Montenegro steckt voller Superlative

Seine Bewohner sind die allergrößten, doch das ist längst nicht alles

PODGORICA - Montenegro ist mit seiner Fläche von knapp 14 000 Quadratkilometern zwar ein Zwerg im internationalen Vergleich, doch seine Bevölkerung steht von der durchschnittlichen Körpergröße her ganz weit oben in der Weltrangliste.

Große Katze, große Menschen: In der Altstadt Kotors sind es allerdings vor allem von unten fotografierte Touristen, die so riesig wirken. © Andre Ammer



In verschiedenen Statistiken finden wir die Montenegriner fast immer unter den Top Ten der höchstgewachsenen Menschen der Welt, und es fällt tatsächlich auf, wie viele Männer und Frauen dieses kleinen Landes ein Gardemaß von über 1,90 beziehungsweise 1,80 Metern haben.

Auffallend ist auch der Stolz der rund 640 000 Montenegriner auf ihr Land und dessen landschaftliche und historische Schätze. Auf Führungen wird der Besucher immer wieder über die zahlreichen Superlative des Landes aufgeklärt.

Neben der nach dem Grand Canyon im US-amerikanischen Arizona zweitgrößten Schlucht der Erde besitzt Montenegro im Lovcen-Nationalpark das höchstgelegene Mausoleum der Welt, die letzte Ruhestätte des von den Einheimischen hoch verehrten Dichterfürsten Petar II.. Außerdem bietet die wunderschöne, aber leider auch ziemlich überlaufene Altstadt von Kotor unter anderem den längsten Balkon des Balkans und die angeblich bestrestaurierte Kathedrale Europas. Und die 4,5 Kilometer lange historische Stadtmauer, die sich auf den Berghängen hoch über Kotor erhebt, war zu ihrer Zeit natürlich die teuerste Europas.

"Die Montenegriner sind außerdem sehr traditionsbewusst", sagt Ljubo Dabovic, Präsident der vor 15 Jahren gegründeten Fränkisch-Montenegrinischen Gesellschaft. Der vor über einem halben Jahrhundert nach Deutschland ausgewanderte Montenegriner organisiert unter anderem jedes Jahr eine Studienreise in sein Heimatland, um seinen fränkischen Freunden die spannende Geschichte des kleinen Balkanstaates nahezubringen.

Spielball großer Nationen

Montenegro war oft der Spielball großer Nationen, entsprechend bunt ist die kulturelle Mischung, in der unter anderem katholische, orthodoxe und muslimische Einflüsse zu finden sind. So steht die kyrillische Schrift gleichberechtigt neben der lateinischen Schrift, und im Gegensatz zu den umliegenden Nationen haben die Anhänger der verschiedenen Glaubensrichtungen hier fast immer friedlich zusammengelebt.

Besonders augenfällig sind die Spuren, die Venedig als jahrhundertelange Schutzmacht Montenegros hinterlassen hat. Alte Wappen mit dem venezianischen Löwen sind in den Altstädten ebenso zu finden wie historische Prachtbauten, die so auch in der italienischen Lagunenstadt stehen könnten.

Nicht vergessen darf man in dieser Aufzählung die Gastfreundschaft der Montenegriner. Die entwickeln bemerkenswerte Überredungskünste, wenn man ihrer Meinung nach unbedingt noch diesen Schnaps oder jenen Wein probieren müsse. Besonders stolz sind sie auf den Vranac, einen von den Einheimischen wegen seiner kräftigen dunklen Farbe auch Schwarzwein genannten Rotwein. Die Rebsorte wird ausschließlich in Montenegro angebaut, unter anderem auf einer 230 000 Hektar großen Genossenschaftsfläche. Natürlich die größte zusammenhängende Weinanbaufläche Europas, wie die Gastgeber betonen.

Andre Ammer