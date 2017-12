Neuer Flug nach Phoenix: Urlaub in der Wüste

Dank Klimaanlagen lässt es sich im "Tal der Sonne" gut aushalten - vor 1 Stunde

MESA - Der Anflug nach Phoenix zeigt, wo die Reise hingeht. Ab in die Wüste, ins „Tal der Sonne“, deren Intensität nicht viel mehr zulässt als karge, rotbraune Landschaften, gespickt mit Saguaro-Kakteen, die der Hitze trotzen. Trotzdem und gerade deswegen lohnt sich eine Reise dorthin - schon alleine wegen der packenden Wild-West-Geschichten, welche die Herzen eines jeden Karl-May-Freundes höher schlagen lassen.

Die Landschaft in der "Sonora", einer der feuchtesten und damit vielfältigsten Wüsten der Welt, ist geprägt von zahllosen Saguaro-Kakteen. © Barbara Zinecker



Die Landschaft in der "Sonora", einer der feuchtesten und damit vielfältigsten Wüsten der Welt, ist geprägt von zahllosen Saguaro-Kakteen. Foto: Barbara Zinecker



Während die Sonne erbarmungslos auf die breiten Straßen von Phoenix herunterbrennt, huschen die Einheimischen von Kühlschrank zu Kühlschrank. Nur so ist das Leben in der Wüste zu ertragen. Von Zuhause ins Auto, ins Büro, ins Auto, in den Laden, nach Hause: Es gibt kaum einen Raum im "Tal der Sonne", in dem einem der Schweiß nicht sofort wegen einer Klimaanlage wieder gefrieren würde.

Ohne deren Erfindung, heißt es, wäre Arizona nicht so stark besiedelt worden. Viel zu intensiv heizt die Sonne tagsüber die karge Wüste auf. Mit bis zu 50 Grad im Sommer ist das Leben beschwerlich.

Tal der Sonne: Heiß begehrte Wüste

Doch das scheint weder Bewohner noch Urlauber abzuhalten: Das einst so raue und unwirtliche Land, das die Hohokam-Indianer vor Jahrhunderten durch ein ausgeklügeltes und mit der Hand gegrabenes Kanalsystem überhaupt erst bewohnbar machten, ist heute ein begehrter Wohn- und Urlaubsort.

Viele Kanadier und Besucher aus den umliegenden Bundesstaaten überwintern in Arizona, wo es dann mit rund 30 Grad am Tag wunderbar angenehm und zudem das Regenrisiko bei 300 Sonnentagen im Jahr gering ist.

Zu erleben gibt es viel: Rund um Phoenix kann man Ballonfliegen, Wandern oder auch Wildwasser-Raften — zudem gibt es im Großraum mehr Golfplätze als Mc-Donalds-Filialen.

Auch außergewöhnliche Sportarten - wie zum Beispiel Yoga mit Ziegen - werden angeboten:

Vom 18. Mai 2018 bis Ende September (soweit steht der Flugplan) geht zweimal wöchentlich ein Flieger von Frankfurt nach Phoenix. Der Preis für die Tickets beginnt bei 349,99 Euro (Oneway).

Mehr Informationen zu Phoenix und Umgebung gibt es beim Arizona Office of Tourism, die diese Reise unterstützt haben: www.visitarizona.com

Barbara Zinecker Nürnberger Nachrichten E-Mail