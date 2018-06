Im Salzkammergut stehen sie über den Dingen

HALLSTATT - Unförmig sehen sie aus, wie sie alle vor dem Eingang zum Kaiserin-Christina-Stollen warten. Deutsche, Chinesen, Italiener, Inder, ältere Ehepaare und Familien mit Kindern. Die Gruppe ist bunt gemischt und doch sind in diesem Moment alle gleich: Eine Art Pyjama im Blaumann-Stil über dicken Jacken verwandelt alle in rundliche, konturlose Wesen. Wer das Innere des Berges erkunden möchte, muss alle Eitelkeit ablegen und den Schutzanzug tragen.

Welterbeblick über die Plattform hinunter zum Hallstätter See. © Christine Thurner



Führerin Tanja macht noch eine klare Ansage: "Wir sind ein aktives Bergwerk, deshalb bitte keine Kabel anfassen." Dann rückt die Gruppe im Gänsemarsch in den Stollen ein und lässt das Licht am Ende des Tunnels hinter sich. Mit jedem Schritt hinein in den Berg wird es dunkler, bis es schließlich ganz verschwindet. Dafür rücken die Wände des Stollens näher, es wird kühl, bald hat es nur noch sieben Grad.

In den Lichtkegeln der Lampen glitzert weißer Flaum an Wänden und Decken, auch die Felsen glänzen, mal weiß, mal rötlich. Es ist Salz - der Stoff, der hier alles prägt: das Gestein, die Geschichte des Ortes, das Schicksal der Menschen und der Dörfer. Es hat dem Salzkammergut seinen Namen gegeben und über Jahrtausende Reichtum und Handel genauso befeuert wie Kriege und Neid.

Nirgends kann man davon mehr erzählen als in Hallstatt, dort, wo mit dem Salz alles angefangen hat. Das Bergwerk im Felshang über dem Ort ist das älteste der Welt, Archäologen fanden Werkzeuge, mit denen schon vor 7000 Jahren Brocken aus dem Fels geschlagen wurden. "Das Salz hat die Hallstätter reich gemacht", sagt Stadtführerin Regina Scheutz.

Das gilt auch für die prähistorischen Bewohner: Im Hochtal, direkt vor dem Eingang zum Salzberg, liegt das berühmte Hallstätter Gräberfeld. Wissenschaftler haben dort so bedeutende Funde zu Tage gefördert, dass eine ganze Epoche der Menschheit, die Hallstatt-Zeit von etwa 800 bis 400 vor Christi Geburt, nach dem Ort benannt wurde. Bis heute gibt es hier jährliche Grabungskampagnen des Naturhistorischen Museums in Wien.

Auch in den kilometerlangen Stollen bergen die Forscher spektakuläre Funde, weil der hohe Salzgehalt organisches Material konserviert. Fell, Leder, Textilien, Holz und sogar Exkremente, Gras und Speisereste werden quasi gepökelt und so vor dem Verfall bewahrt. Den größten archäologischen Coup der letzten Jahre präsentiert Bergwerksführerin Tanja den Besuchern in einer extra dafür angelegten Klima-Kammer: "Eine 3000 Jahre alte Holzstiege, sie ist die älteste der Welt."

Action auf der Gruben-Rutschbahn

Die Führung ist nicht nur bei Regenwetter beliebt bei Enkeln wie bei Großeltern dank wohldosierter Action-Einlagen wie einer Fahrt mit der Grubenbahn und Europas längster Bergmannsrutsche unter Tage. "Wer sich nicht traut, kann auch die Stufen hinuntergehen", bietet Führerin Tanja an, doch die 64 Meter lange Holzbahn in die Tiefe, von abertausenden Hintern spiegelglatt poliert, lässt sich niemand entgehen.

Einer nach dem anderen saust wie auf Schienen nach unten. Mit etwas Mumm beim Start sind mehr als 40 Kilometer pro Stunde zu schaffen. Die Gaudi verdrängt den Gedanken, dass hier unten am tiefsten Punkt des Bergwerks eine 350 Meter dicke Gesteinsschicht über dem Kopf hängt.

Dass sich rund um Hallstatt Jahrtausende alte Zivilisation und einzigartige Berglandschaft auf engstem Raum drängeln, hat auch die Unesco beeindruckt. Die Region Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine von nur 20 Regionen weltweit, die es geschafft haben, gleichzeitig zum Unesco Weltnatur- und Weltkulturerbe ernannt zu werden. Für den Ort am See ist die doppelte Auszeichnung Fluch und Segen zugleich. "Mittlerweile kommen jedes Jahr eine Million Touristen nach Hallstatt, einem Dorf mit nur 750 Einwohnern", erzählt Regina Scheutz.

