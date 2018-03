Im Westen der Pazifik, im Osten der Atlantik, dazwischen fruchtbares Vulkanland. Strand, Kultur, Sport und historische Stätten - in Nicaragua gibt es für jeden Reisetyp etwas.

Für die Massen heißt es auf dem spanischen Jakobsweg "go West"! Kenner jedoch pilgern in die andere Richtung: vom Baskenland Richtung Barcelona auf dem noch relativ unbekannten Camino Ignaciano, dem Ignatiusweg.

Die Zahl nützlicher und unnützer Apps für Ihr Smartphone ist schier unendlich. Das gilt auch für das Thema Reisen. Daher schlagen wir eine Schneise in den Dschungel der Anwendungen und stellen Ihnen Apps vor, die wir für empfehlenswert halten.

Die Region Aragon in Nordspanien steht wirtschaftlich nicht annähernd so da wie der Nachbar Katalonien. Der Tourismus ist jedoch eine große Chance. Einblicke in ehemals verlassene Bergdörfer und ihre Traditionen zur Sommersonnenwende.