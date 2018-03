Lavarodeln in Nicaragua

LEON - Der Vulkan Mombacho im Südwesten Nicaraguas, um dessen Krater der dicht bewachsene Pfad herumführt, ist im 16. Jahrhundert zum letzten Mal ausgebrochen. Sein Gipfel ragt auf 1150 Metern Höhe in den Nebel. Und er lässt sich von Wanderern wunderbar besteigen.

Der Cerro Negro ist der jüngste Vulkan Nicaraguas. Wer 250 Meter hinaufsteigt, kann dann - geschützt von dieser lustigen, gelben Montur - auf Brettern hinunterrodeln. Foto: Florian Heider



Ein enger Pfad schlängelt sich unter dem Dach aus Blättern und Ästen durch. Links und rechts stehen meterhohe Pflanzen: Farne, Bambus und moosbedeckte Bäume mit knorrigen Ästen. Wind rauscht durch die Kronen und lässt die feuchten Blätter hin schwanken. Oben ziehen dichte Wolken.

Das feuchtwarme Klima hat am Mombacho ein kleines grünes Paradies geschaffen, mit kräftiger Vegetation. "Außerdem leben hier gut 700 verschiedene Tierarten, auch wenn sich gerade leider kaum welche blicken lassen", sagt Joel Antonio Traña Rodriguez.

Der Reiseführer unternimmt fast das ganze Jahr über Touren mit Urlaubern zu den Vulkanen Nicaraguas. 26 Stück hat das Land, sieben davon sind noch aktiv. Dass es auch unter dem fruchtbaren Gestein des Mombacho noch brodelt, lässt sich nur noch am Ende des Pfades erahnen.

Wer sich ein bisschen über den Holzzaun lehnt und die Hand ausstreckt, fühlt Wärme aus einem Steinspalt — Fumarole, sagen Vulkanologen – aufsteigen. Die Gase, die der Mombacho auch von sich gibt, hat der Besucher schon seit einiger Zeit in der Nase. Für den Laien riecht es vor allem nach Schwefel.

Für ein anderes Schauspiel ist allerdings kein guter Tag. Oft bietet sich vom Mombacho aus ein herrlicher Blick auf den Nicaraguasee. Doch heute versperrt der Nebel die Sicht auf das riesige Binnengewässer, aus dem auch Vulkane herausragen. Nur das saftige Grün an den Hängen des Mombacho leuchtet durch die feuchte, graue Wand. "Schade, aber damit muss man hier oben leider rechnen", tröstet Joel.

Später hat die Gruppe mehr Glück: Am Masaya, sozusagen dem "Nachbarvulkan" des Mombacho in 20 Kilometern Entfernung, blubbert die Lava. Knallrot leuchtet sie unten im Krater, aus der Mitte des feurigen Scheins züngelt eine Flamme empor. Doch auch hier lässt eine Wolke aus Rauch und Wasserdampf die Konturen verschwimmen, dass sich dem Betrachter kein scharfes Bild zeigt.

Trotzdem beeindruckt der Blick ins weit aufgesperrte Maul des Vulkans die weit über hundert Besucher, die sich am Abend hier oben tummeln. Die Lava ist nur in der Dunkelheit zu erkennen, und weil der Staat die Anziehungskraft dieser Naturgewalt bemerkt hat, wurde Anfang des Jahres eine neue Straße zu dem Aussichtspunkt eröffnet – mit so gutem Belag, wie es ihn im Rest des Landes nur selten gibt.

Im Krater des Vulkans Masaya blubbert die Lava. Leider trübt eine Wolke aus Rauch und Wasserdampf das Bild. © Florian Heider



Nicaragua braucht die Touristen. Das Land ist eines der ärmsten Lateinamerikas: Fast die Hälfte der Bewohner lebt von zwei Euro oder weniger am Tag. Über ein Drittel der arbeitsfähigen Menschen schlägt sich mit Gelegenheitsjobs oder als Kleinstunternehmer durch. Viele von ihnen bieten an den Straßen handwerkliche Dienste an, verkaufen Obst und Gemüse aus eigenem Anbau oder bereiten an Ort und Stelle einfache Gerichte auf einem Gaskocher zu. Immer mehr Nicaraguaner verdienen jedoch Geld im boomenden Tourismus – "ist ja auch viel angenehmer, als Brennholz zu sammeln und zu verkaufen", sagt Reiseführer Joel.

