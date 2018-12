Knatterndes Abenteuer: Vietnam mit 100 Kubik

HANOI - Wir sind in Vietnam auf dem Ho-Chi-Minh-Highway unterwegs. Vor mehr als einem Monat starteten wir unseren Trip quer durch Vietnam auf kleinmotorigen Mopeds mit lediglich 100 Kubikzentimetern Hubraum. Eine gute Wahl, denn so reisen wir, wie die Einheimischen fahren. Und erleben intensiv unglaubliche Dinge.

Wer tief in ein Land eintauchen möchte, bewegt sich am besten fort wie die Einheimischen. Oben an einer Kreuzung in Saigon, unten auf dem Ho-Chi-Minh-Highway in der Provinz. © Matthias Niese



Die Straße windet sich durch grüne Täler und steile, mit dichtem Regenwald bewachsene Berge hinauf. Es duftet nach Laub und der Fahrtwind bläst uns frisch ins Gesicht. Serpentinen führen vorbei an phantastischen Kalksteinbergen und rauschenden Wasserfällen. Ab und an passieren wir Bauern, knietief im graubraunen Schlamm stehend, die mit kleinen motorisierten Pflügen ihre Reisfelder beackern.

Vietnam ist trotz steigender Besucherzahlen abseits der Hauptattraktionen immer noch kaum touristisch erschlossen. Im Hinterland liegen aber majestätische Landschaften, leben freundliche Menschen. Zwar sind die öffentlichen Verkehrsmittel gut ausgebaut, in die Zonen abseits ausgetretener Pfade gelangen Neugierige aber nur mit einem eigenen Gefährt. Am besten mit einem Motorroller oder Moped.

Sie fahren bis zu hundert Kilometer pro Stunde, mieten kann man sie in Unterkünften, Reisebüros oder einfach am Straßenrand für etwa fünf Euro pro Tag. Aber Vorsicht: Einschlägige Online-Foren, Reiseführer und sogar das Auswärtige Amt warnen vor den miserablen Straßenverhältnissen und dem chaotischen Verkehr Vietnams. Es sollte also klar sein: Vietnam ist kein Pflaster für absolute Fahranfänger – auch wenn dieser Ratschlag vor allem von jungen Rucksackreisenden gerne ignoriert wird.

Da unsere Reise durch Vietnam mehrere Monate dauern soll, entscheiden wir uns, zwei Mopeds zu kaufen. In Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt) erstehen wir zwei Hondas von anderen Rucksackreisenden, die gerade ihren Roadtrip beendet hatten, für läppische 250 Euro pro Gefährt. Die "Honda Win" ist besonders bei Touristen beliebt, da sie einem Motorrad ähnelt und damit etwas mehr Abenteuergeist ausstrahlt als ein Motorroller – Fotos auf Instagram wirken damit einfach cooler.

Niemals auf sein Recht pochen

Bei einer Testfahrt schärft uns Gladouce, die französische Verkäuferin, noch Regeln für den vietnamesischen Straßenverkehr ein: "Mach keine hastigen Bewegungen, achte nur auf den Verkehr vor dir, nutze die Hupe und poche niemals auf dein Recht".

Wer es als Teil der städtischen Blechlawinen aus den Ballungszentren geschafft hat, wird schnell für seinen Schneid belohnt. Abseits der Hauptstraßen liegt das unverdorbene Vietnam. Mit den Vorstädten lichtet sich auch der Smog. Im Hinterland geht es vorbei an grauen Herden träger Wasserbüffel, durch Reisfelder, verschlafene Dörfer und Kaffeeplantagen.

Wer tief in ein Land eintauchen möchte, bewegt sich am besten fort wie die Einheimischen. Oben an einer Kreuzung in Saigon, unten auf dem Ho-Chi-Minh-Highway in der Provinz. © Hans Stanka



Wenn die Sonne scheint, trocknen die Kaffeebauern ihre Bohnen vor den Häusern in der Sonne. Sie grüßen freundlich, wenn wir vorüberfahren. Ab und an springen Kinder auf die Straße und begleiten uns ein Stück. Sie lachen und rufen laut: "Hello, Hello!" Wir winken und lachen zurück, auch wenn wir uns nicht sicher sind, ob sie mit uns oder über uns lachen: die viel zu großen Europäer auf den viel zu kleinen Mopeds.

Die Vielfalt der vietnamesischen Landschaft reicht vom tropischen, mit Palmen bewachsenen Mekongdelta im Süden bis zu den saftig grünen Reisterrassen an den steilen Hängen des Yunnan-Hochlands im Norden. Dazwischen liegt das wenig besiedelte Tuong-Son-Gebirge, das mit seinen phantastischen Karstformationen Vietnam von Laos trennt. Und der dicht bewohnte Küstenstreifen mit Vietnams Badeorten und Stränden. Im Nordosten des Landes liegt das weite Delta des Roten Flusses, der schließlich in die verwunschene Inselwelt der Halongbucht mündet.

Jederzeit anhalten

Besonders bei den verwitterten Kalksteinfelsen im Zentrum des Landes sind wir froh, unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln zu sein. Nur auf dem Moped können wir an- und innehalten, wann wir wollen.

Am Straßenrand laden immer wieder kleine, staubige Raststätten mit Hängematten zum Pausieren. In den mit Bananenblättern gedeckten Verschlägen aus Brettern und Wellblech servieren meist ältere Damen "Ca Phe Sua Da", vietnamesischen Eiskaffee. Während wir uns von den harten Sitzen der Mopeds erholen, tropft langsam die zähe, schwarze Flüssigkeit durch den Kaffeefilter in das mit Kondensmilch und Eiswürfeln gefüllte Gläschen. Kaffee ist der Lebenssaft Zentralvietnams. Denn das vergleichsweise kleine Land ist – gleich nach Brasilien – der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Die dunkelbraunen Bohnen werden speziell geröstet und erhalten so eine schokoladige Note.

Wie für Touristenkameras inszeniert wirkt diese Straßenszene in Hoi An. Sie ist aber echt und alltäglich. © Matthias Niese



Wie für Touristenkameras inszeniert wirkt diese Straßenszene in Hoi An. Sie ist aber echt und alltäglich. Foto: Matthias Niese



Auch kulinarisch ist Vietnam jenseits der Touristenzentren ein Abenteuer. Wer experimentierfreudig ist, den erwarten unzählige deftige Reisgerichte, mit Shrimps gefüllte Reispfannkuchen, knackige Sommerrollen, Fisch und das vietnamesische Nationalgericht: "Pho". Die deftig-würzige Nudelsuppe wird mit hauchdünnen Scheiben Fleisch gegessen, garniert mit Kräutern und Sprossen.

Manchmal werden wir sogar am Wegesrand zu einer vietnamesischen Familienfeier eingeladen, inklusive Festschmaus mit halb ausgebrüteten Enten- und Hühnereiern sowie frittierten Hühnerfüßen. Und gerade zu Feierlichkeiten gönnen sich Vietnamesen gerne mal einige Gläschen ihres selbstgebrannten Reis-Whiskys, den schenken sie auch Gästen gern aus. Das Moped sollte dann aber auch in Vietnam stehen bleiben.

Hans Stanka