In Kfar Hanokdim, einem Dorf für Touristen in der Judäischen Wüste, können bis zu 1000 Menschen übernachten. Immer mehr der Gäste Wanderer. Denn Israel will sich als Wanderland etablieren. Auf den verschiedenen Routen können Touristen der Stille der Wüste lauschen, biblische Stätten besuchen oder sich durch Jerusalem schlemmen. © Luisa Degenhardt