Laut Internationalem Reise- und Tourismusrat WTTC wächst der Tourismussektor auch deshalb, weil Nicaragua inzwischen zu den sichersten Ländern Lateinamerikas zählt. Im letzten Jahrhundert machte das Land Diktaturen, Bürgerkriege und mehrere politische Richtungswechsel durch. Der heute wieder regierende sozialistische Präsident Daniel Ortega gilt als korrupter und totalitärer Machtmensch. Trotzdem scheint die Mehrheit der Bürger dies zu akzeptieren, da sich immerhin die Wirtschaft positiv entwickelt.

Fruchtbare Asche

Die Vulkane haben mit ihrer fruchtbaren Asche den Westen des Landes grün gemacht. 74 Naturreservate zählt das Land, immer populärer wird bei Naturfreunden in jüngster Zeit das Beobachten von Vögeln. 765 Arten leben hier — mindestens. Der Boden eignet sich auch bestens für die Landwirtschaft: Erdnüsse und Bohnen gibt das Land her, auch Zuckerrohr, Kaffee und Tabak. Viele Produktionsstätten dürfen Touristen heute besichtigen.

In Estelí, der Provinzhauptstadt im Nordwesten, haben sich mehrere Zigarrenfabriken angesiedelt, die den größten Teil des Tabaks aus der Umgebung direkt verarbeiten. Feuchtwarm und stickig ist es in den Hallen, die Ausdünstungen des fermentierenden Tabaks reizen Schleimhäute und Bronchien. In großen Hallen sitzen oft bis zu hundert Arbeiter — selten Männer, meistens Frauen — und stellen die "Puros" her: Blätter rollen, befeuchten, kleben, festdrücken, wieder rollen, stopfen, drehen – alles geschieht in Handarbeit. Die besten Arbeiterinnen schaffen bis zu 400 Stück am Tag. Viele rauchen nebenbei einen kleinen Teil ihrer Produktion – angeblich nur zur sofortigen Qualitätskontrolle, vielleicht aber doch auch ein bisschen zum Genuss.

Wagemutige Nicaragua-Reisende fahren vom Gipfel des Cerro Negro mit Sandboards hinab ins Tal. Der jüngste Vulkan des Landes entstand erst 1853, als sich plötzlich die Erde auftat und Lava emporschoss. Heute ragt der Cerro Negro als schwarzer Krater aus der grünen Umgebung. Wer hinabrodeln will, muss erst einmal hochsteigen – gut 250 Höhenmeter. Oben wird die Anstrengung dann mit einer spektakulären Aussicht belohnt: Das dunkle Lavagestein bildet einen perfekten Kontrast zu den hellgrünen Wäldchen in der Ebene und den dunkelgrünen Hügeln dahinter. Man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, wo sich vor gut 150 Jahren die Lava ihren Weg bahnte.

Mit dem Boot durch die Isletas de Granada. Das Archipel im Nicaraguasee besteht aus 365 kleinen Inselchen. © Florian Heider



Mit dem Boot durch die Isletas de Granada. Das Archipel im Nicaraguasee besteht aus 365 kleinen Inselchen. Foto: Florian Heider



Schwefelgeruch liegt auch hier in der Luft: Der Cerro Negro faucht, er ist sogar einer der aktivsten Vulkane in Nicaragua. Alleine in den 1990er Jahren brach er dreimal aus. Seitdem war Ruhe, aber Vulkanologen sind der Meinung, dass die nächste Eruption unmittelbar bevorsteht.

Für solche düsteren Gedanken haben die Reisenden jetzt keine Zeit. Mancher schaut bang den Hang hinunter, andere können es gar nicht mehr erwarten, ihr Holzbrett in den Lavasand zu werfen und liegend, mit den Füßen voran, ins Tal zu rutschen. Grund zur Skepsis gibt es aber kaum, denn das grobkörnige Gestein bremst ausreichend, dass man nicht zu schnell wird.

