Mehrgenerationen-Kreuzfahrt: Sich näher kommen

Als Reiseziel bieten sich die Kanaren an, hier finden alle Generationen etwas - vor 40 Minuten

TENERIFFA - In sieben Tagen steuert zum Beispiel die AidaPrima von Gran Canaria aus die größten Häfen der Kanarischen Inseln an. Auf dem Programm stehen: Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote und die portugiesische Blumeninsel Madeira. Aus dem immer gleichen Hotelzimmer lassen sich die Inseln gemütlich und in jedem Alter erkunden.

Mutter und Tochter blicken von Bord hinüber nach Arrecife auf Lanzarote. © Thomas Sbikowski



Bereits seit einer halben Stunde schlängelt sich der dunkelblaue Reisebus über Serpentinen durch den grünen Dschungel des Bosque de la Esperanza. Alte kanarische Kiefern begrenzen die schmale Straße, riesige Tannenzapfen säumen den Straßenrand. Immer wieder muss Busfahrer Pedro entgegenkommende Mietwagenfahrer energisch zurückwinken. Schließlich schaltet er einen Gang zurück und biegt rechts ab zum Mirador de Chipeque.

Der Wald lichtet sich und endlich ist das ersehnte Tagesziel zu sehen – der Teide. Sein weißer Gipfel glitzert in der Ferne, Spaniens höchster Berg trägt selbst an diesem sonnigen Tag noch eine Schneehaube. Es ist Zeit für den ersten Fotostopp auf Teneriffa.

Sarah und Jens Petersen steigen aus dem Bus und atmen die kühle Höhenluft. Sie sind mit ihren beiden Müttern auf die kanarischen Inseln gereist und positionieren die Seniorinnen vor dem berühmten Berg. Die beiden Damen kommen aus dem Staunen nicht heraus. Sie waren noch nie in der Ferne und bewundern die Vulkanlandschaft Teneriffas. "Ich hätte nie gedacht, noch einmal so eine weite Reise zu unternehmen", freut sich Sarahs Mutter und hakt sich bei ihrer Tochter ein.

Dann geht es an der Seilbahnstation des 3 718 Meter hohen Vulkans vorbei zu den Roques de García. Während die Mütter von einer Bank aus ganz gemütlich die Aussicht auf die bizarr geformten Vulkantürme genießen, erklimmt das junge Paar über unebene Stufen die Felsen. Noch ein schnelles Selfie vor dem "Finger Gottes", und schon kurvt der Bus weiter durch die scheinbar endlosen Lavafelder des Nationalparks. Abends verlässt unser Schiff, die AIDAprima, den Hafen von Santa Cruz de Tenerife und nimmt Kurs auf Fuerteventura.

Ausflüge nach Schwierigkeit gestaffelt

Wer die Ausflüge der Reederei bucht (an Land werden häufig auch billigere Alternativen angeboten), wählt zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden — die Petersens haben mit ihren Müttern nur Touren der besonders leichten Stufe 1 gebucht. Darunter fallen fast alle der begehrten Landausflüge, bei denen die Gäste einen schnellen Überblick über die jeweilige Insel bekommen. Aktivere Urlauber buchen hingegen begleitete Rad- und Wanderausflüge, die beim angenehm milden Klima auf den Inseln nie zur Plackerei werden.

Den milden Inselwind um die Nase wehen lassen sich auch die Petersens und ihre Mütter vor der Fábrica del Aloe bei Tiscamanita auf Fuerteventura. Wo vor vielen Jahren noch Tomaten bewässert wurden, wachsen heute aufgrund der extremen Trockenheit immer mehr Wüstenpflanzen.

An einem großen Tisch schneidet der Arbeiter Dino das saftige Blatt einer Aloe Vera auf und reicht die mattweißen, glitschigen Teile des Pflanzeninneren herum. "Das Blatt-Gel ist gut für Haut und Haar", sagt der 59-Jährige und verstreicht die vitaminreiche Flüssigkeit im Gesicht. Hier bestehen Cremes und Gele zu über 99 Prozent aus frischem Aloesaft, günstigere Produkte hingegen enthalten oft mehr Wasser und Chemie. Auch Sarah Petersen reibt sich mit dem Aloe-Stück ein und spaziert zu den Feldern hinüber. Die lilienartige Heilpflanze blüht gerade, und tausende gelbe Röhrenblüten strecken sich an langen Stängeln in den Himmel. Eilig winkt Petersen ihre Familie herbei. Es ist Zeit für einen letzten Fotostopp auf Fuerteventura.

Mehr Informationen zum Beispiel Aida Cruises, www.aida.de, die diese Reise unterstüzt haben.

Anreise: Per Anreisepaket ab vielen Flughäfen Deutschlands inklusive Transfer zum Schiff. Wer länger auf den Kanaren bleiben möchte, organisiert die Anreise individuell und fliegt zum Beispiel nach Las Palmas.

Pauschal reisen: Auf der einwöchigen Kreuzfahrt etwa mit den AIDA-Schiffen steuern die Gäste fünf Häfen in zwei Ländern an. Die Rundtour führt von Las Palmas auf Gran Canaria nach Madeira, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote und zurück. Alle Kreuzfahrten können online gebucht werden. Preis pro Person ab Gran Canaria in­klusive Vollpension und Getränke zu den Mahlzeiten in der Innenkabine je nach Saison ab 715 Euro, Balkonkabine ab 1.105 Euro.

Reiseführer-Tipp: Der MERIAN live! „Kreuzfahrt Kanaren“ fasst die wichtigsten Highlights jedes Hafens inklusive Madeira zusammen und stellt die spannendsten Ausflüge vor. Wer die ein oder andere Stadt individuell erkunden möchte, findet in diesem handlichen Reiseführer eine Fülle an Tipps für den Weg vom Kreuzfahrtterminal zur City, zu Sehenswürdigkeiten und guten Restaurants. www.merian.de. 12,99 Euro.

Umfangreiche Informationen zu den Kanarischen Inseln finden Urlauber im Lonely Planet „Kanarische Inseln“. Auf rund 300 Seiten geben die Autorinnen Hintergrundinformationen, beschreiben alle interessanten Sehenswürdigkeiten und liefern Tipps für Ausflüge. Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten, Themen-Specials, Reiserouten und einen Sprachführer. shop.dumontreise.de. 19,99 Euro.

Brigitte Bonder