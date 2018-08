Hier feiern Sie den deutschen Wein

NÜRNBERG - Wo Wein angebaut wird, gibt es immer einen Grund zum Feiern. Fast das ganze Jahr über finden in den 13 deutschen Weinanbaugebieten Wein- und Winzerfeste statt. Zur Rebenernte im Spätsommer und Herbst wird besonders gern gefeiert, gesungen und gelacht. Wir stellen einige der schönsten Weinfeste vor — vom Kaiserstuhl bis zum Bodensee, von der Mosel bis zum Main.

Feuerwerk über den Reben beim Wurstmarkt in Bad Dürkheim. Foto: Stadt Bad Dürkheim / Manuel Dietrich



Baden: Königin vom Kaiserstuhl

Sonne satt und fruchtbare Vulkanböden: Die Bedingungen könnten kaum besser sein für die Rebstöcke auf dem 557 Meter hohen Kaiserstuhl, dem größten der neun Weinanbaugebiete Badens. In der nachweislich wärmsten Gegend Deutschlands, gedeihen die Trauben für fruchtige Weißweine und würzige Spätburgunder Rotweine. Auf dem "Weinfest Kaiserstuhl + Tuniberg" präsentieren sie vom 31. August bis 3. September das Beste aus ihren Kellern. Traditionell wird am Freitagabend auf dem Münsterplatz in Breisach die neue Weinprinzessin gekrönt.

Mosel: Ein Hoch auf den Riesling

Sonnig und steil sind die Lagen in Deutschlands ältestem Weinbaugebiet zwischen Mosel, Saar und Ruwer. Der Mühe Lohn sind feine, vollmundige Weine, die vom 30. August bis zum 3. September in Bernkastel-Kues gefeiert werden. Der historische Marktplatz mit seinen Fachwerkhäusern bildet die Kulisse für das größte Weinfest an der Mittelmosel. Stolz präsentieren die Winzer und Wirte in der Altstadt rund um die Weinstraße der Mittelmosel und dem Karlsbader Platz ihre bekannten Rieslingweine. Höhepunkte des Weinfestes sind der festliche Winzerumzug, die Krönung der Weinkönigin "Mosella" und das Feuerwerk von der Burg Landshut am 31. August.

Rheinhessen: Elf Tage und Nächte

Zwischen Worms, Mainz und Bingen liegt Deutschlands größtes Weinbaugebiet und bekannt für moderne Weine einer jungen Winzergeneration. Besonders ausdauernd wird gefeiert, getanzt, geschunkelt und gelacht — etwa beim Binger Winzerfest. An elf Tagen gehen die Binger Uhren anders. Vom 31. August bis 10. September verheißen Feuerwerke auf der Burg Klopp und beim Brückenfest an der Nahe sowie Konzerte, Winzerfestumzug, Aktionsbühnen, Ausstellungen und ein Vergnügungspark viel Spaß.

Bodensee: Meersburger Leckereien

Schon seit über zwei Jahrtausenden wird der Wein am Bodensee kultiviert. Eine lange Tradition haben auch die Weinfeste, die rund ums Jahr und den See stattfinden. Ein Klassiker ist das "Bodensee Weinfest", das seit 1974 am zweiten Septemberwochenende in Meersburg stattfindet. Vom 7. bis 9. September verwandeln sich der Schlossplatz sowie die umliegenden Gässchen zur Feiermeile mit Weinspezialitäten der Winzer aus Meersburg, Konstanz, Hagnau und Bermatingen. Regionale Leckerbissen und fangfrische Bodenseefische begleiten die Weine.

Südliche Weinstraße: Schlemmen im Weinberg

Während die meisten Weinfeste auf Marktplätzen oder in Gassen stattfinden, wird in Siebeldingen seit mehr als 20 Jahren dort gefeiert, wo die Trauben für die klassischen Pfälzer Rebsorten wie Bacchus oder Morio-Muskat reifen — mitten in den Weinbergen. Am dritten Septemberwochenende laden Winzer und Gastwirte zur kulinarischen Weinbergswanderung ein. Zusammen mit dem Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof bauen sie am 15. September entlang der sechs Kilometer langen Wanderstrecke Genussstände auf und präsentieren Wein und feine Köstlichkeiten aus der Region.

Mittelrhein: Jubiläum am Rhein

Die Schwesternstädte St. Goar und St. Goarshausen am Mittelrhein sind zum 70. Mal Schauplatz des Feuerwerksspektakels "Rhein in Flammen" am 15. September. Gleich von drei Stellen aus – von den Burgen Katz und Rheinfels sowie der Rheinmitte – werden bengalische Feuer und Leuchtraketen entzündet. 50 000 Menschen begleiten das spektakuläre Feuerwerk. Der Wein fließt bereits am 14. September, also am Freitag. Und mit viel Stimmungsmusik und Show wird bis spät in die Nacht gefeiert. Ein Tipp für alle Souvenir-Jäger: die Motiv-Weingläser zum Preis von 1,50 Euro.

Pfalz: Worscht un Woi

Mehr Weinfest geht nicht. Seit mehr als 500 Jahren dreht sich beim Dürkheimer Wurstmarkt alles um "Worscht un Woi". Das Fest in der Pfalz ist das größte Weinfest der Welt und zieht alljährlich Hunderttausende Besucher an. Dicht gedrängt genießen sie in den Schubkärchlern, den kleinen gemütlichen Weinzelten, klassische Weißweine, tiefdunkle Dürkheimer Rotweine und handgerüttelte Winzersekte. Vom 7. bis 11. und vom 14. bis zum 17. September wird auf dem Familienvolksfest Karussell und Riesenrad gefahren. Zu den Höhepunkten gehören die Höhenfeuerwerke auf dem Dürkheimer Michelsberg am Wurstmarktdienstag und am letzten Abend.

Franken: Die letzte Fuhre

Silvaner und vor allem der feinaromatische Müller-Thurgau sind die bekanntesten edlen Weißweintropfen aus Franken. Muschelkalk- und Keuperböden geben den am Main gelegenen Weinreben eine ganz eigene Note. Rund um die Trauben gibt es natürlich auch in Mainfranken das ganze Jahr über Feste. Zum Einholen der Letzten Fuhre laden die mehr als 20 Iphöfer Winzerfamilien nach Iphofen im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Das Einholen mit anschließendem Bremserfest im Rathauskeller am 13. Oktober steht symbolisch für das Ende der Weinlese in Franken. Geschmückte Winzerfuhrwerke ziehen unter musikalischer Begleitung zum Marktplatz. Dort warten jede Menge kulinarische Köstlichkeiten und Wein.

