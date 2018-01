Kulturhauptstadt 2018 Valetta: Leben in alter Kulisse

VALETTA - Wenn die heiße Hochsaison auf Malta noch bevorsteht, schlägt die Stunde der Genießer. Milde, sonnige Tage machen die Insel zwischen Europa und Nordafrika zum idealen Reiseziel im Winter, Frühling und Herbst. 2018 ist die Hauptstadt Valletta neben Leeuwarden in den Niederlanden die Europäische Kulturhauptstadt 2018.

Valetta, die Hauptstadt Maltas. © Malta Tourism



Die Altstadt von Valletta trägt sogar schon einen Titel, sie ist seit 1980 Weltkulturerbe der Unesco. Die nur 6000 Einwohner zählende Kapitale - nur der Kern macht Valletta aus - ähnelt einer riesigen steinernen Burg. In der Tat, der "Orden des heiligen Johannes zu Jerusalem zu Rhodos und zu Malta", der von 1530 an für mehr als 250 Jahre über die Inselgruppe herrschte und sie gegen Angriffe der Osmanen verteidigte, hat das Erscheinungsbild Maltas und der Hauptstadt mehr als ihre vielen anderen Eroberer und fremden Herrscher geprägt - darunter bis 1964 die Briten.

Die Festungsmauern, Paläste und Wohnhäuser schimmern in der honiggelben Farbe des Sandsteins, der noch heute in großen Steinbrüchen gefördert und an Ort und Stelle zu Quadern zersägt wird. Auch die von außen schlichte Fassade der St. John’s Co-Cathedral im Herzen der Stadt ist aus dem einzigen Rohstoff der steinernen Insel erbaut. Umso beeindruckender die Farben, das Gold, die Arabesken und das aus dekorativen Grabplatten der Großmeister bestehende Bodenpflaster im Inneren des Gotteshauses.

Der Ritterorden führte lange ein strenges Regiment und verteidigte die Insel mehrfach gegen osmanische Angriffe und Belagerungen. So erklärt sich auch, warum in den Mauern Vallettas so wenig Grün zu finden ist. Wegen des Wassermangels war es den Bewohnern verboten, Bäume oder Büsche anzupflanzen.

Bei wochenlangen Belagerungen konnte man keinen einzigen Tropfen Grundwasser entbehren. So waren früher auch die Balkone aus Stein. Erst nach Importen während der britischen Kolonialzeit haben sich Holzbalkone in den Ortszentren durchgesetzt. Ein Bettelorden waren die Johanniter nicht, sie schätzten den Luxus. Die Ordensoberen ließen sich sogar Eis vom Ätna auf Sizilien brechen und auf Schiffen nach Malta schaffen. Dort diente es in Kellerräumen zur Kühlung verderblicher Lebensmittel. Auch wussten die Bischöfe auf der Klaviatur der Macht zu spielen. Immerhin zehn von ihnen wurden zu Kardinälen ernannt, zwei sogar zu Päpsten gewählt.

Heute gehört die Inselrepublik zur EU, gezahlt wird mit dem Euro, dessen Münzen das Malteserkreuz schmücken. Auf den Straßen herrscht buntes Treiben, in das sich viele Kreuzfahrturlauber mischen, deren Dampfer am Pier in der tief eingeschnittenen Hafenbucht für ein paar Stunden festmachen. Eine blühende Café-Kultur im Zentrum und an den Hafenkais, spannende Restaurants, Kunstinstallationen und Ausstellungen, offene Plätze und ein florierender Markt zeigen, dass die Stadt Geschichte und modernes Leben miteinander zu verbinden weiß. Rooftop-Bars und Wein-Lounges, Tanzclubs und Discos, die zu den besten Europas zählen, ziehen ein junges Publikum an.

Aus Brache wurden prächtige Viertel

Vor nicht allzu langer Zeit galt Valletta noch als dahin dämmernde Stadt, mit beeindruckenden mittelalterlichen Bauwerken, die aber vorwiegend der Verwaltung dienten. Historische Stadthäuser schienen dem Verfall preisgegeben. Nach vielen Kreativen, die leerstehende günstige Wohnungen bezogen und das steinerne Zentrum wiederbelebten, hat sich das Blatt gewendet. Entlang der lange vernachlässigten Strait Street reiht sich inzwischen Bar an Bar, die Tische der Cafés und Restaurants am St. George Square vis-à-vis vom Großmeisterpalast sind auch abends wieder schnell gefüllt, wenn die Kreuzfahrtschiffe abgelegt haben.

Bekannte Architekten haben einige alte Gemäuer und Ruinen aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. Dem italienischen Baumeister Renzo Piano gelang es, ein modernes, burgartiges Parlamentsgebäude mit schießschartenähnlichen Fenstern sensibel in die historische Umgebung zu integrieren.

Das "Spazju Kreattiv", ein labyrinthartiges Gebäude mit Kunstgalerien, Kino, Theater, Kreativ-Workshops, Bar und Restaurant ist in der historischen Bastion "St. James Cavalier" aus Ordensritterzeiten entstanden und bietet 2018 mehr als 400 Veranstaltungen. Und die lange verwahrlosten Schlachthäuser am Ende der Mint Street haben mit Hilfe von Richard England, Baumeister und Künstler aus Malta, als Ort für Start-Ups und Kreative vieler Sparten zu einer neuen Bestimmung gefunden.

Auch das alte, lange geschlossene Kunstmuseum erlebt 2018 in der umgebauten Auberge d‘Italie, dem einstigen Sitz der italienischen Ordensritter, mit seiner historischen Kollektion und zeitgenössischer Kunst eine Wiederauferstehung.

Mehr Informationen:

Fremdenverkehrsamt Malta, www.visitvalletta.de

