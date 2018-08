Im Paradies der Speck-Liebhaber

MERAN - Jeden Samstag gibt es am Sandplatz in Meran Natur- und Handwerkserzeugnisse aus Südtirol zu kaufen - und zwar auf einem Markt nur für einheimische Produkte. Und auch sonst hat das Städtchen allerhand Genuss zu bieten.

Speck, Schüttelbrot und Käse – diese Südtiroler Spezialitäten gehören zusammen. Foto: Genussregion Oberfranken



„Der echte Speck-Kenner schneidet das Fett nicht weg“, erklärt Heidi Siebenförcher. „Denn das ist der eigentliche Geschmacksträger.“ Deshalb sei der Edel-Speck Gran Riserva auch fetter als der normale Speck. Die 48-Jährige muss es wissen. Denn zusammen mit ihren Geschwistern betreibt sie die Metzgerei G. Siebenförcher in der Meraner Laubengasse. 1930 von ihrem Großvater gegründet, stellt der Familienbetrieb heute in dritter Generation Fleisch- und Wurstwaren, sowie den bekannten Südtiroler Speck nach traditionellen Rezepten her.

„Früher haben die Bauern das Fleisch gesalzen und geräuchert, um es haltbar zu machen“, erzählt Siebenförcher. „Da hatte jeder sein eigenes Rezept zum Würzen und Räuchern.“ Heute gibt es etwa rund 50 Speck-Produzenten, und der Südtiroler Speck ist eine geschützte Marke.

Doch auch wenn er in Südtirol produziert wird: Nur etwa fünf Prozent des verwendeten Fleisches kommen von hier, der Rest stammt aus Bayern, Österreich und den Niederlanden. „So viel Schweine haben wir einfach nicht in Südtirol.“ Daher wird auch der Edel-Speck Gran Riserva aus dem Schwäbisch-Hallischen Landschwein hergestellt, einer altdeutschen Schweinerasse, die ausschließlich auf den Bauernhöfen der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall gezüchtet wird.

Nicht nur Touristen, auch Einheimische schätzen die Produkte des Familienbetriebs Siebenförcher. „Man muss eben immer wieder etwas Neues wagen und trotzdem seine Traditionen bewahren“, sagt die Chefin. 2011 hat die Familie neue Verkaufsräume im Keller eröffnet. Heute wird hier der Käse von 50 Bauern aus dem Pustertal verkauft. „Wir beliefern dort etliche Hotels und nehmen dann den Käse der Bauern mit“, erzählt sie. „So profitieren beide Seiten.“ Und vor ein paar Monaten eröffnete die Metzgerfamilie neben dem Laden ein Hotel.

Dabei kämpft Meran wie andere Orte damit, dass alteingesessene Traditionsgeschäfte immer häufiger von den Läden internationaler Ketten verdrängt werden. Das lässt sich auch in der Laubengasse beobachten, die mit Straßencafés, Gasthäusern und Läden den Mittelpunkt der Altstadt bildet. „Wir versuchen, das einzuschränken“, sagt Katrin Hölzl von der Kurverwaltung Meran. „Aber die Konzerne zahlen eben einfach mehr Miete.“

Auch auf dem großen Freitagsmarkt am Bahnhof dominieren inzwischen Billig-Klamotten und industriell hergestellte Lebensmittel. Um Herstellern von hochwertigen Produkten einen eigenen Platz zu bieten, hat die Kurverwaltung den Meraner Markt am Sandplatz geschaffen. Hier dürfen jeden Samstag ausschließlich Südtiroler Natur- und Handwerkserzeugnisse verkauft werden. Da gibt es hausgemachte Marmeladen, selbstgebrannte Schnäpse oder das traditionelle knusprige Schüttelbrot, aber auch allerlei Kunsthandwerk.

Rund um Meran gibt es gut gepflegte Wanderwege mit traumhaften Ausblicken. Foto: Eveline Krabec



Nur ein paar Meter vom Samstagsmarkt entfernt zeugen die Kurpromenade und das neoklassizistische Kurhaus von der einstigen Pracht Merans. Bereits im 19. Jahrhundert entdeckten Touristen die reizvolle Lage des Ortes und sein gesundes und mildes Klima. Und mit den Aufenthalten der österreichischen Sisi avancierte das Städtchen zum beliebten Kurort des europäischen Adels.

Während im Kurhaus heute Veranstaltungen und Tagungen stattfinden, können Urlauber gegenüber auf der anderen Seite des Flusses Passer in der modernen Therme Meran die heilsamen Wirkungen des radonhaltigen Thermalwassers genießen. Zu dem vom Stararchitekten Matteo Thun gestalteten Komplex gehört auch das Hotel Therme Meran. Dessen Gäste können in den Pools des spektakulären Sky Spas hoch über den Dächern der Stadt inmitten der imposanten Berglandschaft schwimmen.

Vor allem im Spätsommer und Herbst ist Meran ein beliebtes Ziel für Wanderer. Der Meraner Höhenweg führt auf knapp hundert Kilometern rund um die Texel-Gruppe. Wer es gemütlicher mag, spaziert auf dem Ende des 19. Jahrhunderts angelegten, sechs Kilometer langen Tappeinerweg vorbei an Pinien, Himalaja-Zedern, Korkeichen und Magnolien am Hang des Küchelberges entlang.

Eine kurze Wanderung auf dem Tappeinerweg gehört auch zur halbtägigen Genusstour von Sissi Tours. Dabei erleben die Gäste besondere Interpretationen der Meraner Esskultur mit Sternekoch Andrea Fenoglio, verkosten Käse im Gourmetladen von Stefano Visintin, probieren Grappa in der Algunder Weinkellerei und genießen den viel gelobten Cappuccino und die handgemachten Pralinen in der Konditorei Pöhl.



Erst 2017 haben die Geschwister Christian und Manuela Pöhl in der Freiheitsstraße ihren neuen Laden mit einem kleinen Café eröffnet. Auch sie führen hier eine Familientradition fort.

Bärbel Schwertfeger