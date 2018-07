Montenegro: Schwarze Berge in grandioser Natur

Der Balkanstaat Montenegro erwacht aus dem touristischen Dornröschenschlaf

PODGORICA - Alles erstunken und erlogen. Angeblich spielt ein Großteil des James-Bond-Streifens "Casino Royale" in Montenegro, tatsächlich aber wurde nicht eine einzige Szene in dem Balkanstaat gedreht. Das Luxushotel Splendid und das Casino, in dem sich der britische Geheimagent ein Pokerduell mit Bösewicht Le Chiffre liefert, stehen in der Tschechischen Republik. Und die kurvige Bergstraße, auf der Bond bei einer Verfolgungsjad einen spektakulären Unfall baut, liegt in Wirklichkeit in der Schweiz.

Zahlreiche Kreuzfahrtschiffe machen mittlerweile in der Bucht von Kotor fest. Über 400 waren es allein im vergangenen Jahr. © André Ammer



Montenegros Touristiker freuten sich dennoch über diesen Etikettenschwindel: "Als der Film vor zwölf Jahren in die Kinos kam, hat das Interesse an unserem Land spürbar zugenommen", berichtet Fremdenführerin Rosanda Pupoviç.

Unser Kleinbus fährt derweil durch die Straßen von Beçiçi, einer von Montenegros großen Urlaubsdestinationen an der Adriaküste. Auch das echte Hotel Splendid — ein Fünf-Sterne-Haus im Ort, das sich damals im Bau befand — profitiert von der kostenlosen Werbung.

Viele Jahre war Montenegro aus dem Fokus der Urlauber verschwunden. Obwohl der unter anderem an Bosnien und Herzegowina angrenzende Staat vom Jugoslawien-Krieg in den 1990er Jahren verschont worden war, kehrten ihm viele Menschen damals den Rücken.

Dabei sind Gäste hier gern gesehen: Nach der Landwirtschaft ist der Tourismus die wichtigste Einkommensquelle. Im vergangenen Jahr wurden 22 Prozent des Bruttoinlandprodukts damit erwirtschaftet. 2017 besuchten rund zwei Millionen Menschen — etwa das Dreifache der montenegrinischen Bevölkerung — dieses kleine Land, das nur ein Fünftel der Fläche Bayerns hat.

Viel mehr als nur ein Badeziel

An manchen Orten sind mittlerweile allerdings die Grenzen des Wachstums erreicht. Im Juli und August sind viele Hotels ausgebucht, weshalb Montenegros Touristiker ihr Land für Besucher in der Vor- und Nachsaison interessanter machen wollen. Bislang kommen über 90 Prozent nur zum Baden. Dabei hat Montenegro eine überwältigende Landschaft.

Ein Platz für die Reichen und Schönen. Porto Montenegro wandelte sich in den vergangenen Jahren von einem heruntergekommenen ehemaligen Marinestützpunkt zu einem mondänen Yachthafen. Luxusschiffe bis zu 150 Metern Länge können dort anlegen. © André Ammer



Die wollen wir erfahren und lassen den Küstenstreifen für Ausflüge ins Hinterland hinter uns. Der Bus schraubt sich über zahllose Serpentinen in die Höhe, und schnell wird klar, woher Montenegro (Schwarzer Berg) seinen Namen hat. Angesichts des hohen Kontrasts zum im Gegenlicht glitzernden Mittelmeer nimmt das Auge die Gipfel und Schluchten zunächst nur als überdimensionale Scherenschnitte wahr.

Auf vielen Bergrücken wachsen Schwarzkiefern kerzengerade in den Himmel. Ihr robustes Holz wurde vor allem nach Venedig verkauft, wo es als Werkstoff für viele historische Bauten der Lagunenstadt diente. Auf dem Weg zum Durmitor-Nationalpark, einem von fünf großen Schutzgebieten des Landes, bieten sich immer wieder spektakuläre Ausblicke. Das mal kristallblaue, mal türkisgrüne Wasser der Flüsse Moraça und Tara hat sich tief in die Landschaft gegraben und im Laufe von Jahrmillionen eine spektakuläre Szenerie geschaffen. Für Bonds Aston Martin wären diese Passstraßen eine würdige Kulisse gewesen.

Mit 1300 Metern die tiefste Schlucht Europas

Die Tara hat dem kleinen Land, dessen Nord-Süd-Ausdehnung weniger als 200 Kilometer beträgt, auch zu einem Superlativ verholfen: der tiefsten Schlucht Europas. Zwischen den Gipfeln und dem namensgebenden Fluss besteht ein Höhenunterschied von teilweise über 1300 Metern.

Mindestens einmal im Leben, schwärmen die Montenegriner, müsse man mit Kajak, Floß oder Schlauchboot auf der Tara unterwegs gewesen sein, doch auf uns wartet heute ein anderes Abenteuer: Neben der Durdeviça-Tara-Brücke bietet uns eine Zipline (Seilrutsche) eine atemberaubende Fahrt. An einem Stahlseil eingehängt, sausen wir mit bis zu 50 km/h über den Canyon. Ein Nervenkitzel, der angesichts der Höhe von bis 170 Metern nichts für Menschen mit Höhenangst ist, aber Aktivurlauber anlockt.

Abseits der Küste spannt sich ein relativ dichtes Netz von Wander- und Radwegen, und im Norden sollen einige kleine Skigebiete ausgebaut beziehungsweise neu geschaffen werden. Naturfreunde können sogar Bären in einem der Nationalparks beobachten.

Kotor ist einer der wichtigsten Touristenmagneten des Landes. Zahlreiche Reisegruppen werden durch die Altstadt geschleust, in der viele Bauten an die jahrhundertelangen Verbindungen zu Italien und speziell Venedig erinnern. © André Ammer



Auf einer Wanderung um den Crno Jezero, den Schwarzen See, kommen wir durch eine Landschaft, die wir eher in Skandinavien oder in den Alpen vermuten würden. Oft liegt noch in den Sommermonaten Schnee auf den umliegenden Gipfeln, und das Schmelzwasser sorgt dafür, dass der See an einigen Stellen von eindrucksvollen Wasserfällen gespeist wird.

Eine ganz andere Szenerie bietet der im Südosten Montenegros gelegene Skutarisee, der teilweise auch auf albanischem Staatsgebiet liegt. Etwa 250 verschiedene Vogelarten tummeln sich an und auf der über 500 Quadratkilometer großen Wasserfläche, und auf einer Bootstour kreuzen zahlreiche Reiher und Tauchvögel unseren Weg. In der Ferne sind zwei Krauskopfpelikane zu sehen, doch die scheuen Stars des Skutarisees ergreifen schnell die Flucht, als unser Boot auf sie zusteuert. "Man braucht sehr viel Zeit und Geduld, wenn man diese Vögel genauer beobachten will", verrät unser Bootsführer.

Mehr Informationen: FTI Touristik, www.fti.de, die diese Reise unterstützt hat, sowie www.montenegro.travel/de/vijesti

Bis Ende Oktober Direktflüge mit Eurowings ab München.

André Ammer