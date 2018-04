Kostprobe aus dem "Land Gottes"

Die Königsstadt Marrakesch gab ganz Marokko seinen Namen - vor 37 Minuten

MARRAKESCH - Ihre rötlichen Mauern strahlen Besuchern bereits aus dem Flugzeug entgegen: Auf einem Streifzug durch die Gassen Marrakeschs kann man dann nicht nur Gewürze und Lederwaren erwerben – sondern auch Lebensweisheiten.

In den Souks, also den Marktgassen, von Marrakesch wird es schon mal eng. © Julia Ruhnau



In den Souks, also den Marktgassen, von Marrakesch wird es schon mal eng. Foto: Julia Ruhnau



Wenn man von Marrakesch etwas lernen kann, ist es Gelassenheit. Die erste Lektion erteilt einem die Straße. Auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt findet man sich plötzlich in einem Gewirr aus Fahrzeugen wieder, die in wildem Durcheinander in Richtung Zentrum drängen. Eselgespanne klappern an Kleinbussen vorbei, Zweispänner mit Berberpferden und Touristen an Bord quetschen sich zwischen Autos und voll beladenen Lieferwagen in Kreisverkehre, hin und wieder verirrt sich auch ein Rollstuhlfahrer auf die Fahrbahn. Dazwischen schlängeln sich ganze Horden von Leichtmotorrädern, Mopeds und Fahrrädern durch die Wagenkolonnen. Ein Fahrstil mit Mut zur Lücke.

Doch trotz des Chaos, trotz des Tempos und der kalkulierten Rücksichtslosigkeit: Echte Hektik kommt hier nicht auf. Nie wirkt das bunte Treiben aggressiv. Es ist ein Fluss, in dem jeder seinen Platz einnimmt und weiß, was zu tun ist – notfalls eben unter Zuhilfenahme der Hupe.

Eingehüllt in diesen lebhaften Strom treibt man Richtung Innenstadt. Palmen ziehen vorbei, Orangenhändler stehen am Straßenrand, und dahinter erhebt sich fast unwirklich strahlend das monumentale Atlasgebirge; schneebedeckt, gespickt mit mehreren Viertausendern und einem Skigebiet. In diesem Jahr ist besonders viel Schnee auf die Bergspitzen gefallen, sogar in Marrakesch rieselten Flocken zu Boden, eine Seltenheit. In der südlich gelegenen Wüste trugen die Sanddünen an manchen Wintertagen weiße Decken.

Bilderstrecke zum Thema Marrakesch: Unterwegs in den Gassen der roten Stadt Wände aus rotem Lehm, ein Minarett, das die ganze Stadt überragt und Palmenhaine vor schneebedeckten Gipfeln: Marrakesch hat so manchen Augenschmaus zu bieten. Wer sich durch die Stadt treiben lässt, erkennt viele ihrer Schönheiten erst nach einem Blick hinter die Fassaden.



Marrakesch ist neben Fès, Rabat und Meknès eine von Marokkos vier Königsstädten. Die Stadt war lange Zeit Hauptstadt und ist sogar namensgebend für das ganze Land: Das Wort "Marokko" leitet sich von "Marrakesch" ab, was in der Sprache der Berber so viel bedeutet wie "Land Gottes". Auch heute noch hat die rote Stadt enorme Bedeutung. Marokkaner aus Rabat oder Casablanca kommen am Wochenende für einen Ausflug hierher, was das Getümmel auf den Straßen noch verstärkt. Und die Altstadt ist Unesco-Weltkulturerbe.

Marrakeschs Zentrum, die Medina, ist eine uralte Ansammlung niedriger Lehmbauten, enger Gassen und prächtiger Innenhöfe und Paläste. Das kunstvoll verzierte Minarett der jahrhundertealten Koutoubia-Moschee überragt die Stadt, kein Gebäude darf höher sein. Auch so lassen sich Bausünden verhindern.

Hinter unscheinbaren, vor allem in der Abendsonne leuchtend rot schimmernden Mauern verstecken sich in manchen Gassen ganz unerwartet kleine Paradiese: Riads, ehemals Residenzen der besser gestellten Stadtbürger, sind heute meist als prachtvolle Gästeunterkünfte hergerichtet und bieten stadtmüden Besuchern Oasen der Ruhe.

Wenn man durch die Souks, die Marktstraßen der Stadt, schlendert, begegnet einem ein Stimmengewirr aus Französisch, Arabisch, Englisch und Berberdialekten. Und sogar Deutsch. In touristischen Regionen haben sich viele auf die neue Kundschaft eingestellt, einfache Unterhaltungen kann man teilweise komplett in der eigenen Muttersprache führen.

