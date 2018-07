La Réunion ist Frankreichs Außenposten

HELL-BOURG - Wie Martinique, Guadeloupe und Guyane zählt auch La Réunion zu jenen Überbleibseln aus der einstigen Kolonialzeit Frankreichs, die heute als Überseegebiete zu dem Land gehören. Erkennbar ist das überall - an Supermärkten, die nicht nur Camembert, Champagner und Konfitüre der in Frankreich üblichen Marken verkaufen, an Polizisten mit der gleichen Uniform und an Schulen mit exakt demselben Lehrstoff wie im Mutterland.

Der Piton de la Fournaise spuckt Rauch in die Luft. Foto: Richard Bouhet / afp



Das Klicken des Fotoapparates ist dasselbe wie sonst auch. Doch an diesem friedvollen Ort klingt es unangemessen laut. Ein Dutzend Vögel fliegt aufgeschreckt hoch. Selten verirrt sich ein Mensch hier an den üppig bewachsenen, einsamen Friedhof von Hell-Bourg.

Und doch ist es eines der "schönsten Dörfer Frankreichs". Die Auszeichnung teilt sich der ehemalige Kurort mit 32 000 anderen Gemeinden im ganzen Land - so exotisch-unfranzösisch er auch erscheinen mag: umgeben von unendlich viel Grün, wildem Dschungel, spektakulären Wasserfällen und majestätischen Bergen, nur erreichbar über kurvige Straßen, auf 930 Metern Höhe gelegen und rund 9000 Kilometer vom französischen Festland entfernt. Unten im Dorf gibt es Cafés, Restaurants und Souvenirshops für Touristen.

Hell-Bourg liegt im "Cirque de Salazie", dem Kesseltal von Salazie, wo sich ab dem 17. Jahrhundert Menschen auf der Flucht vor der Sklaverei angesiedelt haben. Drei solche Kesseltäler zählt die Insel La Réunion - heute gehören sie zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten dieses französischen und europäischen Fleckens im Indischen Ozean.

Zum Frühstück gibt es hier Baguette und Croissants, Rathäuser tragen auch hier die aus der französischen Revolution stammende Devise "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" ("Liberté, Égalité, Fraternité") über dem Portal. Neben der Fahne Frankreichs ist auch jene Europas angebracht.

Vom Elend zum Wohlstand

Ohne europäische Gelder und den florierenden Tourismus als wichtigster Wirtschaftszweig hätte sich die Insel wohl weniger rasant entwickelt, auf der die Menschen bis in die 1970er Jahre an Armut und sozialer Not litten. Heute prägen moderne Straßen, Bauten und sehr viele Autos die Insel mit ihren 850 000 Bewohnern.

Die Wege um die Hauptstadt Saint-Denis sind häufig verstopft, momentan wird eine neue Autobahn im Meer gebaut, die schon jetzt als "eine der teuersten Straßen Frankreichs" gilt: Mindestens 1,6 Milliarden Euro dürfte sie kosten, bis sie 2020 fertig sein soll.

La Réunion ist trotz ganzjähriger Sommertemperatur kein klassisches Badeziel wie das benachbarte Mauritius: Zwar sind die Strände dort wunderschön, wo sie von Korallenriffen geschützt werden.

Doch den Sprung ins Meer verhindern nicht nur an manchen Stellen die gewaltigen Wellen, auch Haie könnten angreifen. Da bleiben viele lieber am Pool oder machen Badeausflüge mit Profis, etwa Schnorchel- und Tauchfahrten, Ausflüge mit transparenten Kajaks oder zu Riesen-Schildkröten und Buckelwalen.

Die vulkanische Aktivität auf der Insel hat eine erstaunlich zerklüftete Unterwasserlandschaft geschaffen, mit 150 Hartkorallen- und 500 Fischarten gehört das Korallenriff von La Réunion zu den artenreichsten der Welt.

Wandern durch die Mondlandschaft

Die Insel hat zudem insgesamt 900 Kilometer Wanderwege, darunter drei Fernwanderwege entlang abwechslungsreicher Landschaften. Einer davon führt zum Vulkan Piton de la Fournaise auf 3000 Metern Höhe, der das südöstliche Drittel der Insel besetzt. Idealerweise am frühen Morgen wandert der Besucher zum Krater durch eine Mondlandschaft.

Obwohl über Jahrhunderte zu Frankreich gehörend mischen sich hier verschiedene Kulturen mit Einflüssen aus Afrika, Asien und Europa. Neben der Amtssprache Französisch sprechen viele im Alltag Kreolisch, jenem Mix aus mehreren Sprachen, der in der Zeit des Sklavenhandels entstand.

Heute sind die Menschen stolz auf ihr friedliches Miteinander. Mit dem mehrtägigen Musik- und Kultur-Festival "Liberté Métisse" ("Freiheit, Mestize") um den 20. Dezember, an dem La Réunion der Befreiung von der Sklaverei gedenkt, wird seit einigen Jahren die Vielfalt gefeiert.

"Der kulturelle Mix spiegelt sich auch in der Küche wieder, mit indischen, chinesischen, afrikanischen und natürlich auch französischen Einflüssen", sagt der Koch Éric Manuet an einem Stand auf dem Fest. Er kocht für Besucher landestypische Gerichte, etwa Gemüse-Terrine mit Tomaten-Püree, Lamm-Spieße oder Kurkuma-Auberginen. Typisches Gericht ist ein "Karri" aus Reis und einer Soße aus Tomaten, Knoblauch, Kurkuma und Zwiebeln, das mit Fisch oder Fleisch serviert wird.

An einem anderen Stand gibt es Litschi-Honig, Gewürze, getrocknete Papaya und Mango - und natürlich Vanillestangen. "Bourbon-Insel" lautete der frühere Spitzname von La Réunion, wo schon lange Vanille angebaut wird. Manche sagen, es ist die beste der Welt.

Mehr Informationen:

Größe: 2512 Quadratkilometer, Einwohnerzahl: 840.000, Hauptstadt: Saint-Denis, Währung: Euro

Länge der Wanderwege: über 900 Kilometer, darunter drei Fernwanderwege

76 Wanderunterkünfte

Hauptreisezeit: November bis April (Temperaturen um 30 Grad), Temperaturen von Mai bis Oktober (Temperaturen von 15 bis 25 Grad)

Anreise: Die Fluggesellschaften Air France, Air Austral, Corsair, XL Airways und French Bee fliegen La Réunion (teilweise täglich) vom französischen Festland direkt an. Die Flugdauer beträgt keine elf Stunden (es sind meistens Nachtflüge). Die entsprechenden Zubringer aus Deutschland müssen dazu gebucht werden, wobei einige Airlines diese auch in einem einzelnen Ticket anbieten. Z.B. Air Austral: Berlin – St. Denis/ La Réunion (mit Umsteigen in Paris).

Birgit Holzer