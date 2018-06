Namibias nasser Streifen

WINDHOEK - Am 1. Juli 1890 unterzeichnet der ehemalige deutsche Reichskanzler Georg Leo Graf von Caprivi mit Großbritannien den Helgoland-Sansibar-Vertrag. Fürs Deutsche Reich springt dabei der später nach ihm benannte Landzipfel im Nordosten Namibias heraus, heute ein Geheimtipp für Afrika-Reisende.

Namibia ist größtenteils staubtrocken, doch im äußersten Nordosten liegt viel Sumpfland. © Grant Atkinson / dpa



460 Kilometer lang und zwischen 32 und 90 Kilometer breit ist der Caprivi-Streifen, der der Kolonie Deutsch-Südwestafrika den Zugang zum Fluss Sambesi und den Victoria-Fällen eröffnen sollte. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 endete die deutsche Kolonialherrschaft.

Namibia, das Wüstenland, hat dank des Caprivi-Streifens auch ein Feucht- und Sumpfgebiet, das es mit dem sündhaft teuren Okanvango-Delta im angrenzenden Botswana aufnehmen kann. Wegen hoher Niederschläge und der ganzjährig wasserführenden Flüsse Kwando, Okavango, Sambesi, Linyanti und Chobe liegen auf dem kleinen Stück Land zahlreiche Wildreservate. Und da es zum benachbarten Angola, Sambia und Botswana keine Grenzzäune gibt, können die Tierherden zwischen den Ländern ungehindert wandern.

Auf unserem Weg zum Okavango liegt die ehemalige Minenstadt Tsumeb, wo Farmerin Ilse Schatz nicht nur Artefakte der auf ihrer Farm arbeitenden Haikom-San (Buschleute) sammelt, sondern auch einen Einblick in die deutsche Kolonialgeschichte gibt. Zu sehen sind etwa Waffen der Schutztruppen und koloniale Karnevalsorden.

Elefanten steuern aufs Boot zu

Auf den holprigen Pisten zur Nkasa Lupala Lodge werden wir kräftig durchgeschaukelt. Am Ziel begrüßt uns eine Herde Warzenschweine, die zwischen den Zelten grasen, und 20 Meter vor der Terrasse der Lodge lässt sich ein Schreiseeadler nieder und wartet auf Beute. Am späten Nachmittag sitzen wir in einem wackligen "Mokoro", einem Einbaum, und hoffen, dass unser Steuermann das Staken mit einer langen Holzstange beherrscht und wir nicht mit Flusspferden oder Krokodilen Bekanntschaft machen müssen.

Mit einem kleinen Motorboot gleiten wir am nächsten Tag durch die Seitenarme des Kwando-Linyanti-Flusses, der in den Chobe und dann den Sambesi mündet. Heerscharen von Schlangenhalsvögeln füllen mit ihren Jungen Baumkronen, farbenprächtige Weißstirnbienenfresser bauen in den Steilhängen des Flusssystems ihre Bruthöhlen, Fischadler, Graufischer, Ibisse und Kiebitze fliegen über Flusspferden umher.

Am gegenüberliegenden Flussufer läuft eine stattliche Elefantenherde, die sich anschickt, den Linyanti zu durchqueren und genau auf unser Boot zuzusteuern. "Ihr seid Glückspilze", sagt unser deutschstämmiger Führer Hini, "so ein Schauspiel erlebt man wirklich nur ganz selten."

Ernst Leiste