Nirgends verdichten sich die beiden Titel greifbarer als im Hochtal über Hallstatt. Dort, wo man die Stollen und Jahrtausende an Bergbaugeschichte hinter sich lässt, ragt unterhalb des Salzbergs das markante Dreieck der Aussichtsplattform "Welterbeblick" hinaus ins Nichts. 360 Meter schwebt die Konstruktion über Hallstatt und präsentiert den Blick auf den Hallstätter See und das Weltnaturerbe rund ums Dachsteinmassiv.

Was trotz der guten Aussicht von hier nicht zu sehen ist: Die steilen Kalkwände des Dachsteinmassiv umschließen im Inneren nochmals unendliche Weiten. Hunderte Höhlen durchziehen das Karstgebiet, darunter einige der längsten und tiefsten Europas.

In der Dachstein Rieseneishöhle türmen sich die Eiszapfen. © Dachstein Tourismus AG



Die Dachstein Mammuthöhle bringt es bisher auf mehr als 70 Kilometer vermessene Ganglänge, auf dem ersten Kilometer können Besucher die gewaltigen Räume begehen. Und nur wenige Minuten Fußmarsch bergauf wartet ein weiterer Einstieg in einen Giganten der Unterwelt, die Dachstein Rieseneishöhle.

Sickerwasser, das vom Dachsteinplateau über Spalten und Ritzen eindringt, gefriert in den kalten Felshallen zu meterhohen Türmen, bizarren Vorhängen, Bündeln aus Eiszapfen und erstarrten Flüssen und Wasserfällen. Analysen haben gezeigt, dass das Eis an manchen Stellen bis zu 20 Meter dick und mehrere hundert Jahre alt ist. Unterschiedlich beleuchtet strahlen die märchenhaft benannten Gebilde, Gralsburg, Parzival- oder König-Artus-Dom, in kühlem Blau, dann in Rot oder Weiß. Das Salz und das Eis, sie teilen die Farben, die Dunkelheit und die Kälte.

Aber während das Eis im ewigen Zyklus von Abschmelzen im Sommer und neuem Wachstum im Winter verharrt, wird das Salz noch immer kommerziell abgebaut. Auch wenn es mittlerweile vor allem die Touristen sind, die die inneren Werte der Berge schätzen und wie vor Tausenden von Jahren Wohlstand ins Salzkammergut bringen.

Interview: Österreichs spektakulärste Aussichtsplattformen

Andreas Brudnjak hat schon mehrere Bücher über Aussichtsplattformen geschrieben. © Christine Thurner



Der "Welterbeblick", die "5 Fingers" und auf der Südseite die "Treppe ins Nichts": Rund ums Dachsteinmassiv kann man von nervenkitzelnden Konstruktionen die Aussicht genießen. Autor Andreas Brudnjak hat alle besucht, vor wenigen Wochen ist der Aussichtswartenführer für Salzburg und das Salzkammergut erschienen (Ausflugs-Erlebnis, 16,90 Euro) als 5. Band seiner Reihe über Österreichs beste Aussichtspunkte. Der 49-Jährige ist von hohen Bauwerken aller Art fasziniert - auch wenn er von manchen gar nicht gut heruntersehen kann, wie er im Interview verrät.

Auf immer mehr Bergspitzen sind spektakuläre Aussichtsplattformen zu finden. Reicht der normale Blick vom Gipfel nicht mehr aus?

Eigentlich würde es oft tatsächlich reichen, an den Rand ein normales Geländer zu bauen. Aber so eine Plattform ist eben ein Kick mehr und zieht Touristen an, deshalb hat man vor allem in den letzten zehn Jahren an vielen Orten spektakuläre Plattformen gebaut.

Ist Österreich Vorreiter?

Österreich ist auf jeden Fall sehr gut vertreten und baut auch weiterhin neue Aussichtswarten. Im Juli soll im Salzkammergut zum Beispiel ein neuer Baumwipfelpfad mit Aussichtsturm in Gmunden eröffnet werden. Auch auf der Kulmspitze am Mondsee soll man noch in diesem Jahr eine neue Warte erklimmen können.

Welche Plattformen sollte man im Salzkammergut unbedingt besuchen?

Mir gefällt vor allem die Siriuskogel-Warte in Bad Ischl, die noch immer so aussieht wie zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung 1885. Eine der gelungensten Warten im Salzkammergut ist die Tressensteinwarte in Bad Aussee, die finde ich wunderschön. Beeindruckend sind natürlich die Dreiecksplattform "Welterbeblick" in Hallstatt oder die spektakulären "5 fingers" am Krippenstein.

Die sind mit ihrem Blick ins Nichts nicht unbedingt etwas für Menschen mit Höhenangst.

Ehrlich gesagt: Die "5 fingers" habe ich nicht betreten. Plattformen, die weit aus dem Berg herausragen und von denen man tief herunterschaut, das muss ich auch nicht immer machen. Ich fahre übrigens auch sehr ungern Seilbahn. Die Seilbahn auf dem Krippenstein habe ich mir nicht zugemutet, lieber bin ich die vier Stunden hochgewandert.

