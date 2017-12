London mal billig

Für ein paar Pfund durch die Stadt, in die Oper, ins Museum und ins Restaurant - vor 21 Minuten

LONDON - Ein Schnäppchen wird die britische Hauptstadt für Touristen nie sein, trotz schwachem Pfund und Brexit-Dämmerung. Eine Insiderin gibt Tipps für ein Programm, das den Geldbeutel schont.

Big Ben ist auch im Winter ein Reiseziel — vor allem, wenn es dort schneit. Foto: Shaun Curry / afp



Welcome to London", schallt es aus den offenen Doppeldeckerbussen, die alle Sehenswürdigkeiten abklappern und gelangweilt vom Band runternudeln, was draußen vorbeizieht. Doch warum nicht einfach mit einem regulären Tagesticket von London Transport auf die Linien 11, 15 und 9 setzen? Sie halten auf ihren regulären Routen an fast allen Highlights, und von der oberen Plattform ist der Blick grandios. Die freundlichen Fahrer, die den halsbrecherischen Verkehr gekonnt durchpflügen, sagen auch gern, wo man zum Wachwechsel der Horse Guards Parade aussteigen sollte.

Wer in London nur Bus fährt und sich die Tube (also die deutlich schnellere U-Bahn) spart, der hat für den Preis von drei Einzelfahrten das Tagesticket drin und kann beliebig oft bis zu den Endstationen ein- und aussteigen. Die Preise schrecken auf den ersten Blick ab, doch bei längerem Studium der Ausnahmen und Regelungen wird die Fahrt durch London erschwinglich. Faustregel: Außerhalb der Stoßzeiten (peaktimes) spart man Geld und Nerven, der Bus ist stets günstiger als die Metro und ein wenig Planung schont das Budget ungemein.

Wer etwa an der Westminster Abbey landet, sollte dies am späten Nachmittag tun. Der "Evening Prayer" öffnet die Kirche nämlich umsonst für Besucher, die dann sogar mit dem gesungenen Abendgebet eine musikalische Einlage geboten bekommen.

Jeden Freitag billigste Karten aus der Lotterie

Lust auf große Oper? Welcome to Covent Garden Royal Opera House, sicher unter den zehn besten Häusern der Welt. Wem die normalen Tickets mit bis zu 250 Pfund das Budget sprengen, der kann versuchen, beim Friday rush eine Karte zu ergattern. Jeden Freitag pünktlich um 13 Uhr kommen je 49 Karten für alle Vorstellungen der kommenden Woche in den freien Verkauf, am Telefon, im Netz und eben auch in der Schlange vorm Opernhaus. Bei dieser Art Lotterie, die der britischen Lust am Spiel entgegenkommt, fangen Preise unter zehn Pfund an, und in der Schlange fachsimpeln Gleichgesinnte über Besetzungen und Stimmgewalt der Stars.

Lohnen kann sich ein Blick auf die Fringe-Shows, die kleinen Bühnen außerhalb des beliebten Westends. Dort spielen und singen junge Nachwuchskünstler, die an einer der unzähligen Londoner Akademien ausgebildet werden und sich hier ihre Schaufenster schaffen. Von einem wunderbaren Abend bei kommenden Stars bis zu, nun ja, ambitionierten Versuchen, Theater oder Oper neu zu erfinden, ist alles drin. Ensembles wie die Fulham Opera spielen an ungewöhnlichen Plätzen, etwa in alten Kirchen.

Das zweite große Opernhaus, die English National Opera (ENO), hat ein System namens Secret Seat, also Geheimplatz. Für 20 Pfund gibt es eine begrenzte Zahl von Tickets, die ausgelost werden - vom Parkett bis zur Loge. Die Aufführungen im wunderschönen Coliseum finden ausschließlich auf Englisch statt, sind meist klassisch opulent inszeniert, oft mit einem Schuss britischen Humors.

Muss jeder London-Reisende gesehen haben: Trafalgar Square mit seinen Opernhäusern und Museen Foto: BOGDAN MARAN / dpa



Gleich neben der ENO, am Trafalgar Square, liegt die National Gallery mit einer überbordenden Sammlung an Van Goghs, Vermeers, Cézannes, Monets, Rubens - alles bei freiem Eintritt. Nur die Sonderausstellungen kosten, und dann sehr viel. Das System funktioniert dank großzügiger Mäzene, ihre Namen schmücken Räume oder Flügel des Gebäudes, das allein schon den Besuch wert ist.

Gleiches gilt für die benachbarte National Portrait Gallery, die Tate Britain oder das British Museum - alle bieten unglaubliche Sammlungen in großartigen Gebäuden liebevoll präsentiert. Auch das Natural History Museum, das Science Museum und das Victoria and Albert Museum lassen einen der verregneten Londoner Nachmittage zur Expedition in die Kunstgeschichte werden.

Kommt dann der Hunger mit Lust auf etwas Besonderes, und das zu Preisen der Fast-Food-Ketten, führt der Weg über die Straße nach unten in die Krypta von St. Martin-in-the-Fields. Eine kleine, feine Speisekarte, Hauptgerichte für unter zehn Pfund und dabei noch etwas Gutes tun - der Erlös kommt der hauseigenen Wohlfahrt zu Gute.

Allein der Apple-Crumble (Apfelstreuselkuchen) kann für Kontinentaleuropäer als komplette Mahlzeit durchgehen. Danach kann man sich oben in der Kirche Konzerte bei Kerzenschein anhören, bei acht Pfund für ein Ticket gilt das in dieser Stadt als echtes Schnäppchen.

Günstige Tickets im Vorverkauf:

Offizieller Shop des Britischen Fremdenverkehrsamts www.visitbritainshop.com

Sabine Göb