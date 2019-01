In Uganda finden Affen Schutz

BWINDI - Berggorillas galten als vom Aussterben bedroht. Doch sie sind wieder mehr geworden. Auch, weil die Menschen in Uganda verstanden haben, wie wichtig diese besonderen Tiere sind. Touristen können den Gorillas und Schimpansen hautnah begegnen.

Zwei junge Berggorillas, die sich in den Bäumen des dichten Blätterwaldes balgen. Foto: Robert Gerner



Goreth, 32, bleibt stehen. Die Rangerin lauscht den Wortfetzen, die aus ihrem alten Walkie-Talkie kommen und die die "Tracker" abgesetzt haben, Einheimische, die sich zwei Stunden vor den Touristen auf die Suche nach den letzten Berggorillas dieser Erde gemacht haben.

"Links hoch" sagt Goreth und deutet auf eine Wand aus Grün. Einen Pfad, wie auf den ersten 45 Minuten unserer Tour, gibt es jetzt nicht mehr. Einige von uns holen Gartenhandschuhe heraus, damit sie sich am Gestrüpp hochziehen können. Obwohl wir uns auf 1800 Metern über dem Meeresspiegel befinden, dampft der Dschungel. Es hat am Vortag, wie fast immer in den Virunga-Bergen, jenem Massiv im Dreiländereck von Uganda, Ruanda und dem Kongo, geregnet. Jetzt knallt die Sonne vom Himmel.

Bergauf fällt jeder Schritt schwer, bergab ist es verdammt rutschig. Eine weitere halbe Stunde geht das so, dann plötzlich taucht hinter einem dicken Baum der erste Gorilla auf. Ein junges Männchen, erklärt Goreth, zehn Jahre alt. Ein paar Meter weiter ist der Rest der zwölfköpfigen Familie. Wir sind am Ziel.

Der Chef hat allerdings keine Lust auf Kommunikation. Mahane, 21, der einzige Silberrücken der Gruppe, registriert die Ankunft der Touristen durchaus. Doch er dreht ihnen erst demonstrativ den Rücken zu und legt sich dann mit hinter dem Kopf gekreuzten Armen an einen schattigen Abhang und hält erst einmal ein Schläfchen. Um ihn herum pulsiert aber das Leben. Die Weibchen halten sich zwar im Hintergrund, dafür toben die Halbwüchsigen und der Jüngste der Gruppe, ein zweijähriger Knirps, den jeder am liebsten knuddeln möchte, durch die Bäume.

Für uns Touristen gelten strikte Regeln: Mindestens sieben Meter Abstand halten, um keine Krankheiten zu übertragen. Anfassen ist selbstverständlich strikt verboten. Und länger als eine Stunde dürfen wir nicht bleiben. Denn jeder Besuch bedeutet Stress für die Tiere, auch wenn sie an Menschen gewöhnt sind.

"Nur" noch stark gefährdet

Berggorillas galten in den vergangenen Jahren als vom Aussterben bedroht. Ihr Bestand war auf 880 Tiere in Uganda, Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo geschrumpft. Jüngst dann eine kleine Überraschung: Die Berggorillas haben sich im Ranking hochgearbeitet, sind jetzt "nur" noch "stark gefährdet". Im Frühjahr 2019 soll genau gezählt werden, die Experten rechnen damit, dass es wieder mehr als 1000 Tiere geben könnte.

Die Schutzmaßnahmen scheinen also zu greifen. Seit 1991 ist das Gebiet um Bwindi, von wo aus auf ugandischer Seite die meisten Gorilla-Touren starten, Nationalpark. Seit 1993 dürfen sich Urlauber unter Aufsicht von Rangern – einige davon tragen Gewehre — den ebenso mächtigen wie friedlichen Tieren nähern. Das ist ein sehr exklusiver Spaß, die aktuellen Tarife in Uganda liegen bei 600 Dollar pro Person. Doch ein Großteil dieses Geldes kommt den Gemeinden in der Umgebung zugute, und dort hat das zu einem Umdenken geführt.

Früher haben Menschen die Gorillas immer weiter zurückgedrängt, den Dschungel abgeholzt, neue Plantagen angelegt. Tauchten die mächtigen Menschenaffen in diesen Plantagen auf, wurden sie abgeschossen. Heute haben die Einheimischen ein Interesse, die Tiere zu schützen. Denn ohne Gorillas keine Touristen. Und ohne Touristen kein Geld.

Im besten Alter

Mahane, der mächtige Silberrücken, hat sein Schläfchen beendet. Durch die Bäume zu toben wie seine Kinder, das ist aber nicht mehr sein Ding, obwohl er mit 21 Jahren eigentlich im besten Alter ist. Doch für ausgedehnte Klettertouren ist er zu schwer. Knapp zwei Meter groß, bringt er 190 Kilogramm auf die Waage. Jeden Tag muss der Vegetarier 25 Kilo Blätter, Früchte und Samen fressen. Ein paar Meter weit bewegt er sich auf allen Vieren ins undurchdringliche Gestrüpp hinein und lässt dort mit ein paar geschickten Bewegungen frisches Grün von Zweigen direkt in sein Maul hineinregnen.

