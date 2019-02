Kreuzfahrschiffe werden zu Wellnessoasen

NÜRNBERG - Wellness oder Kreuzfahrt? Nein, Wellness und Kreuzfahrt! Längst hat jedes Kreuzfahrtschiff auch umfangreiche Spa- und Beauty-Angebote. Der anspruchsvolle Kreuzfahrer erwartet immer exklusivere Ruhe- und Saunalandschaften. Die großen Reedereien haben sich darauf eingestellt — hier ein Überblick.

Wellness mit Meerblick: Die Sauna auf einem Aida-Schiff. Foto: Aida Cruises



Der Marktführer Aida setzt im Vergleich zur Konkurrenz auf die Kombination aus Wellness und Fitness auf acht der 13 aktuellen Schiffe. Deren "Body & Soul-Spa" liegt unter einem Glasdach, das sich öffnen lässt. Bei schönem Wetter kann man dann nicht nur Whirlpools, Hängematten und Erlebnisduschen, sondern auch den freien Blick nach oben genießen. Es gibt eine Auswahl von mehr als 30 im Preis inkludierten Kursen wie Zumba, Pilates oder Indoor-Cycling. Ganz neu auf der Aida Nova: private Sonnen-Outdoorinseln für Paare.

Besonders cool, besonders bunt und zeitgeistig kommen die Schiffe von NCL daher. Beim Thema Wellness kooperiert die amerikanische Reederei mit der Luxus-Spa-Gruppe Mandara, die Gestaltung von Thalasso-Pools, Dampfbädern und Saunen greift auf indische Traditionen zurück. In den Thermal Suiten gibt es ein eigenes Dampfbad und einen Vitality Pool. Eine Salzgrotte dampft auf der Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway und der Norwegian Escape. Schimmernde Kristalle klettern die Wände empor und die Füße versinken bei jedem Schritt in kühlem Sand. Auch eine Weight-Loss-Akupunktur und selbst Botox-Behandlungen werden angeboten.

TUI Mein Schiff gibt sich sportlich, kostenlos ist die Teilnahme am Programm "Sport & Gesundheit". Wer gern schwimmt, der kann auf Mein-Schiff 3 bis 6 im Pool 25 Meter lange Bahnen ziehen. Die Mein Schiff 3 gibt sich asiatisch mit Ayurveda und Shiatsu, die Mein Schiff 4 bietet skandinavisches Wellnessflair, die Mein Schiff 5 wurde im thailändischen Design gestaltet. Die neuen Mein Schiff 1 und 2 haben mit rund 2000 Quadratmetern den größten Spa- und Fitnessbereich der gesamten Flotte.

Baumeln in der Schwebeliege

Mit den beiden Luxusschiffen MS Europa und MS Europa 2 setzt Hapag-Lloyd Cruises preis- und komfortmäßig auf die maritime Oberklasse, der Wellness-Bereich wurde mit besten Noten bewertet. Auf beiden Schiffen können Sie ein Bad in der Thalasso-Wanne genießen, auf der Schwebeliege baumeln oder Shiatsu- und Nass-Massagen ausprobieren. An Bord der Europa 2 stehen eine finnischen, eine vitalisierende Deep Ocean Sauna und eine Kräutersauna mit einer Wanddekoration in Schwarzwald-Optik bereit. Die Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch hat für die Europa 2 ein spezielles Fitnessprogramm entwickelt. Es heißt Be.You und will auch ausgepowerte Business-Menschen wieder ganz zu sich führen.

Italienisches Design und bezahlbare Preise: Mit dieser Kombination hat MSC, die letzte verbliebene europäische Familienreederei, Erfolg. Bei der Wellness setzt MSC auf balinesische Optik mit exotischen Hölzern, kunstvollen Mosaiken und duftenden Kräutern. 20 verschiedene Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen oder Aroma-Therapien sind im Angebot. Die "Aurea Erlebniswelt" umfasst ein Spa-Paket mit Massage, Solarium und kostenfreiem Zugang zum Sauna- und Thermalbereich. An Land können Gäste Sightseeing mit sportlichen Aktivitäten kombinieren, etwa Strandläufe in Rio de Janeiro oder Joggen im antiken Olympia.

Ein Paar kuschelt in der Wellness-Oase eines Aida-Schiffes. Foto: Aida Cruises



Die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt baut die Reederei Royal Caribbean (RCL), zuletzt ging im April die "Symphony of the Seas" mit bis zu 6300 Passagieren auf Jungfernreise. Mit an Bord ist das Vitality at Sea Spa und Fitnesscenter: das größte schwimmende Spa- und Fitnesscenter weltweit. Spektakulär auf anderen Schiffen sind etwa Whirlpools, die fast vier Meter weit über die Bordwand hinausragen. Ruhige Plätzchen findet man im Solarium-Poolbereich mit Dachfenster aus Kristallglas. Kinder und Jugendliche haben ihr eigenes Spa.

Carnival ist der größte Kreuzfahrtkonzern der Welt, zu ihm gehören auch Aida und Costa. Unter eigenem Namen betreibt der US-Gigant typisch amerikanische Fun-Ships mit viel Sport und Spaß. An Bord der Carnival Breeze, Dream, Magic, Splendor, Sunshine und Vista finden die Gäste im mehr als 3700 Quadratmeter großen Cloud 9 Spa ein Entspannungsparadies. Eine neue Infrarotsauna, ein orientalisches Hammam und ein Laconium nach antikem Vorbild sorgen für Wohlbefinden. Unter einer Glaskuppel lockern sich Muskeln in 33 Grad warmem Wasser.

"Big Ship Choice, Small Ship Feel" heißt das Motto von Princess Cruises. Die großen Schiffe wirken dank überschaubarer Speisesäle und öffentlicher Räume nie riesig. Das gilt auch für die Spas: Die Wohlfühloase "The Sanctuary" bietet Erwachsenen auf den Schiffen eine entspannte Alternative zu den Aktivitäten an Bord. Wer Ruhe und Erholung sucht, findet diese im Open-Air-Spa bei Massagen und einem aufmerksamen Service. "Sanctuary Stewards" versorgen die Gäste etwa mit gekühlten Handtüchern, Wasserzerstäubern, Snacks und MP3-Playern.

