Nach und nach arbeitet Guernsey diesen Teil seiner Geschichte auf, es gibt Führungen und Ausstellungen.

Wenn Tailor in den kleinen Gassen ein Auto entgegenkommt, muss er oft weit rückwärts fahren. Die Menschen hier nehmen das ganz gelassen. Jeder bietet dem anderen die Vorfahrt an, alle lächeln, niemand hat es eilig.

Auf den Kanalinseln herrscht Rechtsverkehr. Sie gehören nicht zum Vereinigten Königreich, sondern sind als "Vogtei" der Britischen Krone unterstellt. Der Brexit kümmert die Inselbewohner deshalb nicht. Staatsoberhaupt ist die Queen als Herzogin der Normandie. Der französische Schriftsteller Victor Hugo ("Les Misérables") flüchtete nach Guernsey ins Exil und sagte über die Kanalinseln: "Ein Stück Frankreich, das ins Meer gefallen ist und von England aufgesammelt wurde." Sein Haus und eine Statue stehen in St. Peter Port, der einzigen Stadt auf der Insel. Bei gutem Wetter konnte Hugo die Küste seines geliebten Heimatlandes sehen.

Gänse watscheln über den Weg

Außerhalb der Stadt gibt es keine Straßenschilder. Die Bauernhäuser tragen Namen wie Rosewood, Cottage oder auch Sylt, um sie auseinander zu halten. Mäuerchen aus ortstypischem Granit ziehen sich an den Grundstücken entlang. Darauf blühen gelber Stachelginster und blaue Veilchen. Es riecht nach wildem Knoblauch und Sauerampfer. Gänse watscheln über den Weg.

Es gibt Straßen auf Guernsey, da haben Fußgänger und Reiter immer Vorfahrt, und sogenannte "Tasty Walks" mit empfehlenswerten Restaurants am Ende. Zum Beispiel das "Fermain Beach Café" in der gleichnamigen Bucht, 45 Minuten zu Fuß von St. Peter Port entfernt. Auch die Schauspielerin Lily James hat hier schon gegessen, als sie zur Filmpremiere auf die Insel kam. Zurück kommen Wanderer alle 30 Minuten mit dem Bus, der auf Guernsey einmal im Kreis fährt. Einfach winken, dann nimmt er einen mit.

Mehr Informationen: Guernsey Information Centre, www.visitguernsey.com, das diese Reise unterstützt hat.

Bilderstrecke zum Thema Guernsey: Die schöne Freibeuterin Guernsey ist die kleinere der Inseln, die im Ärmelkanal zwischen Großbritannien und Frankreich liegen. Und sie hat einiges zu bieten.



Christina Merkel Hochschule & Wissenschaft E-Mail