Foto oben: Mabrouk verkauft in einem winzigen Laden in einem der Souks der Medina Schmuck aus der Sahara. © Julia Ruhnau



Foto oben: Mabrouk verkauft in einem winzigen Laden in einem der Souks der Medina Schmuck aus der Sahara. Foto: Julia Ruhnau



Vor einem winzigen Laden voller Silberschmuck steht der 30-jährige Mabrouk, auf dem Kopf einen riesigen blauen Turban, im Gesicht ein breites, unwillkürlich ansteckendes Lächeln. "Ich spreche fünf Gramm Deutsch", witzelt er, grinst noch breiter und bittet in sein mit Ketten und Ohrringen behängtes Geschäft. "Ich bin Tuareg", erklärt er, deshalb trage er seinen Turban in Blau, der Farbe des Nomadenvolkes. Dann hält er eine schwarze Kette mit einem großen Silberanhänger in die Höhe. "Berberkompass", erklärt er: der Anhänger hilft Wüstenbewohnern bei der Orientierung am Sternenhimmel.

Ein anderes Schmuckstück zeigt das Friedenssymbol, auf dem die Zeichen der verschiedenen Berberstämme vereint sind. "Wir kommen alle von derselben Erde, und wir gehen alle zur selben Erde", philosophiert Mabrouk. Eine Einstellung, der man häufiger begegnet, wenn man beim Schlendern durch die Souks mit Verkäufern beim Tee sitzt oder zwischen harten Preisverhandlungen ein Schwätzchen hält. Doch natürlich hat diese Haltung auch Marokko nicht vor Konflikten zwischen den Berbern, den ursprünglichen Bewohnern, und den nachfolgenden Arabern und französischen Kolonialherren bewahrt.

Wenige Meter von Mabrouks Laden entfernt öffnet sich der schmale Souk auf einen weiten Platz voller Stände, Menschen, Tiere und Fahrzeuge. Hier herrscht das pralle Leben. Der Djemaa el Fna, der "Platz der Gehängten", ist ein Tummelplatz für Verkäufer, Schlangenbeschwörer, Gaukler und Köche. Es war ein Café am Rande dieses Platzes, in dem bei einem Sprengstoffanschlag im April 2011 mehrere Menschen starben. In den vergangenen Jahren scheinen sich Stadt und Land aber vom Terror erholt zu haben; seit 2014 landen jährlich fast sieben Millionen Touristen auf Marokkos Flughäfen.

Boombranche Tourismus

Bis 2020 soll sich die Zahl der Gäste verdoppeln, so die ambitionierten Pläne der Regierung. Marrakesch kann dabei mit prominenten Namen punkten. Der Modedesigner Yves Saint-Laurent und sein Partner Pierre Bergé kauften dort in den 1980er Jahre den Jardin Majorelle, einen botanischen Garten samt Villa, zahlreiche Jet-Set-Größen wie die Beckhams oder Brad Pitt und Angelina Jolie haben die Stadt bereits für sich entdeckt.

Wer genug von ihren Verführungen hat, muss nicht in die Ferne schweifen. Das nahe gelegene Atlasgebirge hat man nach einer halben Stunde Autofahrt erreicht. Im etwa 70 Kilometer entfernten Ourika-Tal säumen Stände mit Tonwaren die Straßen, die Gegend ist bekannt für ihre Töpferkunst. In kleinen Körben bieten Straßenverkäufer die Früchte des Erdbeerbaumes zum Verkauf an.

Und auch die Küste ist nicht weit. Etwa 260 Kilometer durch rötlich schimmernde Hügel und vorbei an Dörfern, blühenden Mandel- und knorrigen Arganbäumen sind es bis an den Atlantik. Dort warten zum Beispiel der Surferort Taghazout oder der Bade-Hotspot Agadir auf Besucher. Und erzählen ein wenig mehr über dieses Land und seine Bewohner.

Wenn in Agadir die Sonne untergeht, leuchten auf einem Hügel unterhalb der Kasbah, der alten Verteidigungsanlage, drei Worte in der Dämmerung auf: Gott – Vaterland – König. Das Motto Marokkos. Auch wenn diese Schlagwörter auf ein männlich geprägtes Landesbild schließen lassen, hat sich unter dem aktuellen König Mohammed VI die Rolle der Frau doch gewandelt. Seit Mitte der 2000er ist die Gleichberechtigung per Gesetz verordnet. Und will ein Mann mehr als eine Frau ehelichen, darf er dies seitdem nur unter Zustimmung eines Gerichts tun – und nur mit dem Segen seiner ersten Ehefrau.

Mehr Informationen:

www.visitmorocco.com/de

Reiseveranstalter FTI

www.fti.de, der diese Reise unterstützt hat.

Julia Ruhnau