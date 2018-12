Kurort Hévíz: Baden, wo die Zeit stehen geblieben ist

HÉVÍZ - Wer im Urlaub vor allem Entspannung sucht, ist im ungarischen Bad Hévíz richtig. Der Ort, der noch immer viel Ostblock-Charme versprüht, lädt zum Thermalbaden ein. Zwar ist eine Wunderheilung nicht zu erwaten, erholen können sich Körper und Seele jedoch allemal.

Der schwefelige Dampf des Thermalsees in Bad Heviz lässt die Glieder schwer werden und die Badegäste zur Ruhe kommen. © Tourismusverband Bad Hévíz



Der See dampft. Viele Badekappen und Schwimmreifen schimmern durch den Nebel. Vielfarbig – weiß, rosa, lila – sind auch die Seerosen, mit denen sich die Badegäste das Wasser teilen. Im Heilsee von Bad Hévíz – dem größten natürlichen Thermalsee der Welt – sinken selbst im Winter die Wassertemperaturen nie unter 24 Grad Celsius. Im Sommer hat das Wasser sogar manchmal 38 Grad Celsius.

Badebetrieb ist das ganze Jahr über. Das Gewässer an der westungarischen Bäderstraße unweit des Plattensees ist eine geologische Rarität. Bevor das Wasser an die Oberfläche steigt, durchfließt es eine sieben Meter starke Torfschicht. Dabei werden chemische Verbindungen gelöst wie Schwefel, Kalzium oder Magnesium. Aufgrund des hohen Mineralstoffgehalts eignen sich das Hévízer Wasser und der Torfschlamm hervorragend zur Behandlung von Rheuma, Osteoporose oder einer kranken Wirbelsäule. Das weiß auch der bekannte Hévízer Arzt József Szakonyi zu bestätigen. Die Wirksamkeit ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen und die "Traditionelle Hévízer Heilmethode" eine geschützte Marke. Selbst deutsche Krankenversicherungen sind dazu übergegangen, einen Teil der Kosten einer Hévízer Heilkur zu übernehmen.

Planschbecken für Erwachsene

Zum Hévízer Heilungsplan gehört das tägliche Bad. Im See oder in einem der Thermalbäder in den Hotels, die mit dem Heilwasser gespeist werden. Dafür gibt es Anweisungen: keine allzu anstrengenden Bewegungen, nach einer halben Stunde unbedingt eine Pause einlegen, maximal 90 Minuten pro Tag im Thermalwasser aufhalten. Herz und Kreislauf würden sonst zu sehr belastet, warnt Szakonyi. Kinder dürfen bis zum Alter von zwölf Jahren überhaupt nicht in das Bad. So geht alles etwas gemächlicher zu.

Mit den bunten Schaumstoffnudeln, auf denen die Badegäste sich treiben lassen, wirkt das fast fünf Hektar große Bad wie ein riesiges Planschbecken für Erwachsene. In einem abgesperrten Bereich am Pavillon dürfen sie sogar mit Schlamm spielen. Ein älterer Herr hat sich einen großen Klumpen Heilschlamm auf die Glatze gesetzt – hofft er auf Wunderheilung? Denn auch von so etwas wird aus Bad Hévíz berichtet. Schon die Römer waren vor Ort und erzählten von der "wundersamen Genesung" ihres Kaisers Flavius Theodosius. Den Grundstein für die heute bekannte Spa-Kultur legte Graf György Festetics Ende des 18. Jahrhunderts.

Bis zu einer Million Gäste kommen inzwischen jedes Jahr nach Bad Hévíz, für über 80 Prozent ist es nicht das erste Mal, ein Drittel war bereits mehr als zehnmal zu Besuch. Der Großteil der Gäste kommt aus Deutschland und Österreich, aber auch aus Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern. "Wer einmal die Heilkräfte erlebt hat, kommt immer wieder", kann auch Arzt Szakonyi bestätigen, der sich auf Rheumatologie spezialisiert hat.

