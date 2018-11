Kurze Anreise, große Bandbreite: Andalusien hat viel zu bieten

In der Nebensaison entdecken Wanderer in den Alpujarras liebenswürdige Kleinigkeiten - vor 57 Minuten

CAPILEIRA - Die Bergwelt der Alpujarras erkunden, an einsamen Stränden fläzen oder sogar eine Wüste erkunden: Andalusien ist ein absoluter Alleskönner. Die beste Zeit für eine Reise ist im Frühjahr, wenn die Natur in Blüte steht, alternativ der Herbst, wenngleich die Landschaft dann etwas karger ist.

Capileira ist ein typisches Bergdorf in den Alpujarras. Als Ausgangspunkt eignet es sich perfekt, um die umliegenden Hänge und Täler zu erkunden. © Volkan Tural



"Más tranquilo", deutlich ruhiger war es hier früher, erzählt Paco Pérez. Und fügt mit einem verschmitzten Lächeln hinzu: Jetzt gibt es dafür "más", also mehr Geld. In den 1960er Jahren eröffnete sein Vater das erste Hotel im beschaulichen Bergdorf Capileira. Die Nachbarn, viele davon Bauern, schüttelten den Kopf, prognostizierten die sichere Pleite. Doch bevor das letzte Zimmer fertig gestellt war, waren die Betten bereits ausgebucht: Naturbegeisterte Touristen entdeckten die Alpujarras für sich, steile Berghänge, in den Tälern durchzogen von Flüssen, die der Sierra Nevada entspringen.

Paco Perez und sein Gästebuch: Im Laufe der Jahrzehnte waren viele Prominente in seinem Hostal und Restaurant zu Gast. © Volkan Tural



Paco und sein Zwillingsbruder Pepe (68) bieten in Capileira bis heute Reisenden ein schlichtes, aber gutes Quartier in den Bergen. So idyllisch gelegen und so pur, dass selbst der ehemalige spanische König Juan Carlos in den 1990er Jahren immer wieder mit dem Motorrad die Serpentinen hochkurvte, um die gute Bergluft und die einfachen, aber reichhaltigen Speisen der Region zu genießen.

Pacos und Pepes Ehefrauen bereiten den Gästen des Bergsteiger-Hostels "Poqueira" klassisch-deftige Kost wie Albondigas (Fleischbällchen) oder Linsensuppe. Und für die Spezialität des Hauses, "Plato Alpucharreño", haben sich sogar schon TV-Teams die schmalen Straßen bis in das Bergdorf hochgeschlängelt. Kartoffeln, Zwiebeln, Ei, Paprika und Blutwurst: eine solide Grundlage, um von hier aus die zurückhaltende, aber vielfältige und wilde Schönheit der Alpujarras zu Fuß zu erkunden.

Die Wanderwege in den Alpujarras sind recht einsam - nur selten kommen einem andere Touristen entgegen. © Volkan Tural



Denn in den Südhängen der unter Naturschutz stehenden "verschneiten Berge" braucht es Ausdauer. Zwar sind inzwischen einige Wanderwege frisch ausgezeichnet, und die Wahrscheinlichkeit, sich zu verlaufen, ist geringer als noch vor wenigen Jahren. Doch das stete Auf und Ab fordert durchaus.

Für die einzigartigen Eindrücke lohnt sich jeder Schritt der steinigen, langen Aufstiege: Von Capileira aus geht es durch vereinzelt karge Landstriche, gespickt von Oasen entlang der Bergflüsse, die Wanderern mit süßen Feigen, wilden Brombeeren und frischem Bergquellwasser das Durchhalten leicht machen. Bei manchen Touren ist kaum Verpflegung notwendig, so gastfreundlich bietet die Natur hier ihre Früchte an.

In den üppigen Tälern der grünen Alpujarras wachsen Mandel- und Orangenbäume, liegen Tomatenfelder neben Weinbaugebieten. Die lieblichen und flacheren Gefilde bieten Landwirten gute Bedingungen. Die ausgetüftelten Bewässerungssysteme in den Bergen wurden bereits von den Mauren angelegt, deren Spuren in ganz Andalusien zu finden sind.

Die Bewässerungssysteme in den Bergen stammen noch aus der Zeit der Mauren in Andalusien. © Volkan Tural



Wer genug vom Wandern hat, findet in den Dörfern einige Vorwände für eine Pause. Von weitem schon sind die komplett weißgetünchten Nachbardörfer Pampaneira und Bubión zu erkennen, die beide einen Abstecher wert und mit einfachen Restaurants und typischen Handwerksgeschäften sowie Weinkellern (Bodegas) gut auf den sanften Wandertourismus in der Region eingestellt sind — auch wenn es nicht schadet, wenn man etwas Spanisch spricht.

Wer noch höher hinaus will, den führt der Weg entweder auf den Mulhacén, den höchsten Berg der iberischen Halbinsel (3482 Höhenmeter, von Capileira aus per Bus und dann zu Fuß an einem Tag erreichbar) oder nach Trevélez auf 1476 Metern, das für sich den Titel der höchstgelegenen Gemeinde Spaniens beansprucht - was wohl nicht ganz stimmt. Nötig hätte es der Ort nicht, schließlich ist er bereits für seinen hervorragenden luftgetrockneten "Jamón serrano" bekannt. Auch Trevélez ist eine Übernachtung wert, von hier aus erkundet sich die Natur höchst ungestört: In den Bergen trifft man auf viele verlassene Bauernhöfe und wenig Menschen.

Dass die Abgeschiedenheit und die weiten Blicke in die Poqueiratäler inspirierend sein können, zeigt auch die außergewöhnliche Freundschaft des Hoteliers Paco Pérez mit einem japanischen Gast, dem Künstler Shu Ichimura. Ihm gefiel es in Capileira so gut, dass er für sage und schreibe 25 Jahre blieb.

In der Zeit entstanden zahlreiche Gemälde. "Eines davon wollte der spanische König nach einem seiner vielen Ausflüge in die Berge kaufen", erzählt Paco. Bekommen hat er es von ihm aber nicht: Paco verkauft die Bilder, die sein Freund ihm im Laufe der Jahre vermacht hat, nämlich nach Sympathie.

Nachdem der König nur seinen Hofstaat vorgeschickt hatte und nicht selbst nach dem Gemälde fragte, entschied sich Paco, es selbst zu behalten. Wer besonders nett fragt, dem zeigt er eventuell seine beeindruckende Sammlung, die sich nicht nur über den Gastraum, sondern auch den kompletten Keller des "Hostal Poqueira" erstreckt.

Weitere Informationen:

Aktivreiseveranstalter Mitoura

www.mitoura.com, der diese Reise unterstützt hat.

Hostal Poqueria

www.hotelespoqueira.es/hostal-poqueira/

Die Wanderwege sind nur teils ausgezeichnet, wer nicht so gut Spanisch spricht und keine Lust hat, sein Gepäck selbst von Ort zu Ort zu transportieren, ist mit einer geführten Reise gut beraten.

Barbara Zinecker Nürnberger Nachrichten E-Mail