In Leland, Mississippi, sprang Kermit aus dem Tümpel

Ein kleines Museum in der Heimat Jim Hensons feiert dessen Puppen

LELAND, MISSISSIPPI - Als Kind erkundete Jim Henson in seiner Heimatstadt Leland in Mississippi am sumpfigen Ufer des Deer Creek die Natur und sah dort sicher auch manchen Frosch. Heute steht hier ein kleines, liebevolles Museum, das dem Meister der Puppen und all seinen Puppenkreationen gewidmet ist - von der Sesamstraße bis zur Muppet Show. Letztere wurde im Dezember vor 40 Jahren in Deutschland erstmals ausgestrahlt.

Kaum zu glauben, dass die Rampensau Kermit der Frosch seine Weltkarriere in den Gewässern eines winzigen US-Kaffs begann. Foto: Mick Tsikas / dpa



Vorm Drücken des Auslösers flüstert Emily Kearney dem menschengroßen Plüschfrosch immer wieder ein paar beschwörende Worte zu. "Mach dein Ding, Kermie, mach dein Ding", sagt die Mittsechzigerin, während sich die zwei Besucher des kleinen Muppet-Museums für ein Erinnerungsfoto die langen, grünen Arme des berühmtesten Amphibiums der Welt über die Schultern legen. Wahrscheinlich meint sie damit den ganz besonderen Zauber und die Freude, die von Kermit, dem Frosch und den Muppets, von den Fraggles, den Sesamstraßen-Bewohnern und allen anderen Stoffpuppen ausgeht, die Jim Henson seit den 1950ern erfand.

Seinen Ursprung hat das alles im Grunde hier, in dieser winzigen Kleinstadt, die stolz von sich sagt, dass sie "The Birthplace of Kermit the Frog" sei - also der Geburtsort des Frosches. So nennt sich das kleine Museum, in dem Emily bis in die letzte Spitze ihrer langen Haare die gute Seele ist. Und so steht es auch auf dem Autogramm, das Henson der Stadt gewidmet hat und das man im Museum anschauen kann. Immerhin ist der kreative Puppenmeister in Leland aufgewachsen und ging zur Grundschule.

Geboren wurde er 1936 nur ein paar Kilometer weiter in Greenville, weil es in dem 6000-Einwohner-Städtchen Leland kein Krankenhaus gab. Ende der 1940er Jahre zog die Familie dann weiter, nach Washington, wo Hensons puppenkünstlerische Karriere schon wenige Jahre später am Ende der Highschool-Zeit mit einem Programm im Lokalfernsehen begann. In der Sendung "Sam & Friends" kam dann 1955 bereits der erste Kermit vor, der damals noch mehr wie eine Eidechse aussah und aus dem alten Mantel von Hensons Mutter und zwei halben Tischtennisbällen zusammengebastelt war.

Er kam nie wieder zurück

In dem Museum in Leland, das trotz des unscheinbaren Gebäudes schon aus der Ferne am grellgrünen Kermit-Schild zu erkennen ist, zeigen Schautafeln, Erzählungen und dicke Ordner mit Zeitungsausschnitten alles über Hensons Biografie und die Puppen. Eröffnet wurde es 1991, knapp ein Jahr nach Hensons frühem Tod, der zeitlebens nie wieder nach Leland zurückgekehrt war.

Kermit Scott war mal zu Gast, Jim Hensons Kindheitsfreund aus Grundschultagen. Gerüchten zum Trotz war sein Name nie Inspiration Hensons für den Frosch. Doch Scott war ab der fünften Klasse ein enger Freund. Zusammen erkundeten sie die Natur der Gegend und die Frösche am Fluss.

Der fließt hinter dem Museum seelenruhig vor sich hin und man kann sich gut vorstellen, wie Kermit dort am Ufer hockt, seine Füße ins braune Wasser hält und die Seiten seines Banjos zupft. Ganz so, wie die echte Kermit-Puppe, die hinter Glas im Grün einer Sumpfkulisse hockt. 1997 wurde sie von Jane Henson gespendet und ist im Grunde das zentrale, das schönste Ausstellungsstück.

Schon lange kein Paar mehr: Kermit und Miss Piggy Foto: afp



Zu dem spielt Emily den berühmten Song "Rainbow Connection" in Dauerschleife: Kermit sang diesen bittersüßen Ohrwurm in einer sehr ähnlichen Sumpf-Umgebung 1979 in der Eröffnungssequenz von "The Muppet Movie", dem ersten Leinwand-Abenteuer der Showpuppentruppe.

Wo die echte Kermit-Puppe früher mal zum Einsatz gekommen ist? "Das lässt sich leider nicht so genau sagen", sagt Emily und führt kurz darauf in den zweiten Ausstellungsraum. Es ist der sogenannte "Memorabilia Room", in dem sich Vitrinen befinden, die vor Spielzeug, Merchandising, Fundstücken der vergangenen Jahrzehnte aus der ganzen Welt förmlich überquellen.

So klein der Raum auch ist, so viel Zeit kann man darin verbringen und immer mehr Details von Muppets und anderen Henson-Figuren entdecken: Keramiktassen, Spielkarten, Platten, Buttons, Plastikfiguren und Schätze wie die Cleopigtra-Puppe - eine Miss Piggy als Cleopatra verkleidet. "Viele Fans haben uns Gegenstände gespendet, erst in der vergangenen Woche haben wir eine Miss-Piggy-Uhr und ein Muppet-Glas zugeschickt bekommen, doch wir haben langsam keinen Platz mehr", sagt Emily.