Die DNA von Menschen und Gorillas sind zu 98 Prozent identisch, heißt es immer wieder in Fachbüchern. Mehr Übereinstimmung schaffen nur noch Schimpansen. Und die treffen wir Kibale Forest National Park. 1450 von ihnen soll es hier noch geben, die in 13 Gemeinschaften leben. Wie bei den Gorillas wurden einige von ihnen an Menschen gewöhnt.

Doch wer sie sehen will, der muss unter Umständen sehr schnell sein. Deshalb treibt Rhona, 33, die Rangerin mit der Kalaschnikow, zur Eile. Nein, gegen die Schimpansen würde sie die Waffe nie einsetzen, beteuert sie. Sie trägt sie, um Büffel oder Waldelefanten, die es hier auch gibt, zu vertreiben. Wie ihre Kollegin Goreth bei den Gorillas, hat auch Rhona ein Walkie-Talkie dabei. Immer wieder bekommt sie Hinweise von Kollegen, die mit anderen Touristengruppen auf der Pirsch sind. Es sind gute Hinweise. Unvermittelt kreuzen drei erwachsene Tiere unseren Weg. Sie mustern uns kurz, ohne ihre Bewegungen zu verlangsamen. Wir sind nicht interessant für sie.

Umgekehrt ist das anders. Wir versuchen, den Tieren zu folgen. Aber bergauf und bergab ist das eine ganz schöne Plackerei. Ich fühle mich wie ein Trampeltier, während die drei Schimpansen zehn Meter vor mir in erstaunlichem Tempo und doch lautlos und ohne jede Hast durch das Grün huschen. Schimpansen sind größer als man gemeinhin denkt. Ausgewachsene Männchen bringen 65 Kilogramm auf die Waage. Anders als Gorillas sind sie nicht unbedingt friedlich. Sie rauben und töten Jungtiere von anderen Familien. Und wenn es innerhalb der Familie Streit gibt, fließt oft Blut. Außerdem sind sie wie wir Menschen Allesfresser.

Als die drei Ausflügler schließlich wieder zu ihrer Familie stoßen, setzt von den umliegenden Bäumen lautes Geschrei ein. Es müssen Dutzende von Tieren sein. Ist es Begrüßung oder Warnung? Auch Rangerin Rhona muss bei dieser Frage passen.

Allmählich beruhigen sich die Tiere wieder, ein paar Halbwüchsige klettern von ihren Bäumen, ein Weibchen knüpft sich in fünf Metern Höhe mit ein paar geschickten Bewegungen aus drei Ästen ein Bett für den Nachmittagsschlaf. Wäre jetzt auch nicht schlecht, denke ich mir noch nach der heftigen Hatz durch unwegsames Gelände. Doch wer eineinhalb Stunden lange in den Dschungel hineinläuft, der braucht mindestens genau so lange, um wieder hinauszufinden.

Auch Elefanten sind in der Wildnis Ugandas zuhause. Foto: Robert Gerner



Tipps für Uganda-Reisende

Uganda ist ein sehr sicheres Reiseland, das kaum Gewaltkriminalität kennt. Reisen sind prinzipiell das ganze Jahr über möglich. In den beiden Trockenzeiten (Juni bis September/Dezember bis Februar) braucht man aber deutlich seltener einen Regenschirm.

Direkt von Deutschland anfliegen kann man das ostafrikanische Binnenland derzeit nicht. Eine gute Möglichkeit bietet Ethiopian Airlines, die größte afrikanische Fluggesellschaft, die mehrmals pro Woche von Frankfurt aus das ugandische Entebbe (mit einem mehrstündigen Zwischenstopp in Addis Abeba) ansteuert. Auch Turkish Airlines, Brussels Airlines, Emirates, KLM und andere haben Uganda inzwischen im Programm.

Wichtig: Uganda ist kein Billig-Reiseland. Alleine die Genehmigung, für eine Stunde zu einer Berggorilla-Familie aufzusteigen, kostet 600 Dollar, ab 2020 wahrscheinlich noch einmal deutlich mehr. Beim Übernachten bieten sich als Alternative zu den komfortablen, aber teuren Lodges auch nette Gästehäuser an.

Neben dem nötigen Kleingeld empfiehlt sich auch eine robuste Bandscheibe, denn abseits der wenigen Hauptstraßen ist man bei Safaris stundenlang auf Pisten unterwegs, die manchmal ihren Namen kaum verdienen.

Nur wenige Urlauber bereisen Uganda individuell, viele buchen ein Komplettpaket.

