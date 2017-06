In Thüringen ist alles Schokolade

ERFURT - Die Ladentür von "Goldheim Schokolade" steht nicht still auf der Erfurter Krämerbrücke Nummer 12. Eine Kundin kauft eine Tafel mit vietnamesischem Trinitario-Kakao zum Versüßen der Mittagspause, zwei Touristen nehmen eine Packung "Brückentrüffel" als Souvenir mit, dann schiebt sich eine Reisegruppe neugierig durch das enge Geschäft. Und Jeden erfasst ein Hauch von Kaffee und Kakao, von Zimt und Vanille.

Die Krämerbrücke in Erfurt ist 79 Meter lang und 26 Meter breit und stammt in ihrer heutigen Form aus dem Jahr 1486. Auf ihr stehen 32 Fachwerkhäuschen mit Läden für Kunsthandwerk und Antiquitäten. © Jens Wolf / dpa



Der Rummel um "Goldhelm-Schokolade" war noch nicht abzusehen, als sich Alex Kühn 2005 um einen kleinen Laden auf der Brücke im "Haus zum Güldenen Helm" bewarb. Gerade von einer Weltreise zurückgekehrt und noch voller Eindrücke von den exotischen Küchen, wollte der gelernte Schrift- und Grafikmaler etwas Neues aufbauen. In einer Sechs-Quadratmeter-Küche begann er Schokolade auszuziehen, improvisierte auf einer Marmorplatte.

Das neue Geschäft sprach sich schnell herum, vor allem aufgrund der ausgefallenen Sorten. "Viele Ideen entstehen durch tägliche Begegnungen", sagt Kühn: Etwa durch den Schafzüchter, der mit frischer Milch vor der Tür steht, oder durch einen Nachbarn, der einen Korb Quitten vorbeibringt." So hat fast jede der rund 1000 Rezepturen, die Kühn schon hergestellt hat, ihre eigene Geschichte.

Der Kakao stammt aus Lateinamerika und Vietnam, für die Zusatzstoffe ließ sich Kühn durch seine thüringische Heimat inspirieren: So gibt es "Inselsberge" - benannt nach dem vierthöchsten Berg Thüringens - und eine Rennsteig-Schokolade mit selbst angerührtem Fichtennadellikör und Waldfrüchten in weißer Schokolade. Fans können hier Pralinenseminare buchen oder Weinproben in Kombination mit Schokolade.

So sehen in Erfurt die Tafeln Schokolade aus. © www.marcowicher.de



Zu jeder Saison gibt es passende Kreationen: Im Frühjahr schwärmt das gesamte Team mit Kind und Kegel in die Natur aus, um Blüten zu ernten, für eine Schokolade mit Holunderblüte, Prosecco und Cassis. Im Sommer produzieren die Chocolatiers Sorten mit Aprikosen, Walderdbeeren und Himbeeren. In der heißen Zeit wird die Ware gekühlt verschickt. Deshalb heißt es in Abwandlung eines bekannten Werbespruchs verschmitzt: "Schmilzt nur im Mund und nicht im Päckchen."

Doch Goldhelm ist nicht die einzige Schokoladenmanufaktur in Thüringen, das Land hat eine außergewöhnlich hohe Chocolatier-Dichte: Während die Viba Nougatwelt in Schmalkalden mit ihrer gläsernen Produktionsstätte auch auf größere Gruppen eingestellt ist, besetzt "Goethe-Schokoladentaler" in Oldisleben eine Nische: Die Manufaktur beliefert unter anderem Luxushotels wie das Berliner Adlon. Manche der exklusiven Häuser bringen ihre eigenen Ideen mit: "Dann müssen wir experimentieren", sagt Chocolatier Marko Schnitter. "Erst wenn das Team zufrieden ist, schicken wir das Ergebnis heraus."

Im Goldhelm wird die Schokolade noch von Hand angerührt. © www.marcowicher.de



Dabei entstehen zuweilen sehr exzentrische Schokoladensorten. Eine Fleischerei aus Leipzig etwa bestellte zu ihrer Betriebsfeier Pralinen mit Blutwurstfüllung. "Kein Problem, denn wir haben auch schon Pralinen mit Camembert, Möhren und Senf hergestellt", sagt Schnitter. Fans von Nuss-Nougat-Cremes finden aber auch im angeschlossenen Laden Brotaufstrich aus Schokolade. Natürlich gibt es dort auch Trinkschokolade, denn damit fing ja eigentlich alles einmal an.

Johann Wolfgang von Goethe schlürfte in den Weimarer Salons heißen Kakao. Auf Reisen soll er stets einen Vorrat im Koffer gehabt haben: "Wer eine Tasse Schokolade getrunken hat, der hält einen ganzen Tag auf der Reise aus", sagte er einst.

Oliver Gerhard