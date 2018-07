28.000 heiße Quellen, sogenannte Onsen, sprudeln in Japan. Allein in Beppu - der Mutter aller Onsen auf Japans drittgrößter Hauptinsel Kyushu - sind es über 3700. Klar, dass den Japanern Baden über alles geht. Sogar am Flughafen bleibt noch Zeit für entspanntes Eintauchen im Fuß-Onsen. © Kerstin Benz