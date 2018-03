Hier wandern Josef und Maria

KFAR HANOKDIM - Israel will Wanderland werden - auch für deutsche Touristen. Wir haben mal getestet, wie das mit dem Laufen durfs staubige Freilandmuseum so klappt.

Das geht ganz schön steil bergauf, aber es lohnt sich. Foto: Luisa Degenhardt



Souad Abu'adjaj hat drei Träume. Zwei hat sie sich schon erfüllt. Sie ist ins Ausland gereist, nach Deutschland, und hat in einem Film mitgespielt. Die 52-Jährige ist die wohl bekannteste Beduinin Israels. Normalerweise halten sich beduinische Frauen im Hintergrund. Abu'adjaj dagegen erzählt Touristen im Wüstendorf Kfar Hanokdim in der Nähe von Arad von den Bräuchen der Beduinen.

"Von den Männern wurde ich nicht immer akzeptiert, aber das hat sich geändert", sagt sie. In Kfar Hanokdim können 1000 Touristen gleichzeitig übernachten und in Zelten oder Zimmern die Judäische Wüste fühlen, hören und schmecken. Von dort können sich Wanderer — möglichst außerhalb des heißen Sommers — zu Fuß auf den Weg zum Wadi, zur Schlucht Nachal Ze'elin machen. Der Weg führt vorbei an Hügeln, bedeckt von zartgrünem Flaum. Nach einem steilen Aufstieg liegt die Schlucht vor uns, die Felsen rechts wie Backenzähne, zu den Füßen der Touristen ein ausgetrocknetes Flussbett.

Israel will unbedingt auch Wanderland werden, doch deutsche Standards etwa bei der Beschilderung darf hier niemand erwarten. Der Staat bemüht sich aber. Vor einigen Jahren wurde der Gospel Trail im Norden des Landes ausgewiesen, ein 65 Kilometer langer Pfad von Nazareth zum See Genezareth. Die Pilger sollen den Spuren Jesu folgen.

Auf dem Weg kommen sie zum Beispiel an der Brotvermehrungskirche vorbei. An dieser Stelle soll Jesus 5000 Menschen mit Brot und Fisch gespeist haben. Wir passieren auch Kapernaum, Heimat des Fischers und späteren Jüngers Simon Petrus sowie drei Jahre lang Wohnort Jesu.

Niemand muss gläubig sein, um etwas von der Magie dieser Orte zu spüren. Amir Moran ist der Projektmanager des Gospel Trails. "Israel ist ein riesiges Museum, bedeckt von Staub", sagt er. Für viele christliche Touristen sei es wichtig zu sehen, wo Jesus geboren wurde und wirkte. Christliche Touristen kommen immer mehr. Die meisten aus den USA, Deutschland, England und Südamerika.

Georg Rößler lebt seit 32 Jahren in Israel. Seit 18 Jahren arbeitet er als Reiseveranstalter und organisiert Pilgerreisen. Jeder vierte Tourist ist ein Pilger. "Es gibt nur zwei Gründe, ins Heilige Land zu kommen. Entweder für die politische Bildungsreise oder die Pilgerreise", sagt Rößler. Denn Israel sei ein furchtbar teures Land. Es hat jedenfalls viel Dynamik entfaltet. Selbst die Pilger wollen nicht nur an heiligen Orten beten, sie wollen auch etwas sehen. Deswegen ist Wanderpilgern ein Trend. Die Altersspanne reicht von 30 bis 70 Jahre und höher.

Souad Abu'adjaj erzählt im Beduinenzelt aus ihrem Leben. Foto: Luisa Degenhardt



Am einfachsten und günstigsten reist es sich in Israel, wenn man sich einer Gruppe anschließt. Gruppenreisen fangen in Israel ab 15 Personen an. Denn ab dieser Anzahl gibt es Rabatte in Unterkünften oder auf Eintrittspreise. "Nach drei Jahren Zurückhaltung erlebt Israel nun einen Boom. Dieses Jahr läuft es besonders gut", sagt Rößler. Es ist deshalb ratsam, früh zu buchen. Im vergangenen Jahr kamen um die 3,6 Millionen Touristen länger als einen Tag ins Heilige Land, ein Jahr vorher waren es nur 2,9 Millionen.

Wandern ist in Israel ganz anders als in Deutschland. Wandertouren werden meist organisiert, Unterkünfte gibt es entlang des Gospel Trails nicht überall, Touristen treffen auf den Wegen nicht viele Leute, es bleibt Zeit und Raum für Ruhe.

Am Toten Meer ist mehr los

Anders im Naturreservat En Gedi am Toten Meer. Dorthin fahren auch viele Israelis, um in den zahlreichen natürlichen Pools unter Wasserfällen zu baden. Wer es ruhiger mag, den führt ein Wanderweg hoch hinauf zu den archaischen Kreide-, Kalk- und Dolomitfelsen, das Tote Meer im Rücken. Hier leben zahlreiche Nubische Steinböcke — wir brauchen nicht einmal viel Glück, um einige von ihnen beobachten zu können.

Wer auf der Suche nach völliger Ruhe ist, der wird in der Judäischen Wüste fündig. Auf dem Weg von Kfar Hanokdim zur Schlucht Nachal Ze'elin lohnt es sich, innezuhalten, die Augen zu schließen und der Stille zu lauschen. Unterbrochen wird sie nur vom Ruf der Kamele und dem Zwitschern der Tristram-Stare.

Gelegentlich auch von Souad Abu'adjajs Auto, mit dem sie unterwegs ist nach Kfar Hanokdim, um dort Touristen von ihrem Leben zu erzählen. Und von ihrem dritten Traum, den sie sich noch erfüllen möchte: Sie will ein Buch schreiben.