Freizeitlook statt Abendgarderobe

Es gibt weitere Gründe: "Es ist so schön ostig geblieben", sagt Renate aus Dresden über ihre Besuche. Das Kurstädtchen hat sich in der Tat einen Flair vergangener Tage bewahrt. Da sind die schöne alte Bäderarchitektur an der Dr.-Schulhof-Promenade, die charmanten Cafés. Die Frauen mit Kopftuch, die Flaschen am öffentlichen Brunnen mit Heilwasser abfüllen. Ein Trabant, der über das Kopfsteinpflaster rattert. In den Geschäften gibt es statt Billig-Krimskrams eher Brauchbares wie Gesundheitsschlappen, Badeanzüge, auch in Übergrößen, warme Schultertücher und Honig in Ein-Liter-Gläsern. Die Kurgäste sind ohne Allüren, dafür ist das Stadtbild geprägt von Menschen im Freizeitlook – mit der obligatorischen Schwimmnudel unterm Arm.

Das "Danubius Health Spa Resort" passt in dieses Bild. Als es 1976 gebaut wurde, sei es das erste moderne Kurhotel am Ort gewesen, sagt Geschäftsführerin Rita Nagy. "Zu Ostzeiten trafen sich hier die oberen Herrschaften aus Ost und West, daher seine prominente Lage auf einer Anhöhe, nur fünf Minuten zu Fuß vom Badesee entfernt." Mit der Renovierung habe man bewusst den Ostblockflair beibehalten. Der Speisesaal hat den Charme einer Mehrzweckhalle, und der Spa-Bereich ist altmodisch holzvertäfelt. "Die Gäste mögen das", versichert Nagy. Es kämen jetzt vor allem viele Ostdeutsche wieder zurück, die Bad Hévíz noch aus Ostblockzeiten kennen. Sie schätzen auch die treue Belegschaft. War es einst in Staatsbesitz, gehört das "Danubius" heute als AG seinen Angestellten.

Ort der Ruhe nahe des Plattensees

Doch Bad Hévíz ist, trotz unübersehbarer Ostalgie, längst in der Zukunft angekommen: Mit erstklassigen Hotels, die Hévízer Heiltradition und Ideen aus aller Welt verbinden. Ob Ayurveda, Thalasso, Salzbad oder Eissauna aus Japan – alles da. Dazu feine Küche und Platz für Kinder. Zwei Beispiele, die diese Entwicklung zeigen, sind das "NaturMed Hotel Carbona" – einst Erholungsheim für Bergarbeiter, heute mit 70 Angestellten allein in der Therapie – und das "Hotel Európa Fit", zu dem zwei Zahnkliniken und eine ausgezeichnete Therapieabteilung gehören.

Doch noch überwiegt das Heimelige in Bad Hévíz, was vor allem im Sommer aufgrund seiner Nähe zum Plattensee etwas wert ist. Eine Bimmelbahn tuckert hoch zu den Weinbergen im Stadtteil Egregy. Zwischen den Weinstöcken stehen Weinstuben, die auf Einkehrer warten. Typisch wie in der "Reblaus" sitzt man auf groben Holzbänken, trinkt fruchtige Weine aus Glaskaraffen, isst dazu Brot mit Griebenschmalz und Wildschweinspeck. Wer die weite Welt vermisst, ist nach nur sechs Kilometern in der Universitätsstadt Keszthely mit ihren schönen Cafés und dem – vom Begründer des Heilbads Hévíz erbauten – barocken Schloss Festetics. Aber genauso nah ist der Balaton, im Herbst herrlich für einen Segeltörn, im Winter zum Eissegeln oder Schlittschuhlaufen. Ein Radweg verbindet Hévíz, Keszthely und Plattensee.

Doch das große Thema in Hévíz ist, ganz viel für die Gesundheit zu tun. Was noch für einen Besuch spricht: Es ist preiswert, freundlich, und viele, vor allem in den Hotels und im Therapiebereich, sprechen Deutsch. Bei Gesundheitsanliegen ist das den Gästen besonders willkommen.

Petra Jacob