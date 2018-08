Schon in jungen Jahren werden uns Märchen mit schrecklichen Geschichten über Orte und Häuser erzählt, in denen es spukt. Dem großen Erfolg von Horrorfilmen nach zu urteilen, scheinen wir uns auch als Erwachsene noch liebend gerne ein wenig zu gruseln. Und sogar auf Reisen wollen viele Leute etwas Gruseliges erleben. Dazu gibt es viele Orte und Touristenattraktionen auf der ganzen Welt. Das Portal lastminute.de hat 5000 Personen befragt, welche unheimlichen Orte sie am liebsten besuchen würden, und wir haben diese Orte zusammen mit dem Portal urlaubspiraten.de um weitere ergänzt, die wir besonders "schrecklich" finden. Hier sind unsere gruseligsten Orte der Welt. © Montage: nordbayern.de