Hoch, höher, Stubaier Gletscher

NEUSTIFT - Der Stubaier Gletscher, mit über 110 Kilometern Pisten das größte Gletscherskigebiet Österreichs, wurde schon vom ADAC zum familienfreundlichsten Skigebiet der Alpen gewählt. Bei seinen gewaltigen Dimensionen und der Höhe mag man das erst gar nicht glauben, doch die Stubaier tun tatsächlich alles, um den Nachwuchs auf ihre Pisten zu holen. Denn der nimmt dann vielleicht später auch mal seine eigenen Kinder mit hierher oder fährt ganz allein, mit Partner oder Freunden auf den anspruchsvolleren Pisten.

Die Skiroute führt abseits der großen Pisten acht Kilometer hinunter zur Talstation. Wo woanders das Skigebiet aufhört, fängt es am Stubaier Gletscher in Tirol erst an. Auf gut 3400 Metern liegen die höchsten Pisten, trotzdem gilt es als eines der familienfreundlichsten Wintersportziele der ganzen Alpen. Foto: Matthas Niese



Die Dresdner Hütte liegt tief verschneit am Hang eines Bergmassivs auf gut 2300 Metern. Auf solcher Höhe endet manches Skigebiet der Alpen mit einer oft sturmumtosten Bergstation. Am Stubaier Gletscher fängt es da gerade erst an: Neben der Hütte liegt die Mittelstation der Zubringerbahnen Eisgrat und Gamsgarten. Noch einen knappen Kilometer geht es von dort mit mehreren Seilbahnen hinauf.

1875 wurde der Kern der Dresdner Hütte als Schutzhaus hoch überm Schluss des Tiroler Tals gegründet, das kurz vorm Brennerpass rechts abzweigt. Hinter der Hütte lagen damals nur noch Fels und das ewige Eis mehrerer Ferner, die sich unterhalb von Schaufel- und Stubaier Wildspitze (3340 Meter) zum Stubaier Gletscher vereinen.

Keine Gegend, in der man sich früher im Winter lange aufhalten wollte. In der man aber heute von Oktober bis Juni Skifahren kann - in diesem langen Zeitraum liegt zuverlässig Schnee auf dem Gletscher.

Auch heute noch nötigt die Vorstellung, dass oberhalb dieser einst letzten Bastion der Zivilisation in gewaltiger Bergkulisse ein Skigebiet beginnt, Respekt ab. Zumal es ausgerechnet besonders gut für Familien geeignet sein soll - was nicht nur daran liegt, dass alle Kinder unter zehn Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenlos mit den Bergbahnen fahren.

Hier bekommt der Skifahrer beides: Vor allem in den höchsten Lagen finden sich mehrere schwarze, rote und blaue Abfahrten, auf denen er bei grandiosem Panorama mit Blick bis weit über den Südtiroler Rosengarten hinaus auf Naturschnee hinunterwedelt - wer mag, nimmt die zehn Kilometer lange Skiroute durch die Wilde Grub‘n bis zur Talstation.

Die Eltern sind mal für sich

Ein Stück weiter unten, rund um den Gamsgarten, laufen die Ferner des Gletschers aus. Hier sind die Pisten noch breiter und nicht mehr so steil - auf sanften Hügeln lernen die Kleinen in einer der Skischulen ihre ersten Schwünge im Schnee, während die Allerkleinsten und die, die keine Lust auf Skifahren haben, für 28 Euro den halben und für 38 Euro den ganzen Tag im Kinderland betreut werden - Mittagessen inklusive. Da genießen die Eltern auch mal ganz entspannt die Zweisamkeit im Schnee. Und wer sich hier oben eine Skiausrüstung ausleiht, bekommt die Ausrüstung für ein Kind gratis dazu.

Erst 1973 ging am Gletscher die erste Bahn in Betrieb, Stück für Stück wurde das Skigebiet rund um den Gamsgarten auf 2630 Höhenmetern ausgebaut. Hier konzentriert sich noch heute der Skibetrieb mit Skiverleih, Skidepots, Groß- und Größtgastronomie, Skischule, Eiskletterturm, Kindergarten, Läden. Auf 3150 Metern liegt heute mit der Jochdohle das höchstgelegene Bergrestaurant Österreichs, ein Stück daneben klammert sich die Gipfelplattform Top of Tyrol auf 3210 Metern an die Schaufelspitze. Hier liegen dem Besucher gefühlt die ganzen Alpen zu Füßen.

Einkehrschwung an der Goldenen Gans. Urige Hütten gibt´s unten im Tal, hier oben ist alles auf schicke Effizienz getrimmt. Foto: Matthas Niese



Die Infrastruktur ist hochmodern und vom Betreiber des Skigebiets auf maximale Effizienz getrimmt. An den besten Tagen rund um Ostern oder in den Faschingsferien fahren hier 8000 Wintersportler, 40 000 befördern die 26 Liftanlagen in einer Stunde nach oben - wo sich die Massen dann allerdings gut verteilen. Außerhalb der absoluten Spitzenzeiten verlieren sich die Skifahrer hingegen schnell auf dem großen Areal, selten müssen sie erwähnenswert lange am Lift warten.

Um auf den Gletscher zu kommen, nehmen es viele in Kauf, in einem der Stubaier Dörfer wie Fulpmes, Neustift oder Krößbach Quartier zu beziehen, ins Auto oder den Skibus zu steigen (ab der ersten Bushaltestelle in Neustift Richtung Gletscher bekommt man in der Hauptsaison noch einen Sitzplatz) und je nach Ort auch mal eine halbe Stunde bis zur Mutterbergalm zu fahren, wo lediglich ein Hotel steht. Dahinter schaufeln zwei hochmoderne Gondelbahnen die Skifahrer hinauf zum Eisgrat oder in den Gamsgarten, von wo aus sich die Bahnen wie ein Fächer zwischen Pfaffengrat und Daunkopf spreizen.

Uriges Hüttenerlebnis nur unten im Tal

Dort finden die Urlauber allerdings keine urigen Hütten, wo der Wirt im Pfanderl seinen Kaiserschmarrn serviert. Weil Gletschergebiet kein Almenland ist, ist hier alles aus der Retorte. Das urige Hüttenerlebnis gibt es eher unten im Tal oder in einem der anderen, viel kleineren Skigebiete im Stubai, die auch einen Besuch lohnen. Und wenn man sich am Elfer-Berg nur einen Schlitten ausleiht und auf einer der spektakulärsten Rodelbahnen der Alpen acht Kilometer nach Neustift hinabsaust, dass man nur so jauchzt vor Freude.

