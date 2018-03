Heimatküche der gehobenen Art

SCHARLING - Rehrücken mit Pfeffersoße und Dörrobst, zweierlei vom Tegernseer Saibling oder doch lieber ein paar kesselfrische Weißwürste mit Weißbier und Breze? Ob Gourmet-Menü in der Sterneküche oder zünftige Brotzeit auf der Hütte, rund um den Tegernsee sind die Genussmöglichkeiten beeindruckend, weswegen im Jahr 2008 das Tegernseer Tal zur ersten Genießerland Region Bayerns erklärt wurde.

Georg Ertl vom Almgasthaus Café Aibl präsentiert ein paar Leckereien. © Tegernseer Tal Tourismus



Zehn Jahre sind nun ins Land gegangen, zum Geburtstag im Jubiläumsjahr 2018 serviert das Genießerland Tegernsee jeden Monat einen kulinarischen Höhepunkt. Die Palette reicht dabei vom "Kulinarischen Frühling", "Gin ’n ’Grill" bis hin zu "Whiskey & Wild" und "Wildschütz Jennerwein".

Von Anfang an dabei ist Georg Ertl, der zusammen mit seiner Familie seit vielen Generationen den Almgasthaus Aibl führt. Traditionelles kommt hier auf den Tisch, für den Kaiserschmarrn, der in einer dampfend-heißen gusseisernen Pfanne direkt auf dem Wirtshaustisch landet, fahren die Besucher kilometerweit ins entlegene Örtchen Scharling.

Wild steht regelmäßig auf der Speisekarte im Aibl, hat doch die Familie ein eigenes Jagdrevier gleich vor der Haustür. Serviert als Medaillons mit fruchtiger Cassissoße oder als Ragout mit breiten hausgemachten Nudeln, zeigt Ertl, dass die bewährte Hausmannskost a la Oma ganz ohne viel Chichi auskommt. Am 11. Juni wird Georg Ertl zum zehnten Geburtstag des Genießerlands einen Zigarrenabend mit Whiskey-Begleitung ausrichten.

Authentisch und exklusiv könnte das Motto rund um den See lauten, denn die Gastgeber legen großen Wert auf Zutaten und Produkte aus der Region. Auch Klaus-Dieter Graf von Moltke, Eigentümer der Egerner Höfe und ebenfalls Genießerland-Partner der ersten Stunde, macht dazu seine eigene Rechnung auf, die so simpel wie gleichsam zukunftsträchtig ist:

80:20 lautet sein Credo, das sich konsequent durch die Speisekarte seines Luxus-Hotels zieht. Das bedeutet: 80 Prozent aller Nahrungsmittel und Komponenten sollen im Idealfall aus einer Entfernung von nicht mehr als 80 Kilometern stammen, nur die restlichen 20 Prozent, die dürfen auch auf den weltweiten Märkten zuhause sein.

"Ursprung", so Moltke, sei das große Thema, das nicht nur die Gourmet-Welt beschäftige. Das etwas sperrige Wort "Regionalität" benennt er kurzerhand in das weitaus gefühlsträchtigere "Heimat" um – und kredenzt aus Verbundenheit zur Region und dem Respekt gegenüber der bayerischen Küche fortan "Heimatküche".

Und die ist in Moltkes "Dichterstubn" der Egerner Höfe seit vielen Jahren mit einem Michelin-Stern gekrönt. Thomas Kellermann, der für Burg Wernberg/Köblitz zwei Sterne vom Gourmet-Himmel holte, wird ab 1. Juni die Oberpfalz verlassen und fortan in den Egerner Höfen am Herd stehen.

Insgesamt 17 Betriebe sind es, die sich im Jahr 2018 im Rahmen des Geburtstagsprogramms um den Gaumenkitzel der Besucher kümmern und Heimat auf den Teller bringen wollen. Darunter sind nicht nur Hotels und Wirtshäuser, sondern auch Produzenten wie etwa die Naturkäserei Tegernseer Land, die Tegernseer Kaffeerösterei oder die Destillerie Liedschreiber.

Von Birgit Herrnleben