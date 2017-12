Die Sächsische Schweiz mit Elbsandsteingebirge und dem Nationalpark in Sachsen und Böhmen, mit Flüssen, Bergen, Wäldern und Dörfern ist das ganze Jahr ein Reiseziel. Schneesicher ist die Region südlich und östlich von Dresden mit Bergen bis maximal 700 Höhenmetern natürlich nicht. Aber wozu brauche ich Schnee, wenn ich vom Balkon des Fachwerk-Saunahäuschens in Schmilka auf den Mühlenhof schaue oder im Holzbadezuber in den weiß aufsteigenden Dampf vor mir blinzle und danach im Bademantel an der Hofbar einen Glühwein trinke? Mit diesem Konzept wird die Region zum romantischen Winterziel.