Südtirol ist ideal für Familienurlaub. Wir haben uns am Ritten oberhalb von Bozen und in Schenna bei Meran umgeschaut und sind gewandert. Doch Familienurlaub kann stressig werden, wenn die Kinder ganz andere Dinge unternehmen möchten, als ihre Eltern. Für solche Fälle gibt es dort Familienhotels, in denen so viel für Kinder geboten wird, dass sich auch die Eltern mal eine Auszeit nehmen können.